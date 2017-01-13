Public Records

January 13, 2017 5:24 PM

Births

Memorial Hospital East

  • Dejavourge and Micah Smith, Belleville, a girl, Nov. 1
  • Theresa Wideman and Richard Pointon, Belleville, a boy, Nov. 2
  • Chanel and Bryan Baer, Mascoutah, a boy, Nov. 2
  • Stephanie and Paul Hock, Belleville, a boy, Nov. 3
  • Lynda and Nick Lang, Mascoutah, a boy, Nov. 3
  • Jenny and Jordan Kreke, Breese, a girl, Nov. 3
  • Kelsey and Justin Dunning, New Baden, a boy, Nov. 3
  • Rebecca Johnson and Shandis Barker, East Carondolet, a girl, Nov. 3
  • Holly Halfhill and Derreck Engle, Belleville, a boy, Nov. 4
  • Hallie Kirk and Scott Price, Addieville, a boy, Nov. 5
  • Alicia Pasnokot and Tyler Heath, Hecker, a boy, Nov. 7
  • Brittany Dace, East St. Louis, a boy, Nov. 7
  • Anna Gunter and Richard Robert, Belleville, a boy, Nov. 8
  • Amanda and Zachary Dillon, Waterloo, a girl, Nov. 8
  • Mary Schaltenbrand-Rauch and Samuel Rauch, Belleville, twin girls, Nov. 8
  • Silvia and Arthur Sims Jr, Lebanon, a boy, Nov. 9
  • Antasia Johnson and Cory Stokes, Belleville, a girl, Nov. 9
  • Cornisha Buchanan and Travis Ward, Cahokia, a girl, Nov. 9
  • Ashley and Patrick Barud, O’Fallon, a boy, Nov. 10
  • Megan and Andrew Smith, O’Fallon, a boy, Nov. 10
  • Shaylynn Vitale and Jordan Abell, Collinsville, a girl, Nov. 10
  • Brittany Rasch and Nico Joniaux, Mascoutah, a boy, Nov. 11
  • Allyce and Alex Moll, Steeleville, a girl, Nov. 11
  • Elidiya and Boris Ognyanov, O’Fallon, a girl, Nov. 11
  • Margaret and Neil Samson, Belleville, a boy, Nov. 11
  • Tara Patton and Andy Lawrence, Iuke, a boy, Nov. 11
  • Rajanee and Jeremy Batchelor, Fairview Heights, a girl, Nov. 12
  • Tiana Scott, East St. Louis, a boy, Nov. 12
  • Erin and Jason Frazier, Mascoutah, a boy, Nov. 12
  • Paige and Joshua Andrews, Fairview Heights, a boy, Nov. 12
  • Paige Tyler, Edwardsville, a girl, Nov. 13
  • Tamra Schulte and Cyrus Flup, Lebanon, a girl, Nov. 15
  • Sarah and Robert Lanham, New Athens, a boy, Nov. 15
  • Laura and Peter Euler, O’Fallon, a boy, Nov. 15
  • Celeste Gomiller and Darren Day, East St. Louis, a boy, Nov. 16
  • Kena and Jerry Davis, Cahokia, a girl, Nov. 16
  • Allison and Dak Rainey, Belleville, a boy, Nov. 16
  • Courtney Teutrine and Tannor Agler, Belleville, a girl, Nov. 16
  • Kristine and Joshua Griffett, Belleville, a girl, Nov. 16
  • Candesse Yokley and Travon Williams, Collinsville, a girl, Nov. 17
  • Shari Markey and Henry Tilk Jr, Belleville, a boy, Nov. 17
  • Leah Peterson and Kristopher Westbrook, Sparta, a boy, Nov. 17
  • Shannon and Beau Durio, O’Fallon, a boy, Nov. 18
  • Laycee and Michael Thigpen, Fairview Heights, a girl, Nov. 18
  • Angelina Wheat, Belleville, a girl, Nov. 18
  • Rhealyn Alexander and LaMarquis Ivy, Collinsville, a boy, Nov. 19
  • Kami Barclay and Danny Rybicki Jr, Belleville, a girl, Nov. 19
  • Rebecca Jenkins and Kyle Troutwine, Belleville, a girl, Nov. 19
  • Kari and Kim Fabian, Belleville, a boy, Nov. 20
  • Laura Kenny and John Syc Jr, O’Fallon, a girl, Nov. 21
  • Kylie Boring and Payton Phillips, Belleville, a boy, Nov. 22
  • Jill and Greg Hinrichs, Swansea, a girl, Nov. 22
  • Alija Jones and Armel Gines Jr, Cahokia, a boy, Nov. 22
  • Lindsay and Robert Reed III, Belleville, a boy, Nov. 22
  • Amber and Michael Joyce, Belleville, twins, a girl and a boy, Nov. 23
  • Kara and Anthony Stegall, Freeburg, a girl, Nov. 23
  • Teresa and Steven Junge, O’Fallon, a boy, Nov. 24
  • Tiffany Anderson and Cole Fedderke, Belleville, a girl, Nov. 25
  • Carrie and John Johnson, Belleville, a boy, Nov. 25
  • Haley and Garon Osborn, Saint Libory, a girl, Nov. 25
  • Cassandra and Jacob Howard, Swansea, a girl, Nov. 26
  • Ashley Slaughter, Belleville, a girl, Nov. 27
  • Betsy and Bob Simon, Belleville, a boy, Nov. 28
  • Miranda Kloepper and Justin Kelly, New Athens, a girl, Nov. 28
  • Chalis and Jonathon Hall, Fairview Heights, twins, a boy and a girl, Nov. 29
  • Latia Graham, Cahokia, a boy, Nov. 29
  • Misty Recker, New Athens, a girl, Nov. 29
  • Casey Braver and Aaron Braver, O’Fallon, a girl, Nov. 29
  • Jessica and Chris Burchman, Belleville, a girl, Nov. 30

