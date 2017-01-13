Memorial Hospital East
- Dejavourge and Micah Smith, Belleville, a girl, Nov. 1
- Theresa Wideman and Richard Pointon, Belleville, a boy, Nov. 2
- Chanel and Bryan Baer, Mascoutah, a boy, Nov. 2
- Stephanie and Paul Hock, Belleville, a boy, Nov. 3
- Lynda and Nick Lang, Mascoutah, a boy, Nov. 3
- Jenny and Jordan Kreke, Breese, a girl, Nov. 3
- Kelsey and Justin Dunning, New Baden, a boy, Nov. 3
- Rebecca Johnson and Shandis Barker, East Carondolet, a girl, Nov. 3
- Holly Halfhill and Derreck Engle, Belleville, a boy, Nov. 4
- Hallie Kirk and Scott Price, Addieville, a boy, Nov. 5
- Alicia Pasnokot and Tyler Heath, Hecker, a boy, Nov. 7
- Brittany Dace, East St. Louis, a boy, Nov. 7
- Anna Gunter and Richard Robert, Belleville, a boy, Nov. 8
- Amanda and Zachary Dillon, Waterloo, a girl, Nov. 8
- Mary Schaltenbrand-Rauch and Samuel Rauch, Belleville, twin girls, Nov. 8
- Silvia and Arthur Sims Jr, Lebanon, a boy, Nov. 9
- Antasia Johnson and Cory Stokes, Belleville, a girl, Nov. 9
- Cornisha Buchanan and Travis Ward, Cahokia, a girl, Nov. 9
- Ashley and Patrick Barud, O’Fallon, a boy, Nov. 10
- Megan and Andrew Smith, O’Fallon, a boy, Nov. 10
- Shaylynn Vitale and Jordan Abell, Collinsville, a girl, Nov. 10
- Brittany Rasch and Nico Joniaux, Mascoutah, a boy, Nov. 11
- Allyce and Alex Moll, Steeleville, a girl, Nov. 11
- Elidiya and Boris Ognyanov, O’Fallon, a girl, Nov. 11
- Margaret and Neil Samson, Belleville, a boy, Nov. 11
- Tara Patton and Andy Lawrence, Iuke, a boy, Nov. 11
- Rajanee and Jeremy Batchelor, Fairview Heights, a girl, Nov. 12
- Tiana Scott, East St. Louis, a boy, Nov. 12
- Erin and Jason Frazier, Mascoutah, a boy, Nov. 12
- Paige and Joshua Andrews, Fairview Heights, a boy, Nov. 12
- Paige Tyler, Edwardsville, a girl, Nov. 13
- Tamra Schulte and Cyrus Flup, Lebanon, a girl, Nov. 15
- Sarah and Robert Lanham, New Athens, a boy, Nov. 15
- Laura and Peter Euler, O’Fallon, a boy, Nov. 15
- Celeste Gomiller and Darren Day, East St. Louis, a boy, Nov. 16
- Kena and Jerry Davis, Cahokia, a girl, Nov. 16
- Allison and Dak Rainey, Belleville, a boy, Nov. 16
- Courtney Teutrine and Tannor Agler, Belleville, a girl, Nov. 16
- Kristine and Joshua Griffett, Belleville, a girl, Nov. 16
- Candesse Yokley and Travon Williams, Collinsville, a girl, Nov. 17
- Shari Markey and Henry Tilk Jr, Belleville, a boy, Nov. 17
- Leah Peterson and Kristopher Westbrook, Sparta, a boy, Nov. 17
- Shannon and Beau Durio, O’Fallon, a boy, Nov. 18
- Laycee and Michael Thigpen, Fairview Heights, a girl, Nov. 18
- Angelina Wheat, Belleville, a girl, Nov. 18
- Rhealyn Alexander and LaMarquis Ivy, Collinsville, a boy, Nov. 19
- Kami Barclay and Danny Rybicki Jr, Belleville, a girl, Nov. 19
