Public Records

January 17, 2017 2:10 PM

Births

Memorial Hospital

  • Kelly and Zach Brandt, Freeburg, a girl, Dec. 1
  • Kristin and Christopher Brown, Millstadt, a girl, Dec. 7
  • Kimberly and Chris Thomas, Belleville, a girl, Dec. 11
  • Juliene Buss and Jesse Watkins, Marissa, a girl, Dec. 11
  • Venus and Johnathan Leullen, Fairview Heights, a boy, Dec. 12
  • Savvannah and Justin Harmon, Waterloo, a girl, Dec. 13
  • Torianna White, Cahokia, a boy, Dec. 14
  • Brittney Bolton, Belleville, a girl, Dec. 15
  • Sara Grant and Douglas Yates, Jr., Belleville, a girl, Dec. 15
  • Julia Anderegg and Craig Garriston, Swansea, a girl, Dec. 15
  • Emily and Kenan Lowry, Belleville, a boy, Dec. 18
  • Angelique Johnson and Carlos Pawnell, Jr., East St. Louis, a boy, Dec. 19
  • Ana Marie and Dennis Fults, Jr., Cahokia, a girl, Dec. 20
  • Sydney Raschen and Zachary Sturgeon, Belleville, a girl, Dec. 20
  • Lisa Adams and Ryan Goldman, Belleville, a boy, Dec. 20
  • Veronica Mercado-Gonzalez and Antonio Escobar-Gonzalez, Belleville, a boy, Dec. 21
  • Ciara Hughes and Clyde Lipson, Jr., East St. Louis, a boy, Dec. 21
  • Joanna and Juan Manuel Zuniga, East St. Louis, a boy, Dec. 21
  • Sara and Jonathan Buetow, Fairview Heights, a girl, Dec. 22
  • Courtney and Brandon Nix, Belleville, a boy, Dec. 22
  • Samantha Morton, Belleville, a boy, Dec. 23
  • Dariel Cathion and Tyshaun Stainback, Belleville, a boy, Dec. 24
  • Kassidy Kraft and Zachary Belba, Caseyville, a girl, Dec. 28
  • Tambra Fenton and Tyrell Jones, Sr., East St. Louis, a boy, Dec. 28
  • Julliette and Paul Dintelmann, Belleville, a girl, Dec. 29
  • Venanita Ursery and Julian Bennett, Belleville, a boy, Dec. 31
  • Dermisha Jones and Cortez Williams, East St. Louis, a girl, Dec. 31
  • Francesca and Toby Wolf Evans, Freeburg, a boy, Dec. 31

