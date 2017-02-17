Memorial Hospital
- Michelle Mabry and Brian Giesegh, Belleville, a girl, Jan. 31.
- Esthela Ventura Hernandez and Bulmaro Barrios Morales, Collinsville, a girl, Jan. 31.
- Autumn and Adam Wilson, New Athens, a girl, Jan. 31.
- Shireka Harris and Joshua Winters, Belleville, a girl, Feb. 1.
- Kiyara Meaders and Mark Hunter Jr., Cahokia, a boy, Feb. 1.
- Danielle Brown and Avery Glasper Sr., Madison, a girl, Feb. 2.
- Courtney Haynes and Kyle Walker, Collinsville, a boy, Feb. 3.
- Chasity Edwards, Belleville, a boy, Feb. 3.
- Sonia Tiburcio-Morales and Jorge Miquel Rosales Sanchez, East St. Louis, a boy, Feb. 3.
- Ceonna Fant and Kenneth Mays, Jr., East St. Louis, a boy, Feb. 4.
- Jacqueline Barnes, Belleville, a girl, Feb. 4.
- Caitlin Hazzard, Belleville, a girl, Feb. 5.
- Liliana Martinez and Eduardo Saavedra Berrocal, Belleville, a boy, Feb. 6.
- Megan Sims, Lebanon, a girl, Feb. 6.
- Jasmine Bland and Lavoris White, Cahokia, a girl, Feb. 6.
- English Cockerill and Chet Reever, Belleville, a girl, Feb. 8.
- Kimberly Johnson and Tyler Soto, Aviston, a boy, Feb. 11.
- Shalonda Cannon and Kellon Reeves, East St. Louis, a boy, Feb. 13.
- Dorkale Nealy, Belleville, a boy, Feb. 14.
Memorial Hospital East
- Jolissa Goodwin and Damon Ward, East St. Louis, a girl, Feb. 2.
- Dana and Nick Newton, Marissa, a boy, Feb. 3.
- Tabitha and Maurice Wolf, East St. Louis, a boy, Feb. 3.
- Nicole and Edwin Mumphard, East St. Louis, a boy, Feb. 3.
- Brittany and Adam Welle, Lebanon, a boy, Feb. 4.
- Candice and Nelson Cass, Granite City, a girl, Feb. 4.
- Takeila Blackwell and Jimmie Flowers Jr., Shiloh, a boy, Feb. 5.
- Jatara Pruitt, Lovejoy, a girl, Feb. 6.
- Christine and Robin Watt, Fairview Heights, a girl, Feb. 6.
- Nadia Spencer and John Anderson, Belleville, a girl, Feb. 7.
- Laura and Jeff Messler, Belleville, a boy, Feb. 7.
- Megan and Cory Swinney, Germantown, a girl, Feb. 7.
- Kenedy Hunt and Emil Lewis, East St. Louis, a boy, Feb. 7.
- Geneva Fox, O’Fallon, a boy, Feb. 9.
- Melinda and Chris Elder, Columbia, a boy, Feb. 9.
- Lisa and Thomas Cheetham Jr., Marissa, a boy, Feb. 9.
- Kelsey and Kyle Wendling, New Athens, a girl, Feb. 10.
- Ashley Doughty and Terry Ryder, Fairview Heights, a boy, Feb. 10.
- Melissa Spangenberg and Robert Shreeman, New Baden, a boy, Feb. 10.
- Jessica and Christopher Berger, Coulterville, a boy, Feb. 11.
- Emilyanne Thomas and Austin Bequette, Lebanon, a boy, Feb. 11.
- Ashley Seibert and Justin Hall, Belleville, a girl, Feb. 12.
- Pricilla and Troy Wagner, O’Fallon, a girl, Feb. 12.
- Amber and Eric Lavender, Waterloo, a girl, Feb. 13.
- Amanda Goss, Baldwin, a girl, Feb. 13.
- Christine and Nicholas Dormeier, Millstadt, a boy, Feb. 14.
- Jamie and Edward Niermann, St. Jacob, a boy, Feb. 14.
- Janee Jackson and Nate Baldwin, Belleville, a boy, Feb. 15.
- Lindsi and Zachary Yoder, Belleville, a boy, Feb. 16.
St. Elizabeth
- Kimberly and Bradley Dickerson, Tilden, a boy, Jan. 24.
- Andrea and Ryan Hale, Belleville, a boy, Jan. 24.
- Allie Thoele and Phillip Baldwin II, Red Bud, a girl, Jan. 24.
- Amy and Rob Rosado, Belleville, a girl, Jan. 28.
- Female Aracely Osuna and Tyler Marshall, Fairview Heights, a girl, Jan. 28.
- Jennifer and Terrence Bottom, Belleville, a boy, Jan. 29.
- Roseann and Justin Burkeen, Mascoutah, a boy, Jan. 30.
- Mary and Phillip Hilmes, Mascoutah, a girl, Jan. 31.
- Erin and Luke Bauman, Swansea, a boy, Feb. 1.
- Kristian and Drake Findley, Belleville, a girl, Feb. 3.
- Chelsea Boney-Pharris and Nolan Pharris, SAFB, a girl, Feb. 3.
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