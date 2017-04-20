Breese Hospital
- Amy and Craig Vonhatten, Breese, a boy, March 2.
- Darinda Castellari, Salem, a girl, March 5.
- Allison and Ryan Netemeyer, Aviston, a boy, March 8.
- Ann and Chad Venhaus, Aviston, a girl, March 8.
- Ashley and Justin Timmermann, Aviston, a boy, March 9.
- Deann and Josh Muehlhauser, Okawville, a girl, March 9.
- Kimberly and Brandon Flowers, Trenton, a boy, March 12.
- Kathleen and Justin Brown, Hoffman, a boy, March 13.
- Tiffany and Eric Compton, Pocahontas, a girl, March 14.
- Jillmarie and Travis Tweedy, Carlyle, a girl, March 15.
- Megan and Michael Junker, St. Jacob, a boy, March 15.
- Lynn and Louis Boeckmann, Albers, a girl, March 16.
- Mary and William Foreman, Pocahontas, a boy, March 16.
- Shannon and Paul Abendroth, Highland, a boy, March 17.
- Kayla and Dylan Stock, Highland, a girl, March 19.
- Megan and Tyler Kehrer, New Baden, a girl, March 20.
- Samantha Buettner, Carlyle, a girl, March 20.
- Emily and Aaron Alderson, Brownstown, a girl, March 21.
- Stacy and Craig Millikin, Carlyle, a girl, March 24.
- Maggie and Adam Gerstner, Breese, a girl, March 24.
- Ashley and Ryan Goestenkors, Damiansville, a boy, March 25.
- Laura and Garrett Hogg, Trenton, twin boys, March 28.
Memorial Hospital
- Sashae Booker, Belleville, a boy, March 26.
- Kailey Hairston and Jalin Taylor, Collinsville, a boy, March 27.
- Angeletta Edwards, Belleville, a girl, March 30.
- Michaela Woody and Tyler Hoover, Belleville, a girl, March 31.
- Andria Adams, Belleville, a girl, April 2.
- Jenna Barkley and Artis Murray, Belleville, a girl, April 3.
- Jamie and Jared Keck, Belleville, a girl, April 5.
- Monica Handy and Joseph Dixon, Belleville, a boy, April 6.
- Ashlei Wolff and Tony Anderson, Edwardsville, a girl, April 7.
- Tiffany and Thomas Helms, Belleville, a boy, April 10.
- Jasmine Bradley, Belleville, a boy, April 10.
- Brandi Jones and Martin Cooper, Belleville, a boy, April 11.
- Deronshia Thomas Terry Hubert, Jr., East St. Louis, a girl, April 11.
- Mandy and Brian Brown, Belleville, a boy, April 12.
- Heidi King and Quenten Alexander, Belleville, a boy, April 13.
Memorial Hospital East
- Kristy and Tim Kunkelmann, Freeburg, a boy, March 29.
- Stacy and Nathan Fuhler, New Baden, a girl, March 29.
- Elizabeth and Alvin Ruckwardt, O’Fallon, a boy, March 30.
- Cesilie and Cory Huebner, Belleville, a boy, March 31.
- Laura Perry and Lonnie Smith, Belleville, a boy, March 31.
- Annalea and Michael Scannell, Granite City, a boy, March 31.
- Kristen and Patrick Hogg, Belleville, a girl, April 1.
- Shannan and Brian Mason, O’Fallon, a boy, April 1.
- Renee and Philip Eckert, New Athens, a girl, April 1.
- Heather and Tyler Lauderdale, O’Fallon, a boy, April 1.
- Shadeisha Barnes, Cahokia, a boy, April 2.
- Meghan and Jason Markotay, Evansville, a boy, April 3.
- Tara Beaty and David McGhee, Swansea, a boy, April 4.
- Julia and Christopher Klucker, Lebanon, a boy, April 4.
- Kendra Lanxon and Matt Hillman, Belleville, a girl, April 4.
- Brittany and Chris Mercurio, Millstadt, a boy, April 4.
- Elizabeth and Logan Johnson, O’Fallon, a girl, April 5.
- Samantha and Luke Brandmeyer, Breese, a boy, April 5.
- Sierra Hoskins, Cahokia, a girl, April 5.
- Jessica and David Ward, Mascoutah, a girl, April 6.
- Nicole and Andrew Jones, Belleville, a girl, April 6.
- Heather and Jake Johnson, Trenton, a girl, April 6.
- Rebecca Rea and Justin Howard, Belleville, a boy, April 7.
- Laura and Drew Hesker, Okawville, a girl, April 7.
- Lindsay and Tyler Moll, Mascoutah, a boy, April 7.
- Alysha Irons and Timothy Gully, Jr., Belleville, a girl, April 8.
- Courtney Crowder and Richard Phillips Jr., Collinsville, a boy, April 10.
- Kelly and Josh Denham, Trenton, a girl, April 10.
- Jennifer Conley and Brian Wellen, Highland, a boy, April 11.
- Sasha and Jeremiah Niemaczek, Fairview Heights, a girl, April 12.
- Meghan and Mike Smallwood, II, Fairview Heights, a boy, , April 12.
- Jennifer Brenner and Brandon Royer, Belleville, a girl, April 13.
- Patricia and Corey Howard, O’Fallon, a boy, April 13.
- Alexas McNair and Devhin Baker, O’Fallon, a girl, April 13.
- Cassie and Richard Wienhoff, Millstadt, a boy, April 13.
- Erin and Caleb Walker, O’Fallon, a girl, April 13.
- Kristin and Michael Earnhart, New Baden, a girl, April 14.
- Sara and Joe Robertson, Swansea, a girl, April 14.
- Krystal Bryant and Christopher Worms, Mascoutah, a girl, April 15.
- Darreishaiye Johnson, Cahokia, a boy, April 15.
- Carla Scott and Duwan Outlaw, O’Fallon, a boy, April 15.
- Jeanine and Darwin Franiklin, O’Fallon, a boy, April 17.
Suggested for you
Comments