Memorial Hospital East

  • Ashley Harris and Tim Tedrow, Jr., Marissa, a boy, Dec. 1
  • Rachel Adams and Daniel Tiben, Millstadt, a boy, Dec. 1
  • Kathryn Lindsey and Dustin Green, O’Fallon, a girl, Dec. 3
  • Alison Evola and Harley Dell, Columbia, a boy, Dec. 5
  • Kenya Callis and Dremarques Hopkins, Belleville, a boy, Dec. 6
  • Kaitlyne Kelly and Julian Chastain, Fairview Heights, a boy, Dec. 7
  • Racierra and Donald Collier, Cahokia, a boy, Dec. 7
  • Taylor LaFrank and Cameron Baker, Maryville, a boy, Dec. 7
  • Brandi Belt and Darryl Jenkins, Jr., O’Fallon, a boy, Dec. 8
  • Ciara Franke and Kelsey Dent, O’Fallon, a boy, Dec. 9
  • Barbara Middendorf and Jason Buck, Belleville, a boy, Dec. 9
  • Tyra and Michael Vaughn, O’Fallon, a girl, Dec. 9
  • Rheanna and Kristopher Revelle, Troy, a girl, Dec. 9
  • Michelle Medvick and Travis Huber, Mascoutah, a boy, Dec. 10
  • Kurtrina and Jewett Conner, Belleville, a boy, Dec. 10
  • Lynelle and Keenan Allen, O’Fallon, a girl, Dec. 11
  • Tiffany and Zachery Stern, Millstadt, a girl, Dec. 12
  • Nicole and Seth Swoboda, Nashville, a girl, Dec. 13
  • Marlo Farmer, Collinsville, a girl, Dec. 13
  • Jamie and James Smith, New Athens, a boy, Dec. 13
  • Hilary and Max Wipperman, Shiloh, a boy, Dec. 13
  • Jenna and Jason Haley, Okawville, a boy, Dec. 14
  • Morgan and Samuel Phillips, Belleville, a boy, Dec. 14
  • Melissa and Kristopher Weston, O’Fallon, a boy, Dec. 14
  • Whitney and Brandon Wells, Belleville, a boy, Dec. 14
  • Jade Bower and Bengamin VanMil, Freeburg, a boy, Dec. 14
  • Breann Simmons and Samuel Bradfield, O’Fallon, a girl, Dec. 15
  • Andrea Steward and Alexander Andrew, O’Fallon, a girl, Dec. 15
  • Meagan Odom and Austin Neuner, Belleville, a boy, Dec. 16
  • Mechelle Nelson and Dominic Kennedy, Fairview Heights, a boy, Dec. 16
  • Latasha and Bradley Miller, East St. Louis, a girl, Dec. 16
  • Katharine Latta and Matt Summers, Smithton, a boy, Dec. 16
  • Kristen and Tim Spielman, Scott AFB, a boy, Dec. 17
  • Michelle Frey-Bohn and Billy Bohn, Highland, a boy, Dec. 17
  • Alexzandrea Westbrook and Justin Risley, Chester, twin girls, Dec. 19
  • Tamera James, Cahokia, a girl, Dec. 19
  • Ashley and Brandon Holmes, Fairview Heights, a boy, Dec. 20
  • Christina and Luis Morocho, Belleville, a boy, Dec. 20
  • Brittany Sauerhage and Theron Smith, Sparta, a girl, Dec. 20
  • Meredith and Paul Flahan, O’Fallon, a boy, Dec. 21
  • Alysse and Kody Heberer, Freeburg, a girl, Dec. 21
  • Kristy and Jason Reams, Nashville, a girl, Dec. 21
  • Avarie Waldrop and Jesse Trent, Belleville, a girl, Dec. 21
  • Shannon Kempfer and Daniel Galle, Jr., Tilden, a girl, Dec. 21
  • Brittany and Roderrick Wright, O’Fallon, a girl, Dec. 22
  • Chelsea and Benjamin Callahan, O’Fallon, a girl, Dec. 23
  • Kayla and Nick Waterman, O’Fallon, a boy, Dec. 24
  • Jennifer and Nathan Smith, Belleville, a boy, Dec. 26
  • Audree Fernandez and Keaton Spencer, Belleville, a boy, Dec. 26
  • Domonique Stewart, East St. Louis, a girl, Dec. 26
  • Kayla and Matt Brown, Belleville, a girl, Dec. 26
  • Tinisha and Curtis Gossett, Cahokia, a girl, Dec. 26
  • Brianne and Luke Henry, Belleville, a girl, Dec. 27
  • Rachel and Bryon Icenogle, O’Fallon, a boy, Dec. 28
  • Rachel and Paul Durante, Belleville, a girl, Dec. 28
  • Markita and Jimmy Hoskins, Belleville, a boy, Dec. 28
  • Kelsey and Vance Heil, Marissa, a boy, Dec. 29
  • Mallory and Ryan Duncan, O’Fallon, a boy, Dec. 29
  • Erica Woods and Adam Sneed, O’Fallon, a boy, Dec. 29
  • Morgan and Tomas Pacheno, Sparta, a boy, Dec. 29
  • Adrianna and Justin Patrick, Fairview Heights, a girl, Dec. 31
  • Mindy and Joseph Bauman, Belleville, a girl, Dec. 31
  • Ashley and Benjamin Narup, Evansville, a boy, Dec. 31

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