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Births

By Heidi Wiechert

hwiechert@bnd.com

May 02, 2018 06:29 PM

Memorial Hospital

Anetra Spencer, East St. Louis, a girl, April 2.

Alexys Glover, O’Fallon, a boy, April 2.

Cierra Bearden and Keshaum Ross, Cahokia, a girl, April 2.

Briaunna Fairlee, Cahokia, a boy, April 2.

Cierra Davis, Cahokia, a girl, April 2.

Chantel Tate, Cahokia, a boy, April 3.

Jeremi Hinds and Diontra Lamont Jones, Jr., East St. Louis, a boy, April 4.

Tori Johnson-Clemons and Lloyd Clemons, Belleville, a girl, April 5.

Heather and Andrew Buffey, Caseyville, a girl, April 5.

Pamela Williams, East St. Louis, a girl, April 5.

Deshondalynn Williams and Timothy Hopson, Belleville, a boy, April 6.

Jamie Bowman and Jamielle Nickerson, Belleville, a boy, April 6.

Kelly and Matthew Pfohl, Millstdt, a boy, April 7.

Precious Miller, East St. Louis, a boy, April 7.

Fabien Vasques and Richard Buckner, Jr., Belleville, a girl, April 7.

Daja Boyd and Orlando Carver, Jr., East St. Louis, a boy, April 8.

Markisha Martin, Belleville, a boy, April 8.

Jodie Pfingsten and Dan W. Rarden, Jr., Dupo, a boy, April 8.

Ashely Odom, Cahokia, a girl, April 9.

Brooke Smith and Austin Evans, Millstadt, a girl, April 10.

Larisa Dent, East St. Louis, a boy, April 10.

Deshay Johnson and Fontez Foree, Cahokia, a girl, April 11.

Megan and Michael Cox, Belleville, a boy, April 11.

Kenrekea Hinkle, East St. Louis, a boy, April 12.

Ceonica Scott and Christopher Baker, East St. Louis, a boy, April 13.

Celess Butler and Kiefer Childress, Jr., East St. Louis, a girl, April 13.

Doneshia Overstreet and Terry Patterson, Sr., East St. Louis, a girl, April 16.

Janesha Johnson, Madison, a boy, April 18.

Camia Jordan and Bryan Weatherby, East St. Louis, a girl, April 18.

Lashresta Bourrage, Belleville, a boy, April 19.

Anna and Scott LaFore, Belleville, a boy, April 20.

Memorial Hospital East

Taiyan Ramsey, Belleville, a girl, April 5.

Amy and David Morales, Collinsville, a girl, April 7.

Clara and Eric Dressler, St. Libory, a boy, April 7.

Rosalind Rogers, East St. Louis, twin girls, April 8.

Briaunna Wells and Joshua Blaylock, Belleville, a girl, April 8.

Rachel and Andrew Brinkmeier, O’Fallon, a girl, April 8.

Julie and Nicholas Walz, Swansea, a boy, April 8.

Danielle and Jay Dunlap, Fairview Heights, a girl, April 10.

Sarah and Scott Weber, Belleville, a boy, April 11.

Gabrielle and Brian Fortner, Sparta, a girl, April 11.

Nicole and Alan Schilling, Shiloh, a boy, April 12.

Katelyn and Jeremy Renth, Troy, a boy, April 13.

Sarah and Cody Hudspeth, Belleville, a boy, April 13.

Laura Radford and Roger Bieri, Millstadt, a girl, April 13.

Jacklyn and Nick Deters, New Baden, a boy, April 13.

Dakota Valdez and Nicklas McGrew, Belleville, a girl, April 13.

Olivia and Steve Tomei, Freeburg, a boy, April 14.

Amy and Josh Pryor, St. Libory, a girl, April 16.

Brynesha Griffin, Caseyville, a boy, April 17.

Clarissa Weidner and Jordan Hoffarth, Belleville, a girl, April 19.

Krystin and Shane Rousan, Belleville, a boy, April 19.

Elizabeth and Trevor Horn, Millstadt, a boy, April 19.

Kacee and Martel Mann, Shiloh, a boy, April 19.

Janessa and Toni Conley, Jr., Belleville, a boy, April 20.

Heather and Michael Walker, East Carondelet, a boy, April 20.

Jaclyn and Cameron Wiggs, St. Louis, a boy, April 21.

Jamie and Joshua Woodside, Sparta, a girl, April 22.

Clare and Andrew Largent, Swansea, a girl, April 23.

Portia Wilson and Joseph Edward, Sr., Belleville, a boy and a girl, April 24.

Carrie and John Johnson, Belleville, a girl, April 25.

St. Elizabeth's Hospital

Sarah and Derrick Osborn, Tower Hill, a girl, March 21.

Jennifer and Trevor Tull, Belleville, a boy, March 22.

Robin and Matthew Fisher, Red Bud, a boy, March 22.

Jennifer Lindsey and Anthony Wells, Swansea, a boy, March 24.

Sandra and Blake Medler, Scott AFB, a girl, March 26.

Ashley and Zachary Martin, O’Fallon, a boy, March 27.

Tiffany and Richard Hunt, Mascoutah, a girl, March 27.

Stephanie and Ryan McCauley, Coulterville, a girl, March 29.

Amanda and Ross Glueck, Swansea, a girl, March 30.

Andrea and Cory Dehler, Smithton, a girl, March 30.

Laura and Nicholas Robison, O’Fallon, a boy, April 1.

Sierra and Cortez Hopson, Belleville, a girl, April 1.

Nicole and Frank Gloeckner, Mascoutah, a boy, April 3.

Rebecca and Matt Preusser, New Athens, a girl, April 4.

Shinika Johnson, O’Fallon, a boy, April 4.

Jessica R. Wilson and Kenneth R. Miller, Jr., Coulterville, a boy, April 5.

Kenna Rettig and Jacob Russell, Red Bud, a girl, April 5.

Lacey Murray and Dylan Schweizer, Steeleville, a boy, April 6.

Kristen and Joshua Bearden, Mascoutah, a girl, April 6.

Jennifer and Kevin McCarthy, O’Fallon, a girl, April 6.

Kelley and David Simpson, Fairview Heights, a girl, April 6.

Bethany and James Feucht, O’Fallon, a boy, April 7.

Jordan Stevenson and Jesse Tourville, Collinsville, a girl, April 7.

Andi Bergman and Ronnie Glass, Lebanon, a girl, April 8.

Ashley L. and Kyle R. Stansbery, New Baden, a boy, April 8.

Haley Adams and Al’donavan M. Bennett, Jr., Sparta, a girl, April 8.

Danielle Washington, East St. Louis, a boy, April 8.

Gina L. and Paul D. Pickens, Shiloh, a boy, April 9.

Alyssa and Devin Wahl, Scott AFB, a girl, April 9.

Hilary and Davon McFarland, Scott AFB, a girl, April 11.

Lateycia Hudson, East St. Louis, a boy, April 12.

Jessica L. Ivie and Karl Lofton, Marissa, a girl, April 12.

Chyanne Haslett, Sparta, a boy, April 12.

Cassandra Steppig and Adam Reis, Columbia, a girl, April 14.

Tobi and Larry Parker, Scott AFB, a girl, April 14.

Marissa and Corey Rundle, Scott AFB, a girl, April 15.

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