St. Elizabeth’s Hospital
- Linda and Richard Foster, Freeburg, a boy, Dec. 27.
- Cierra and Eugene Smith Jr., Belleville, a girl, Dec. 27.
- Latoria Martin and Ramone Triplett, Belleville, a boy, Dec. 27.
- Alexis Klingerman and Joseph Gomric, Belleville, a girl, Dec. 28.
- Ashley and Andrew Huch, Waterloo, a boy, Dec. 31.
- Portia Reid and Titus Taylor Sr., East St. Louis, Jan. 1.
- Alayna Morton and James Eads, Dupo and Belleville, a girl, Jan. 1.
- Lindsey Friess, Belleville, a girl, Jan. 4.
- Stephanie and Thomas Lee, SAFB, a boy, Jan. 4.
- Erin Watson and Jessy Lozano, Mascoutah, a girl, Jan. 4.
- Julia Siebach and Cha-Vesta Wires, Marissa, a boy, Jan. 5.
- Tashaun Gause and James Green Sr., East St. Louis, a boy, Jan. 5.
- Rosangela and Chad Baldini, Shiloh, a girl, Jan. 10.
- Marissa Mendez and Torin Howlett, Swansea, a boy, Jan. 11.
- Keshia Glispie and Jeremy Pearson, East St. Louis, a girl, Jan. 15.
- Shawnee and Joseph Dimaio, SAFB, a girl, Jan. 15.
- Britney West and Nick Drummond, Lebanon, a boy, Jan. 16.
- Chantelle and Jonathan Friedman, Belleville, a boy, Jan. 17.
- Tara and Derek Morales, Belleville, a girl, Jan. 17.
- Miracle Alawadhi and Eric Saverson, Belleville, a boy, Jan. 17.
- Lauren and Jonathan Lauer, SAFB, a girl, Jan. 18.
- Aleah and Robert Burch, Belleville, a girl, Jan. 18.
- Taylor and Brian Haas, Waterloo, a boy, Jan. 20.
- Rashanna and Andrew Ausmus, SAFB, a boy, Jan. 21.
- Karina Rojas and Juanni Santos, Belleville, a boy, Jan. 21.
- Samantha Brockmeier and Jamison Franco, Cahokia, a boy, Jan. 21.
St. Joseph’s Hospital, Breese
- Sheena and Joseph Kircher, Smithboro, a girl, Jan. 3.
- Nichole and John Mendoza, Greenville, a girl, Jan. 3.
- Tracey and Brian Hubbard, Carlyle, a girl, Jan. 9.
- Jackilyn and Steve Bradley, Centralia, a girl, Jan. 9.
- Jewelia and Christopher Plemmons, Salem, a boy, Jan. 9.
- Kendra and Carl Beer, Aviston, a girl, Jan. 10.
- Nicole and Ryan Habbe, Nashville, a boy, Jan. 12.
- Jayne and Neal Arentsen, Damiansville, a girl, Jan. 16.
- Holly and Kent Diekemper, Shattuc, a boy, Jan. 18.
- Lisa and Horace Doyal, Albers, a boy, Jan. 19.
- Michelle and Trevor Thornton, Trenton, a girl, Jan. 19.
- Emily Pruitt, Odin, a girl, Jan. 19.
- Stacey and Chad Ribbing, Aviston, a girl, Jan. 20.
- Ashley and Jason Maue, Highland, a girl, Jan. 21.
- Kendal and Jordan Bauer, Highland, a girl, Jan. 21.
- Selena and Jeffrey Busching, Breese, a boy, Jan. 21.
- Amy Ellsworth, Vandalia, a girl, Jan. 23.
- Renee and Kaleb Paul, Mulberry Grove, a boy, Jan. 24.
- Alicia and Devon Frohn, Breese, a boy, Jan. 26.
- Katie and Wade Nevergall, Vandalia, a boy, Jan. 26.
- Beth and Danny Peek, Aviston, a girl, Jan. 27.
- Jaylin Peters, Hoffman, a boy, Jan. 30.
- Kristin and Jerry Bowling, Vandalia, a boy, Jan. 30.
- Alicia and Kyle Uhring, Aviston, a girl, Jan. 30.
- Rachel Hatch, Vandalia, a boy, Jan. 31.
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