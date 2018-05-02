Memorial Hospital
▪ Anetra Spencer, East St. Louis, a girl, April 2.
▪ Alexys Glover, O’Fallon, a boy, April 2.
▪ Cierra Bearden and Keshaum Ross, Cahokia, a girl, April 2.
▪ Briaunna Fairlee, Cahokia, a boy, April 2.
▪ Cierra Davis, Cahokia, a girl, April 2.
▪ Chantel Tate, Cahokia, a boy, April 3.
▪ Jeremi Hinds and Diontra Lamont Jones, Jr., East St. Louis, a boy, April 4.
▪ Tori Johnson-Clemons and Lloyd Clemons, Belleville, a girl, April 5.
▪ Heather and Andrew Buffey, Caseyville, a girl, April 5.
▪ Pamela Williams, East St. Louis, a girl, April 5.
▪ Deshondalynn Williams and Timothy Hopson, Belleville, a boy, April 6.
▪ Jamie Bowman and Jamielle Nickerson, Belleville, a boy, April 6.
▪ Kelly and Matthew Pfohl, Millstdt, a boy, April 7.
▪ Precious Miller, East St. Louis, a boy, April 7.
▪ Fabien Vasques and Richard Buckner, Jr., Belleville, a girl, April 7.
▪ Daja Boyd and Orlando Carver, Jr., East St. Louis, a boy, April 8.
▪ Markisha Martin, Belleville, a boy, April 8.
▪ Jodie Pfingsten and Dan W. Rarden, Jr., Dupo, a boy, April 8.
▪ Ashely Odom, Cahokia, a girl, April 9.
▪ Brooke Smith and Austin Evans, Millstadt, a girl, April 10.
▪ Larisa Dent, East St. Louis, a boy, April 10.
▪ Deshay Johnson and Fontez Foree, Cahokia, a girl, April 11.
▪ Megan and Michael Cox, Belleville, a boy, April 11.
▪ Kenrekea Hinkle, East St. Louis, a boy, April 12.
▪ Ceonica Scott and Christopher Baker, East St. Louis, a boy, April 13.
▪ Celess Butler and Kiefer Childress, Jr., East St. Louis, a girl, April 13.
▪ Doneshia Overstreet and Terry Patterson, Sr., East St. Louis, a girl, April 16.
▪ Janesha Johnson, Madison, a boy, April 18.
▪ Camia Jordan and Bryan Weatherby, East St. Louis, a girl, April 18.
▪ Lashresta Bourrage, Belleville, a boy, April 19.
▪ Anna and Scott LaFore, Belleville, a boy, April 20.
Memorial Hospital East
▪ Taiyan Ramsey, Belleville, a girl, April 5.
▪ Amy and David Morales, Collinsville, a girl, April 7.
▪ Clara and Eric Dressler, St. Libory, a boy, April 7.
▪ Rosalind Rogers, East St. Louis, twin girls, April 8.
▪ Briaunna Wells and Joshua Blaylock, Belleville, a girl, April 8.
▪ Rachel and Andrew Brinkmeier, O’Fallon, a girl, April 8.
▪ Julie and Nicholas Walz, Swansea, a boy, April 8.
▪ Danielle and Jay Dunlap, Fairview Heights, a girl, April 10.
▪ Sarah and Scott Weber, Belleville, a boy, April 11.
▪ Gabrielle and Brian Fortner, Sparta, a girl, April 11.
▪ Nicole and Alan Schilling, Shiloh, a boy, April 12.
▪ Katelyn and Jeremy Renth, Troy, a boy, April 13.
▪ Sarah and Cody Hudspeth, Belleville, a boy, April 13.
▪ Laura Radford and Roger Bieri, Millstadt, a girl, April 13.
▪ Jacklyn and Nick Deters, New Baden, a boy, April 13.
▪ Dakota Valdez and Nicklas McGrew, Belleville, a girl, April 13.
▪ Olivia and Steve Tomei, Freeburg, a boy, April 14.
▪ Amy and Josh Pryor, St. Libory, a girl, April 16.