Memorial Hospital

  • Amanda Landon, Belleville, a girl, Nov. 4
  • Lajayia and Santorrian Winters, Cahokia, a boy, Nov. 4
  • Alicia Campbell and Devin James, Glen Carbon, a girl, Nov. 5
  • Karen Kuda, Mascoutah, a boy, Nov. 5
  • Darnice Carson, Belleville, a girl, Nov. 9
  • Amy and Adam Howell, Coulterville, a boy, Nov. 10
  • Taylor Brown and Kyle Luttrul, Cahokia, a boy, Nov. 10
  • Kieley Billings, Maryville, a girl, Nov. 10
  • Whitney Bolder, East St. Louis, a boy, Nov. 11
  • MyKayla Bator and Lowen Jones, Belleville, a boy, Nov. 14
  • Christina Beamon and Deandre Robinson, Belleville, a boy, Nov. 16
  • Toi and Joshua Garmany-Condra, Belleville, a girl, Nov. 16
  • Twanna Trotter and Avion Hoskins, Granite City, a girl, Nov. 16
  • Vibhuti and Prafulkumar Patel, Belleville, a girl, Nov. 17
  • Shannon and Kenneth Wilson, Fairview Heights, a boy, Nov. 18
  • Alice Campbell, East St. Louis, a girl, Nov. 18
  • Quannae Foster and Martrell Hampton, East St. Louis, a girl, Nov. 19
  • Brittany DeHart and Jason Seibel, Belleville, a boy, Nov. 21
  • Deborah Thomas and Koriel Rayford, Cahokia, a boy, Nov. 21
  • Brooke Varner and Corey Harris, Belleville, a boy, Nov. 23
  • Skyllar Talhelm, Mascoutah, a boy, Nov. 23
  • Janelle and Ryan Kozsdiy, Belleville, a girl, Nov. 27
  • Marquitta Patterson, East Saint Louis, a girl, Nov. 28
  • Genesha Canada and Montez Moore Sr, East St. Louis, a girl, Nov. 28
  • Miracle Bell and Reginald Barnes Sr, East St. Louis, a boy, Nov. 29
  • Mercedes and Joe Daniel, Collinsville, a boy, Nov. 30

Related content

Public Records

Suggested for you

Comments

Videos

Battling ice storm takes a lot of salt

View more video

Editor's Choice Videos