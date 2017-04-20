Public Records

April 20, 2017 4:45 PM

Births

Breese Hospital

  • Amy and Craig Vonhatten, Breese, a boy, March 2.
  • Darinda Castellari, Salem, a girl, March 5.
  • Allison and Ryan Netemeyer, Aviston, a boy, March 8.
  • Ann and Chad Venhaus, Aviston, a girl, March 8.
  • Ashley and Justin Timmermann, Aviston, a boy, March 9.
  • Deann and Josh Muehlhauser, Okawville, a girl, March 9.
  • Kimberly and Brandon Flowers, Trenton, a boy, March 12.
  • Kathleen and Justin Brown, Hoffman, a boy, March 13.
  • Tiffany and Eric Compton, Pocahontas, a girl, March 14.
  • Jillmarie and Travis Tweedy, Carlyle, a girl, March 15.
  • Megan and Michael Junker, St. Jacob, a boy, March 15.
  • Lynn and Louis Boeckmann, Albers, a girl, March 16.
  • Mary and William Foreman, Pocahontas, a boy, March 16.
  • Shannon and Paul Abendroth, Highland, a boy, March 17.
  • Kayla and Dylan Stock, Highland, a girl, March 19.
  • Megan and Tyler Kehrer, New Baden, a girl, March 20.
  • Samantha Buettner, Carlyle, a girl, March 20.
  • Emily and Aaron Alderson, Brownstown, a girl, March 21.
  • Stacy and Craig Millikin, Carlyle, a girl, March 24.
  • Maggie and Adam Gerstner, Breese, a girl, March 24.
  • Ashley and Ryan Goestenkors, Damiansville, a boy, March 25.
  • Laura and Garrett Hogg, Trenton, twin boys, March 28.

Memorial Hospital

  • Sashae Booker, Belleville, a boy, March 26.
  • Kailey Hairston and Jalin Taylor, Collinsville, a boy, March 27.
  • Angeletta Edwards, Belleville, a girl, March 30.
  • Michaela Woody and Tyler Hoover, Belleville, a girl, March 31.
  • Andria Adams, Belleville, a girl, April 2.
  • Jenna Barkley and Artis Murray, Belleville, a girl, April 3.
  • Jamie and Jared Keck, Belleville, a girl, April 5.
  • Monica Handy and Joseph Dixon, Belleville, a boy, April 6.
  • Ashlei Wolff and Tony Anderson, Edwardsville, a girl, April 7.
  • Tiffany and Thomas Helms, Belleville, a boy, April 10.
  • Jasmine Bradley, Belleville, a boy, April 10.
  • Brandi Jones and Martin Cooper, Belleville, a boy, April 11.
  • Deronshia Thomas Terry Hubert, Jr., East St. Louis, a girl, April 11.
  • Mandy and Brian Brown, Belleville, a boy, April 12.
  • Heidi King and Quenten Alexander, Belleville, a boy, April 13.

Memorial Hospital East

  • Kristy and Tim Kunkelmann, Freeburg, a boy, March 29.
  • Stacy and Nathan Fuhler, New Baden, a girl, March 29.
  • Elizabeth and Alvin Ruckwardt, O’Fallon, a boy, March 30.
  • Cesilie and Cory Huebner, Belleville, a boy, March 31.
  • Laura Perry and Lonnie Smith, Belleville, a boy, March 31.
  • Annalea and Michael Scannell, Granite City, a boy, March 31.
  • Kristen and Patrick Hogg, Belleville, a girl, April 1.
  • Shannan and Brian Mason, O’Fallon, a boy, April 1.
  • Renee and Philip Eckert, New Athens, a girl, April 1.
  • Heather and Tyler Lauderdale, O’Fallon, a boy, April 1.
  • Shadeisha Barnes, Cahokia, a boy, April 2.
  • Meghan and Jason Markotay, Evansville, a boy, April 3.
  • Tara Beaty and David McGhee, Swansea, a boy, April 4.
  • Julia and Christopher Klucker, Lebanon, a boy, April 4.
  • Kendra Lanxon and Matt Hillman, Belleville, a girl, April 4.
  • Brittany and Chris Mercurio, Millstadt, a boy, April 4.
  • Elizabeth and Logan Johnson, O’Fallon, a girl, April 5.
  • Samantha and Luke Brandmeyer, Breese, a boy, April 5.
  • Sierra Hoskins, Cahokia, a girl, April 5.
  • Jessica and David Ward, Mascoutah, a girl, April 6.
  • Nicole and Andrew Jones, Belleville, a girl, April 6.
  • Heather and Jake Johnson, Trenton, a girl, April 6.
  • Rebecca Rea and Justin Howard, Belleville, a boy, April 7.
  • Laura and Drew Hesker, Okawville, a girl, April 7.
  • Lindsay and Tyler Moll, Mascoutah, a boy, April 7.
  • Alysha Irons and Timothy Gully, Jr., Belleville, a girl, April 8.
  • Courtney Crowder and Richard Phillips Jr., Collinsville, a boy, April 10.
  • Kelly and Josh Denham, Trenton, a girl, April 10.
  • Jennifer Conley and Brian Wellen, Highland, a boy, April 11.
  • Sasha and Jeremiah Niemaczek, Fairview Heights, a girl, April 12.
  • Meghan and Mike Smallwood, II, Fairview Heights, a boy, , April 12.
  • Jennifer Brenner and Brandon Royer, Belleville, a girl, April 13.
  • Patricia and Corey Howard, O’Fallon, a boy, April 13.
  • Alexas McNair and Devhin Baker, O’Fallon, a girl, April 13.
  • Cassie and Richard Wienhoff, Millstadt, a boy, April 13.
  • Erin and Caleb Walker, O’Fallon, a girl, April 13.
  • Kristin and Michael Earnhart, New Baden, a girl, April 14.
  • Sara and Joe Robertson, Swansea, a girl, April 14.
  • Krystal Bryant and Christopher Worms, Mascoutah, a girl, April 15.
  • Darreishaiye Johnson, Cahokia, a boy, April 15.
  • Carla Scott and Duwan Outlaw, O’Fallon, a boy, April 15.
  • Jeanine and Darwin Franiklin, O’Fallon, a boy, April 17.

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