Memorial Hospital
- Madison Lein and Joshua Findley, Belleville, a boy, Jan. 2
- Trenier and Aaron Pryor, Belleville, a boy, Jan. 3
- Darnisha Miller and Montrez Holloway, Venice, a boy, Jan. 4
- Lara and Eric Dorner, Swansea, a girl, Jan. 5
- Michelle Cox and Darian Walker, Belleville, a boy, Jan. 7
- Caitlin Billie and Walter Hardin, Belleville, a boy, Jan. 7
- Taylor Onstott and Dakota Hopkins, Belleville, a girl, Jan. 10
- Kymbre and Owen Brenning, Marissa, a girl, Jan. 11
- Kennaja Robinson and Brett Stallings, Jr., East St. Louis, a girl, Jan. 12
- Jamie Pearson, Steeleville, a boy, Jan. 14
- Demitria Fields and Antwan Rudd, Washington Park, a girl, Jan. 14
- Sydney McClelland and Kenneth Falkenhein, Red Bud, a girl, Jan. 15
- Hannah Engel and Brandon Peterson, Belleville,a girl, Jan. 16
- Timmika Willis, Belleville, a girl, Jan. 16
- Alexis Griffin and Larry Miller, Caseyville, a boy, Jan. 16
- Emmeshia Loving and Rueben Brownlee, East St. Louis, a boy, Jan. 18
- Alexis Harris, St. Louis, a girl, Jan. 18
- Jessica and Bob Drake, Belleville, a girl, Jan. 19
- Takeyla Harrison and Roy Stewart, Cahokia, a boy, Jan. 20
- Felicia Alvarez and Bradley Swanson, Collinsville, a boy, Jan. 21
- Shakiyla Ross, Belleville, a boy, Jan. 24
- Lacy Saunders-Robertson and Dustin Bevineau, East Carondelet, a girl, Jan. 25
- Destiney Ratcliff and Christopher Story, Belleville, a girl, Jan. 27
- Irma Espinoza Vielma and Luis Hernandez Bautista, Collinsville, a boy, Jan. 27
- Antayvia Cox, Belleville, a girl, Jan. 28
- Courtney Alms and Charlie Nieweglowski, New Athens, a girl, Jan. 29
- Jenna Sharos and Derrich Kennedy, Fairview Heights, a boy, Jan. 29
- Lauren Barton and Zackery Campbell, Belleville, a girl, Jan. 30
- Candice Smith and Gregory Gross, Belleville, a girl, Jan. 31.
Memorial Hospital East
- Monica Ross, East St. Louis, a boy, Jan. 1
- Kimberly Murphy and Lance Ford, Dupo, a boy, Jan. 2
- Valerie and James Alexander, Fairview Heights, twin girls, Jan. 3
- Beverlee and Jake Keasling, Staunton, a girl, Jan. 4
- Amber and Manoj Ramudamu, Belleville, a girl, Jan. 5
- Mallory May and Drew Huebner, Millstadt, a girl, Jan. 5
- Ashley Copley and Zachary Schmitt, O’Fallon, a boy, Jan. 5
- Kathryn and Adam Braatz, Mascoutah, a boy, Jan. 6
- Danielle and Nick Joest, Belleville, a girl, Jan. 6
- Alexandria Vaught and Brian Stellhorn, Freeburg, a girl, Jan. 8
- Portia Wilson and Joseph Edwards, Sr., Belleville, a boy, Jan. 9
- Ashley and Aaron Duffie-Willmann, Collinsville, a girl, Jan. 10
- Lauren Buss and Justin Garner, Mascoutah, a boy, Jan. 10
- Teresa and Mark Wright, Fairview Heights, a girl, Jan. 11
- Katie and Brandon Maberry, Okawville, a boy, Jan. 11
- Crystal and Raymond Dann, Shiloh, a boy, Jan. 12
- Victoria Steinmann and Tyler Boismenue, Lebanon, a girl, Jan. 12
- Hope and DeAundra Dyson, Sr., Belleville, a girl, Jan. 13
- Shelley and Chris Schaefer, Waterloo, a girl, Jan. 13
- Brandi and Darius Williams, East St. Louis, a boy, Jan. 13
- Johna and Dustin Wisnasky, Sparta, a boy, Jan. 15
- Lindsey and Jimmy Wilson, Collinsville, a boy, Jan. 15
- Olivia and Chad Parker, Okawville, a girl, Jan. 16
- Danielle and Daniel Voelkel, New Athens, a boy, Jan. 16
- Danielle Qualo-Porter and Willie Porter, Belleville, a boy, Jan. 16
- Quanshanda and Robert Nicholson, Belleville, a boy, Jan. 17
- Jordyn and Michael Brazelton, St. Louis, a boy, Jan. 17
- Jennifer and Brandon Runyon, O’Fallon, a boy, Jan. 18
- Corinne Hill and David Hodges, Belleville, a boy, Jan. 18
- Kimberly and Matthew Hampel, Fairview Heights, a girl, Jan. 18
- Heather and Aaron Beccue, Mascoutah, a boy, Jan. 18
- Brittany Teutrine and John Villa, Granite City, a girl, Jan. 18
- Kari and David Zipfel, Freeburg, a boy, Jan. 19
- Traci and Christopher Breuer, Columbia, a boy, Jan. 19
- Marie Avila, Mascoutah, a girl, Jan. 21
- Jessica and Michael Toth, O’Fallon, a boy, Jan. 21
- Ashley and Richard Schmidt, Belleville, a boy, Jan. 22
- Ashley and Nicholas Huels, New Baden, a boy, Jan. 24
- Laqeisha Baxter, O’Fallon, a boy, Jan. 25
- Andira and Christian Powell, Belleville, a girl, Jan. 26
- Joslyn and Adam Sandifer, Swansea, a boy, Jan. 26
- Sarah Odonnell-Eden and Jared Eden, O’Fallon, a girl, Jan. 26
- Heather and Raymond Crump-Willis, Troy, a girl, Jan. 27
- Cynthia Williams and Bryan Campbell, Granite City, a boy, Jan. 27
- Samareye Thomas and Marsean Hill, Belleville, a girl, Jan. 27
- Jamira Lawrence, Belleville, a boy, Jan. 27
- Megan and Dexter Wuller, Belleville, a girl, Jan. 28
- Crystal Young and Daniel Hale, II, Belleville, a boy, Jan. 28
- Jessica and Scott Michalke, Belleville, a boy, Jan. 28
- Latricia Johnson and Marcell Cannon, Venice, a boy, Jan. 28
- Rebecca Wilhelm, Belleville, a girl, Jan. 30
- Crystal and Terry Brown, Belleville, twin girls, Jan. 30
- Megan and Joshua Tinney, Belleville, a boy, Jan. 31.
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