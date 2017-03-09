St. Elizabeth Hospital
- Heather and Jeff Hinson, Fairview Heights, a boy, Feb. 7.
- Heather McCabe and Christopher Oveall Sr., Columbia, a boy, Feb. 7.
- Adrienne Pierce and Matthew Sauer, Waterloo, a girl, Feb. 8.
- Kristen and Edward Bowdern, Aviston, a boy, Feb. 9.
- Chastity Chester, East St. Louis, a girl, Feb. 9.
- Jessaca and Ryan Petrunich, Fairview Heights, a boy, Feb. 13.
- Jessica Dascotte and Nathan Voelkel, O’Fallon, a boy, Feb. 13.
- Mercedes Reeves and Willy Payne, Belleville, a girl, Feb. 13.
- Semekia Nauden and Manuel Armstrong, East St. Louis, a girl, Feb. 14.
- Katherine and Brian Sims, St. Louis, twin girls, Feb. 15.
- Ami Whiteside and Edward Amburgey, Troy, a girl, Feb. 15.
- Leah and Tom Nachtweih, St. Louis, a boy, Feb. 16.
- Linda and Michael Wright, Belleville, a girl, Feb. 17.
- Heather Martin and Doug Brown, Belleville, a girl, Feb. 18.
- Amy Buck Cotter and John Cotter, Swansea, a girl, Feb. 18.
- Chelsea and Benjamin Franco, SAFB, a boy, Feb. 20.
- Ciara and Colby Mercil, SAFB, a boy, Feb. 22.
- Kara Swan and Kurtis Scheich, Troy, a boy, Feb. 22.
- Amber Schaffner and Cody Ingram, Swansea, a girl, Feb. 26.
- Breatta Walker and Javiaz Edwards, East St. Louis, a boy, Feb. 26.
- Jonique and Freddie Young, Belleville, a boy, Feb. 27.
- Victoria and Caleb Zang, Walsh, a girl, Feb. 27.
- Paula Matos and Anthony Coppola, SAFB, a girl, Feb. 28.
- Tanielle Johnson, Swansea, a boy, Feb. 28.
- Regina McGuire and Phillip Carter, O’Fallon, a boy, March 1.
- Keirria Wilbert and Javon Sinclair, East St. Louis, a girl, March 3.
- Jacqueline Harris, Belleville, a girl, March 4.
- Raekelle Lewis and Reginald Davis, Belleville, a boy, March 4.
- Jennifer and Nicholas Williams, Belleville, a boy, March 4.
Memorial Hospital
- Macee Jones and Cortez Bolden, Belleville, a boy, March 3.
Memorial Hospital East
- Kristan and Christopher Sonnenberg, Millstadt, a boy, March 3.
- Janna and Joshua Owens, Belleville, a girl, March 5.
- Chelsea and Jason Eschman, Belleville, a girl, March 6.
- Joann and Daniel Coke, Coulterville, a girl, March 6.
- Tynika McKinzie, Belleville, a girl, March 6.
- Dana and Aaron Goodman, SAFB, a boy, March 6.
- Talicia Graves and Xavier Seals-Freemon, Belleville, a boy, March 7.
- Kristen Perry and Justin Mondina, O’Fallon, a girl, March 7.
- Kristle and Derek Cabell, Belleville, a girl, March 8.
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