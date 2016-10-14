MEMORIAL HOSPITAL EAST
- Tori and Jeff Koleff, Granite City, a girl, Aug. 24
- Andrea Dee and Drew Small, Belleville, a boy, Aug. 24
- Pebbles Lyons and Dee Ellis Day, Jr., O’Fallon, a boy, Aug. 25
- Lauren and Steve Koepke, Jr., Addieville, a girl, Aug. 25
- Sara and Rhett Simpson, Evansville, a boy, Aug. 26
- Nichole Alvey, Belleville, a boy, Aug. 26
- Amanda and Tyler Pankey, Belleville, a boy, Aug. 27
- Katherine and Aaron Hampton, Belleville, a boy, Aug. 28
- Kristin and Terry Jordan, O’Fallon, a girl, Aug. 28
- Diana and Jonathan White, O’Fallon, a girl, Aug. 29
- Trisha and Aaron McKerracher, Belleville, a boy, Aug. 29
- Amanda and Brian Thomasson, O’Fallon, a girl, Aug. 29
- Alison and Daniel Carraway, Scott AFB, a boy, Aug. 30
- Samantha Warner and Kody Shaw, Red Bud, a girl, Aug. 30
- Rachel Reinheimer and Zachary Self, Collinsville, a boy, Aug. 30
- R’Vesha Birge and Gerald Franklin, Belleville, a boy, Aug. 30
- Jillian Humphreys and Nick Mohr, Fairview Heights, a boy, Aug. 31
- Jessica and Jerry Flowers, Belleville, a boy, Aug. 31
- Corrie and Josh Wiegmann, O’Fallon, a girl, Aug. 31
- Breanne Lauer and Nathan Frischkorn, Waterloo, a girl, Aug. 31
- Christine and Beau Barkau, Okawville, a boy, Aug. 31
- Elizabeth and Luke Nicholson, O’Fallon, a boy, Sept. 1
MEMORIAL HOSPITAL
- Nicole and James Hughes, Belleville, a girl, Aug. 25
- Elisabeth Tuttle and Matthew Smith, Greenville, a boy, Aug. 26
- Ashley and Richard Duncan, Cahokia, a girl, Aug. 29
- Rachel and Corey Price, O’Fallon, a girl, Aug. 29
- Tiffany Counts, Fieldon, a girl, Aug. 30
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