▪ Brynesha Griffin, Caseyville, a boy, April 17.
▪ Clarissa Weidner and Jordan Hoffarth, Belleville, a girl, April 19.
▪ Krystin and Shane Rousan, Belleville, a boy, April 19.
▪ Elizabeth and Trevor Horn, Millstadt, a boy, April 19.
▪ Kacee and Martel Mann, Shiloh, a boy, April 19.
▪ Janessa and Toni Conley, Jr., Belleville, a boy, April 20.
▪ Heather and Michael Walker, East Carondelet, a boy, April 20.
▪ Jaclyn and Cameron Wiggs, St. Louis, a boy, April 21.
▪ Jamie and Joshua Woodside, Sparta, a girl, April 22.
▪ Clare and Andrew Largent, Swansea, a girl, April 23.
▪ Portia Wilson and Joseph Edward, Sr., Belleville, a boy and a girl, April 24.
▪ Carrie and John Johnson, Belleville, a girl, April 25.
St. Elizabeth's Hospital
▪ Sarah and Derrick Osborn, Tower Hill, a girl, March 21.
▪ Jennifer and Trevor Tull, Belleville, a boy, March 22.
▪ Robin and Matthew Fisher, Red Bud, a boy, March 22.
▪ Jennifer Lindsey and Anthony Wells, Swansea, a boy, March 24.
▪ Sandra and Blake Medler, Scott AFB, a girl, March 26.
▪ Ashley and Zachary Martin, O’Fallon, a boy, March 27.
▪ Tiffany and Richard Hunt, Mascoutah, a girl, March 27.
▪ Stephanie and Ryan McCauley, Coulterville, a girl, March 29.
▪ Amanda and Ross Glueck, Swansea, a girl, March 30.
▪ Andrea and Cory Dehler, Smithton, a girl, March 30.
▪ Laura and Nicholas Robison, O’Fallon, a boy, April 1.
▪ Sierra and Cortez Hopson, Belleville, a girl, April 1.
▪ Nicole and Frank Gloeckner, Mascoutah, a boy, April 3.
▪ Rebecca and Matt Preusser, New Athens, a girl, April 4.
▪ Shinika Johnson, O’Fallon, a boy, April 4.
▪ Jessica R. Wilson and Kenneth R. Miller, Jr., Coulterville, a boy, April 5.
▪ Kenna Rettig and Jacob Russell, Red Bud, a girl, April 5.
▪ Lacey Murray and Dylan Schweizer, Steeleville, a boy, April 6.
▪ Kristen and Joshua Bearden, Mascoutah, a girl, April 6.
▪ Jennifer and Kevin McCarthy, O’Fallon, a girl, April 6.
▪ Kelley and David Simpson, Fairview Heights, a girl, April 6.
▪ Bethany and James Feucht, O’Fallon, a boy, April 7.
▪ Jordan Stevenson and Jesse Tourville, Collinsville, a girl, April 7.
▪ Andi Bergman and Ronnie Glass, Lebanon, a girl, April 8.
▪ Ashley L. and Kyle R. Stansbery, New Baden, a boy, April 8.
▪ Haley Adams and Al’donavan M. Bennett, Jr., Sparta, a girl, April 8.
▪ Danielle Washington, East St. Louis, a boy, April 8.
▪ Gina L. and Paul D. Pickens, Shiloh, a boy, April 9.
▪ Alyssa and Devin Wahl, Scott AFB, a girl, April 9.
▪ Hilary and Davon McFarland, Scott AFB, a girl, April 11.
▪ Lateycia Hudson, East St. Louis, a boy, April 12.
▪ Jessica L. Ivie and Karl Lofton, Marissa, a girl, April 12.
▪ Chyanne Haslett, Sparta, a boy, April 12.
▪ Cassandra Steppig and Adam Reis, Columbia, a girl, April 14.
▪ Tobi and Larry Parker, Scott AFB, a girl, April 14.
▪ Marissa and Corey Rundle, Scott AFB, a girl, April 15.
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