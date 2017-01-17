Memorial Hospital
- Kelly and Zach Brandt, Freeburg, a girl, Dec. 1
- Kristin and Christopher Brown, Millstadt, a girl, Dec. 7
- Kimberly and Chris Thomas, Belleville, a girl, Dec. 11
- Juliene Buss and Jesse Watkins, Marissa, a girl, Dec. 11
- Venus and Johnathan Leullen, Fairview Heights, a boy, Dec. 12
- Savvannah and Justin Harmon, Waterloo, a girl, Dec. 13
- Torianna White, Cahokia, a boy, Dec. 14
- Brittney Bolton, Belleville, a girl, Dec. 15
- Sara Grant and Douglas Yates, Jr., Belleville, a girl, Dec. 15
- Julia Anderegg and Craig Garriston, Swansea, a girl, Dec. 15
- Emily and Kenan Lowry, Belleville, a boy, Dec. 18
- Angelique Johnson and Carlos Pawnell, Jr., East St. Louis, a boy, Dec. 19
- Ana Marie and Dennis Fults, Jr., Cahokia, a girl, Dec. 20
- Sydney Raschen and Zachary Sturgeon, Belleville, a girl, Dec. 20
- Lisa Adams and Ryan Goldman, Belleville, a boy, Dec. 20
- Veronica Mercado-Gonzalez and Antonio Escobar-Gonzalez, Belleville, a boy, Dec. 21
- Ciara Hughes and Clyde Lipson, Jr., East St. Louis, a boy, Dec. 21
- Joanna and Juan Manuel Zuniga, East St. Louis, a boy, Dec. 21
- Sara and Jonathan Buetow, Fairview Heights, a girl, Dec. 22
- Courtney and Brandon Nix, Belleville, a boy, Dec. 22
- Samantha Morton, Belleville, a boy, Dec. 23
- Dariel Cathion and Tyshaun Stainback, Belleville, a boy, Dec. 24
- Kassidy Kraft and Zachary Belba, Caseyville, a girl, Dec. 28
- Tambra Fenton and Tyrell Jones, Sr., East St. Louis, a boy, Dec. 28
- Julliette and Paul Dintelmann, Belleville, a girl, Dec. 29
- Venanita Ursery and Julian Bennett, Belleville, a boy, Dec. 31
- Dermisha Jones and Cortez Williams, East St. Louis, a girl, Dec. 31
- Francesca and Toby Wolf Evans, Freeburg, a boy, Dec. 31
Memorial Hospital East
- Ashley Harris and Tim Tedrow, Jr., Marissa, a boy, Dec. 1
- Rachel Adams and Daniel Tiben, Millstadt, a boy, Dec. 1
- Kathryn Lindsey and Dustin Green, O’Fallon, a girl, Dec. 3
- Alison Evola and Harley Dell, Columbia, a boy, Dec. 5
- Kenya Callis and Dremarques Hopkins, Belleville, a boy, Dec. 6
- Kaitlyne Kelly and Julian Chastain, Fairview Heights, a boy, Dec. 7
- Racierra and Donald Collier, Cahokia, a boy, Dec. 7
- Taylor LaFrank and Cameron Baker, Maryville, a boy, Dec. 7
- Brandi Belt and Darryl Jenkins, Jr., O’Fallon, a boy, Dec. 8
- Ciara Franke and Kelsey Dent, O’Fallon, a boy, Dec. 9
- Barbara Middendorf and Jason Buck, Belleville, a boy, Dec. 9
- Tyra and Michael Vaughn, O’Fallon, a girl, Dec. 9
- Rheanna and Kristopher Revelle, Troy, a girl, Dec. 9
- Michelle Medvick and Travis Huber, Mascoutah, a boy, Dec. 10
- Kurtrina and Jewett Conner, Belleville, a boy, Dec. 10
- Lynelle and Keenan Allen, O’Fallon, a girl, Dec. 11
- Tiffany and Zachery Stern, Millstadt, a girl, Dec. 12
- Nicole and Seth Swoboda, Nashville, a girl, Dec. 13
- Marlo Farmer, Collinsville, a girl, Dec. 13
- Jamie and James Smith, New Athens, a boy, Dec. 13
- Hilary and Max Wipperman, Shiloh, a boy, Dec. 13
- Jenna and Jason Haley, Okawville, a boy, Dec. 14
- Morgan and Samuel Phillips, Belleville, a boy, Dec. 14
- Melissa and Kristopher Weston, O’Fallon, a boy, Dec. 14
- Whitney and Brandon Wells, Belleville, a boy, Dec. 14
- Jade Bower and Bengamin VanMil, Freeburg, a boy, Dec. 14
- Breann Simmons and Samuel Bradfield, O’Fallon, a girl, Dec. 15
- Andrea Steward and Alexander Andrew, O’Fallon, a girl, Dec. 15
- Meagan Odom and Austin Neuner, Belleville, a boy, Dec. 16
- Mechelle Nelson and Dominic Kennedy, Fairview Heights, a boy, Dec. 16
- Latasha and Bradley Miller, East St. Louis, a girl, Dec. 16
- Katharine Latta and Matt Summers, Smithton, a boy, Dec. 16
- Kristen and Tim Spielman, Scott AFB, a boy, Dec. 17
- Michelle Frey-Bohn and Billy Bohn, Highland, a boy, Dec. 17
- Alexzandrea Westbrook and Justin Risley, Chester, twin girls, Dec. 19
- Tamera James, Cahokia, a girl, Dec. 19
- Ashley and Brandon Holmes, Fairview Heights, a boy, Dec. 20
- Christina and Luis Morocho, Belleville, a boy, Dec. 20
- Brittany Sauerhage and Theron Smith, Sparta, a girl, Dec. 20
- Meredith and Paul Flahan, O’Fallon, a boy, Dec. 21
- Alysse and Kody Heberer, Freeburg, a girl, Dec. 21
- Kristy and Jason Reams, Nashville, a girl, Dec. 21
- Avarie Waldrop and Jesse Trent, Belleville, a girl, Dec. 21
- Shannon Kempfer and Daniel Galle, Jr., Tilden, a girl, Dec. 21
- Brittany and Roderrick Wright, O’Fallon, a girl, Dec. 22
- Chelsea and Benjamin Callahan, O’Fallon, a girl, Dec. 23
- Kayla and Nick Waterman, O’Fallon, a boy, Dec. 24
- Jennifer and Nathan Smith, Belleville, a boy, Dec. 26
- Audree Fernandez and Keaton Spencer, Belleville, a boy, Dec. 26
- Domonique Stewart, East St. Louis, a girl, Dec. 26
- Kayla and Matt Brown, Belleville, a girl, Dec. 26
- Tinisha and Curtis Gossett, Cahokia, a girl, Dec. 26
- Brianne and Luke Henry, Belleville, a girl, Dec. 27
- Rachel and Bryon Icenogle, O’Fallon, a boy, Dec. 28
- Rachel and Paul Durante, Belleville, a girl, Dec. 28
- Markita and Jimmy Hoskins, Belleville, a boy, Dec. 28
- Kelsey and Vance Heil, Marissa, a boy, Dec. 29
- Mallory and Ryan Duncan, O’Fallon, a boy, Dec. 29
- Erica Woods and Adam Sneed, O’Fallon, a boy, Dec. 29
- Morgan and Tomas Pacheno, Sparta, a boy, Dec. 29
- Adrianna and Justin Patrick, Fairview Heights, a girl, Dec. 31
- Mindy and Joseph Bauman, Belleville, a girl, Dec. 31
- Ashley and Benjamin Narup, Evansville, a boy, Dec. 31
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