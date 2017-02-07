Public Records

February 7, 2017 3:15 PM

Births

St. Elizabeth’s Hospital

  • Linda and Richard Foster, Freeburg, a boy, Dec. 27.
  • Cierra and Eugene Smith Jr., Belleville, a girl, Dec. 27.
  • Latoria Martin and Ramone Triplett, Belleville, a boy, Dec. 27.
  • Alexis Klingerman and Joseph Gomric, Belleville, a girl, Dec. 28.
  • Ashley and Andrew Huch, Waterloo, a boy, Dec. 31.
  • Portia Reid and Titus Taylor Sr., East St. Louis, Jan. 1.
  • Alayna Morton and James Eads, Dupo and Belleville, a girl, Jan. 1.
  • Lindsey Friess, Belleville, a girl, Jan. 4.
  • Stephanie and Thomas Lee, SAFB, a boy, Jan. 4.
  • Erin Watson and Jessy Lozano, Mascoutah, a girl, Jan. 4.
  • Julia Siebach and Cha-Vesta Wires, Marissa, a boy, Jan. 5.
  • Tashaun Gause and James Green Sr., East St. Louis, a boy, Jan. 5.
  • Rosangela and Chad Baldini, Shiloh, a girl, Jan. 10.
  • Marissa Mendez and Torin Howlett, Swansea, a boy, Jan. 11.
  • Keshia Glispie and Jeremy Pearson, East St. Louis, a girl, Jan. 15.
  • Shawnee and Joseph Dimaio, SAFB, a girl, Jan. 15.
  • Britney West and Nick Drummond, Lebanon, a boy, Jan. 16.
  • Chantelle and Jonathan Friedman, Belleville, a boy, Jan. 17.
  • Tara and Derek Morales, Belleville, a girl, Jan. 17.
  • Miracle Alawadhi and Eric Saverson, Belleville, a boy, Jan. 17.
  • Lauren and Jonathan Lauer, SAFB, a girl, Jan. 18.
  • Aleah and Robert Burch, Belleville, a girl, Jan. 18.
  • Taylor and Brian Haas, Waterloo, a boy, Jan. 20.
  • Rashanna and Andrew Ausmus, SAFB, a boy, Jan. 21.
  • Karina Rojas and Juanni Santos, Belleville, a boy, Jan. 21.
  • Samantha Brockmeier and Jamison Franco, Cahokia, a boy, Jan. 21.

St. Joseph’s Hospital, Breese

  • Sheena and Joseph Kircher, Smithboro, a girl, Jan. 3.
  • Nichole and John Mendoza, Greenville, a girl, Jan. 3.
  • Tracey and Brian Hubbard, Carlyle, a girl, Jan. 9.
  • Jackilyn and Steve Bradley, Centralia, a girl, Jan. 9.
  • Jewelia and Christopher Plemmons, Salem, a boy, Jan. 9.
  • Kendra and Carl Beer, Aviston, a girl, Jan. 10.
  • Nicole and Ryan Habbe, Nashville, a boy, Jan. 12.
  • Jayne and Neal Arentsen, Damiansville, a girl, Jan. 16.
  • Holly and Kent Diekemper, Shattuc, a boy, Jan. 18.
  • Lisa and Horace Doyal, Albers, a boy, Jan. 19.
  • Michelle and Trevor Thornton, Trenton, a girl, Jan. 19.
  • Emily Pruitt, Odin, a girl, Jan. 19.
  • Stacey and Chad Ribbing, Aviston, a girl, Jan. 20.
  • Ashley and Jason Maue, Highland, a girl, Jan. 21.
  • Kendal and Jordan Bauer, Highland, a girl, Jan. 21.
  • Selena and Jeffrey Busching, Breese, a boy, Jan. 21.
  • Amy Ellsworth, Vandalia, a girl, Jan. 23.
  • Renee and Kaleb Paul, Mulberry Grove, a boy, Jan. 24.
  • Alicia and Devon Frohn, Breese, a boy, Jan. 26.
  • Katie and Wade Nevergall, Vandalia, a boy, Jan. 26.
  • Beth and Danny Peek, Aviston, a girl, Jan. 27.
  • Jaylin Peters, Hoffman, a boy, Jan. 30.
  • Kristin and Jerry Bowling, Vandalia, a boy, Jan. 30.
  • Alicia and Kyle Uhring, Aviston, a girl, Jan. 30.
  • Rachel Hatch, Vandalia, a boy, Jan. 31.

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