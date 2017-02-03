Public Records

February 3, 2017 6:44 PM

Births

Memorial Hospital

  • Madison Lein and Joshua Findley, Belleville, a boy, Jan. 2
  • Trenier and Aaron Pryor, Belleville, a boy, Jan. 3
  • Darnisha Miller and Montrez Holloway, Venice, a boy, Jan. 4
  • Lara and Eric Dorner, Swansea, a girl, Jan. 5
  • Michelle Cox and Darian Walker, Belleville, a boy, Jan. 7
  • Caitlin Billie and Walter Hardin, Belleville, a boy, Jan. 7
  • Taylor Onstott and Dakota Hopkins, Belleville, a girl, Jan. 10
  • Kymbre and Owen Brenning, Marissa, a girl, Jan. 11
  • Kennaja Robinson and Brett Stallings, Jr., East St. Louis, a girl, Jan. 12
  • Jamie Pearson, Steeleville, a boy, Jan. 14
  • Demitria Fields and Antwan Rudd, Washington Park, a girl, Jan. 14
  • Sydney McClelland and Kenneth Falkenhein, Red Bud, a girl, Jan. 15
  • Hannah Engel and Brandon Peterson, Belleville,a girl, Jan. 16
  • Timmika Willis, Belleville, a girl, Jan. 16
  • Alexis Griffin and Larry Miller, Caseyville, a boy, Jan. 16
  • Emmeshia Loving and Rueben Brownlee, East St. Louis, a boy, Jan. 18
  • Alexis Harris, St. Louis, a girl, Jan. 18
  • Jessica and Bob Drake, Belleville, a girl, Jan. 19
  • Takeyla Harrison and Roy Stewart, Cahokia, a boy, Jan. 20
  • Felicia Alvarez and Bradley Swanson, Collinsville, a boy, Jan. 21
  • Shakiyla Ross, Belleville, a boy, Jan. 24
  • Lacy Saunders-Robertson and Dustin Bevineau, East Carondelet, a girl, Jan. 25
  • Destiney Ratcliff and Christopher Story, Belleville, a girl, Jan. 27
  • Irma Espinoza Vielma and Luis Hernandez Bautista, Collinsville, a boy, Jan. 27
  • Antayvia Cox, Belleville, a girl, Jan. 28
  • Courtney Alms and Charlie Nieweglowski, New Athens, a girl, Jan. 29
  • Jenna Sharos and Derrich Kennedy, Fairview Heights, a boy, Jan. 29
  • Lauren Barton and Zackery Campbell, Belleville, a girl, Jan. 30
  • Candice Smith and Gregory Gross, Belleville, a girl, Jan. 31.

Memorial Hospital East

  • Monica Ross, East St. Louis, a boy, Jan. 1
  • Kimberly Murphy and Lance Ford, Dupo, a boy, Jan. 2
  • Valerie and James Alexander, Fairview Heights, twin girls, Jan. 3
  • Beverlee and Jake Keasling, Staunton, a girl, Jan. 4
  • Amber and Manoj Ramudamu, Belleville, a girl, Jan. 5
  • Mallory May and Drew Huebner, Millstadt, a girl, Jan. 5
  • Ashley Copley and Zachary Schmitt, O’Fallon, a boy, Jan. 5
  • Kathryn and Adam Braatz, Mascoutah, a boy, Jan. 6
  • Danielle and Nick Joest, Belleville, a girl, Jan. 6
  • Alexandria Vaught and Brian Stellhorn, Freeburg, a girl, Jan. 8
  • Portia Wilson and Joseph Edwards, Sr., Belleville, a boy, Jan. 9
  • Ashley and Aaron Duffie-Willmann, Collinsville, a girl, Jan. 10
  • Lauren Buss and Justin Garner, Mascoutah, a boy, Jan. 10
  • Teresa and Mark Wright, Fairview Heights, a girl, Jan. 11
  • Katie and Brandon Maberry, Okawville, a boy, Jan. 11
  • Crystal and Raymond Dann, Shiloh, a boy, Jan. 12
  • Victoria Steinmann and Tyler Boismenue, Lebanon, a girl, Jan. 12
  • Hope and DeAundra Dyson, Sr., Belleville, a girl, Jan. 13
  • Shelley and Chris Schaefer, Waterloo, a girl, Jan. 13
  • Brandi and Darius Williams, East St. Louis, a boy, Jan. 13
  • Johna and Dustin Wisnasky, Sparta, a boy, Jan. 15
  • Lindsey and Jimmy Wilson, Collinsville, a boy, Jan. 15
  • Olivia and Chad Parker, Okawville, a girl, Jan. 16
  • Danielle and Daniel Voelkel, New Athens, a boy, Jan. 16
  • Danielle Qualo-Porter and Willie Porter, Belleville, a boy, Jan. 16
  • Quanshanda and Robert Nicholson, Belleville, a boy, Jan. 17
  • Jordyn and Michael Brazelton, St. Louis, a boy, Jan. 17
  • Jennifer and Brandon Runyon, O’Fallon, a boy, Jan. 18
  • Corinne Hill and David Hodges, Belleville, a boy, Jan. 18
  • Kimberly and Matthew Hampel, Fairview Heights, a girl, Jan. 18
  • Heather and Aaron Beccue, Mascoutah, a boy, Jan. 18
  • Brittany Teutrine and John Villa, Granite City, a girl, Jan. 18
  • Kari and David Zipfel, Freeburg, a boy, Jan. 19
  • Traci and Christopher Breuer, Columbia, a boy, Jan. 19
  • Marie Avila, Mascoutah, a girl, Jan. 21
  • Jessica and Michael Toth, O’Fallon, a boy, Jan. 21
  • Ashley and Richard Schmidt, Belleville, a boy, Jan. 22
  • Ashley and Nicholas Huels, New Baden, a boy, Jan. 24
  • Laqeisha Baxter, O’Fallon, a boy, Jan. 25
  • Andira and Christian Powell, Belleville, a girl, Jan. 26
  • Joslyn and Adam Sandifer, Swansea, a boy, Jan. 26
  • Sarah Odonnell-Eden and Jared Eden, O’Fallon, a girl, Jan. 26
  • Heather and Raymond Crump-Willis, Troy, a girl, Jan. 27
  • Cynthia Williams and Bryan Campbell, Granite City, a boy, Jan. 27
  • Samareye Thomas and Marsean Hill, Belleville, a girl, Jan. 27
  • Jamira Lawrence, Belleville, a boy, Jan. 27
  • Megan and Dexter Wuller, Belleville, a girl, Jan. 28
  • Crystal Young and Daniel Hale, II, Belleville, a boy, Jan. 28
  • Jessica and Scott Michalke, Belleville, a boy, Jan. 28
  • Latricia Johnson and Marcell Cannon, Venice, a boy, Jan. 28
  • Rebecca Wilhelm, Belleville, a girl, Jan. 30
  • Crystal and Terry Brown, Belleville, twin girls, Jan. 30
  • Megan and Joshua Tinney, Belleville, a boy, Jan. 31.

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