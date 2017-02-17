Public Records

February 17, 2017 4:31 PM

Births

Memorial Hospital

  • Michelle Mabry and Brian Giesegh, Belleville, a girl, Jan. 31.
  • Esthela Ventura Hernandez and Bulmaro Barrios Morales, Collinsville, a girl, Jan. 31.
  • Autumn and Adam Wilson, New Athens, a girl, Jan. 31.
  • Shireka Harris and Joshua Winters, Belleville, a girl, Feb. 1.
  • Kiyara Meaders and Mark Hunter Jr., Cahokia, a boy, Feb. 1.
  • Danielle Brown and Avery Glasper Sr., Madison, a girl, Feb. 2.
  • Courtney Haynes and Kyle Walker, Collinsville, a boy, Feb. 3.
  • Chasity Edwards, Belleville, a boy, Feb. 3.
  • Sonia Tiburcio-Morales and Jorge Miquel Rosales Sanchez, East St. Louis, a boy, Feb. 3.
  • Ceonna Fant and Kenneth Mays, Jr., East St. Louis, a boy, Feb. 4.
  • Jacqueline Barnes, Belleville, a girl, Feb. 4.
  • Caitlin Hazzard, Belleville, a girl, Feb. 5.
  • Liliana Martinez and Eduardo Saavedra Berrocal, Belleville, a boy, Feb. 6.
  • Megan Sims, Lebanon, a girl, Feb. 6.
  • Jasmine Bland and Lavoris White, Cahokia, a girl, Feb. 6.
  • English Cockerill and Chet Reever, Belleville, a girl, Feb. 8.
  • Kimberly Johnson and Tyler Soto, Aviston, a boy, Feb. 11.
  • Shalonda Cannon and Kellon Reeves, East St. Louis, a boy, Feb. 13.
  • Dorkale Nealy, Belleville, a boy, Feb. 14.

Memorial Hospital East

  • Jolissa Goodwin and Damon Ward, East St. Louis, a girl, Feb. 2.
  • Dana and Nick Newton, Marissa, a boy, Feb. 3.
  • Tabitha and Maurice Wolf, East St. Louis, a boy, Feb. 3.
  • Nicole and Edwin Mumphard, East St. Louis, a boy, Feb. 3.
  • Brittany and Adam Welle, Lebanon, a boy, Feb. 4.
  • Candice and Nelson Cass, Granite City, a girl, Feb. 4.
  • Takeila Blackwell and Jimmie Flowers Jr., Shiloh, a boy, Feb. 5.
  • Jatara Pruitt, Lovejoy, a girl, Feb. 6.
  • Christine and Robin Watt, Fairview Heights, a girl, Feb. 6.
  • Nadia Spencer and John Anderson, Belleville, a girl, Feb. 7.
  • Laura and Jeff Messler, Belleville, a boy, Feb. 7.
  • Megan and Cory Swinney, Germantown, a girl, Feb. 7.
  • Kenedy Hunt and Emil Lewis, East St. Louis, a boy, Feb. 7.
  • Geneva Fox, O’Fallon, a boy, Feb. 9.
  • Melinda and Chris Elder, Columbia, a boy, Feb. 9.
  • Lisa and Thomas Cheetham Jr., Marissa, a boy, Feb. 9.
  • Kelsey and Kyle Wendling, New Athens, a girl, Feb. 10.
  • Ashley Doughty and Terry Ryder, Fairview Heights, a boy, Feb. 10.
  • Melissa Spangenberg and Robert Shreeman, New Baden, a boy, Feb. 10.
  • Jessica and Christopher Berger, Coulterville, a boy, Feb. 11.
  • Emilyanne Thomas and Austin Bequette, Lebanon, a boy, Feb. 11.
  • Ashley Seibert and Justin Hall, Belleville, a girl, Feb. 12.
  • Pricilla and Troy Wagner, O’Fallon, a girl, Feb. 12.
  • Amber and Eric Lavender, Waterloo, a girl, Feb. 13.
  • Amanda Goss, Baldwin, a girl, Feb. 13.
  • Christine and Nicholas Dormeier, Millstadt, a boy, Feb. 14.
  • Jamie and Edward Niermann, St. Jacob, a boy, Feb. 14.
  • Janee Jackson and Nate Baldwin, Belleville, a boy, Feb. 15.
  • Lindsi and Zachary Yoder, Belleville, a boy, Feb. 16.

St. Elizabeth

  • Kimberly and Bradley Dickerson, Tilden, a boy, Jan. 24.
  • Andrea and Ryan Hale, Belleville, a boy, Jan. 24.
  • Allie Thoele and Phillip Baldwin II, Red Bud, a girl, Jan. 24.
  • Amy and Rob Rosado, Belleville, a girl, Jan. 28.
  • Female Aracely Osuna and Tyler Marshall, Fairview Heights, a girl, Jan. 28.
  • Jennifer and Terrence Bottom, Belleville, a boy, Jan. 29.
  • Roseann and Justin Burkeen, Mascoutah, a boy, Jan. 30.
  • Mary and Phillip Hilmes, Mascoutah, a girl, Jan. 31.
  • Erin and Luke Bauman, Swansea, a boy, Feb. 1.
  • Kristian and Drake Findley, Belleville, a girl, Feb. 3.
  • Chelsea Boney-Pharris and Nolan Pharris, SAFB, a girl, Feb. 3.

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