- Rebecca Jenkins and Kyle Troutwine, Belleville, a girl, Nov. 19
- Kari and Kim Fabian, Belleville, a boy, Nov. 20
- Laura Kenny and John Syc Jr, O’Fallon, a girl, Nov. 21
- Kylie Boring and Payton Phillips, Belleville, a boy, Nov. 22
- Jill and Greg Hinrichs, Swansea, a girl, Nov. 22
- Alija Jones and Armel Gines Jr, Cahokia, a boy, Nov. 22
- Lindsay and Robert Reed III, Belleville, a boy, Nov. 22
- Amber and Michael Joyce, Belleville, twins, a girl and a boy, Nov. 23
- Kara and Anthony Stegall, Freeburg, a girl, Nov. 23
- Teresa and Steven Junge, O’Fallon, a boy, Nov. 24
- Tiffany Anderson and Cole Fedderke, Belleville, a girl, Nov. 25
- Carrie and John Johnson, Belleville, a boy, Nov. 25
- Haley and Garon Osborn, Saint Libory, a girl, Nov. 25
- Cassandra and Jacob Howard, Swansea, a girl, Nov. 26
- Ashley Slaughter, Belleville, a girl, Nov. 27
- Betsy and Bob Simon, Belleville, a boy, Nov. 28
- Miranda Kloepper and Justin Kelly, New Athens, a girl, Nov. 28
- Chalis and Jonathon Hall, Fairview Heights, twins, a boy and a girl, Nov. 29
- Latia Graham, Cahokia, a boy, Nov. 29
- Misty Recker, New Athens, a girl, Nov. 29
- Casey Braver and Aaron Braver, O’Fallon, a girl, Nov. 29
- Jessica and Chris Burchman, Belleville, a girl, Nov. 30
Memorial Hospital
- Amanda Landon, Belleville, a girl, Nov. 4
- Lajayia and Santorrian Winters, Cahokia, a boy, Nov. 4
- Alicia Campbell and Devin James, Glen Carbon, a girl, Nov. 5
- Karen Kuda, Mascoutah, a boy, Nov. 5
- Darnice Carson, Belleville, a girl, Nov. 9
- Amy and Adam Howell, Coulterville, a boy, Nov. 10
- Taylor Brown and Kyle Luttrul, Cahokia, a boy, Nov. 10
- Kieley Billings, Maryville, a girl, Nov. 10
- Whitney Bolder, East St. Louis, a boy, Nov. 11
- MyKayla Bator and Lowen Jones, Belleville, a boy, Nov. 14
- Christina Beamon and Deandre Robinson, Belleville, a boy, Nov. 16
- Toi and Joshua Garmany-Condra, Belleville, a girl, Nov. 16
- Twanna Trotter and Avion Hoskins, Granite City, a girl, Nov. 16
- Vibhuti and Prafulkumar Patel, Belleville, a girl, Nov. 17
- Shannon and Kenneth Wilson, Fairview Heights, a boy, Nov. 18
- Alice Campbell, East St. Louis, a girl, Nov. 18
- Quannae Foster and Martrell Hampton, East St. Louis, a girl, Nov. 19
- Brittany DeHart and Jason Seibel, Belleville, a boy, Nov. 21
- Deborah Thomas and Koriel Rayford, Cahokia, a boy, Nov. 21
- Brooke Varner and Corey Harris, Belleville, a boy, Nov. 23
- Skyllar Talhelm, Mascoutah, a boy, Nov. 23
- Janelle and Ryan Kozsdiy, Belleville, a girl, Nov. 27
- Marquitta Patterson, East Saint Louis, a girl, Nov. 28
- Genesha Canada and Montez Moore Sr, East St. Louis, a girl, Nov. 28
- Miracle Bell and Reginald Barnes Sr, East St. Louis, a boy, Nov. 29
- Mercedes and Joe Daniel, Collinsville, a boy, Nov. 30
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