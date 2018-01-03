Public Records

Births

By Compiled By Heidi Wiechert

hwiechert@bnd.com

January 03, 2018 01:34 PM

Memorial Hospital

  • Patsy Feliciano-Manley and Ryan Manley, Belleville, a girl, Dec. 19.
  • Francesca and Toby Evans, Belleville, a girl, Dec. 19.
  • Derrionna Adams, Washington Park, a girl, Dec. 19.
  • Jonetta Watson, East St. Louis, a girl, Dec. 20.
  • Keandria Payne and Markas Robinson, Belleville, a girl, Dec. 22.
  • Tyroneisha Harris and Ayodele Oredugba, Cahokia, a boy, Dec. 23.
  • Tyleah Brown, East St. Louis, a boy, Dec. 24.
  • Jamie and Chris Bainter, Belleville, a girl, Dec. 25.
  • Cieara Millender and Maximillion Arredon, Sr., East St. Louis, a girl, Dec. 26.
  • Pashere-Lova White and Frankie Sanders, II, Alorton, a boy, Dec. 27.
  • Krystal Frederick and Bradley Hoffmann, Belleville, a boy, Dec. 27.
  • Jasmine Rice-Hillard, East St. Louis, a boy, Dec. 27.
  • Zalexia Johnson and Zachary Riggs, East St. Louis, a girl, Dec. 27.
  • Victoria Baur, East Carondelet, a boy, Dec. 27.
  • Birdie Crockett, Belleville, a girl, Dec. 28.
  • Diana Rencher, Belleville, a boy, Dec. 28.
  • Sara and Mark James Johnson, Jr., Belleville, a boy, Dec. 28.
  • Marchellae Hibbler and Brenden Weathersby, Belleville, a girl, Dec. 29.
  • Lisa and Erik Schroen, Belleville, a boy, Dec. 29.
  • Tierra McCorkle and Solomon Lewis, Sr., Belleville, a boy, Dec. 30.
  • Shonte White and Leonard Hand, Cahokia, a girl, Dec. 30.

Memorial Hospital East

  • Laila and Curtis Whitehead, Belleville, a girl, Dec. 19.
  • Kaylan and Lucas Litteken, St. Libory, a girl, Dec. 20.
  • Jaclyn and Wesley Burris, Collinsville, a girl, Dec. 20.
  • Heather and Justin Williams, Belleville, a girl, Dec. 20.
  • Rylee Bleisch and Eli Bornemann, St. Libory, a boy, Dec. 20.
  • Jamie and Joshua Royer, Belleville, a boy, Dec. 20.
  • Sarah and Jeff Clouse, Belleville, a girl, Dec. 21.
  • Mary Flynn-Elhoffer and Daniel Winn, Belleville, a boy, Dec. 21.
  • Mbassi Pickett, Belleville, a boy, Dec. 21.
  • Madison Rackley, Coulterville, a boy, Dec. 22.
  • Ariel and Robert Jones, Belleville, a boy, Dec. 22.
  • Malorie and Kevin Pons, Belleville, a girl, Dec. 23.
  • Amanda and Damon Bazil, New Baden, a girl, Dec. 23.
  • Megan Galle and Austin Lepes, Sparta, a boy, Dec. 23.
  • Kimberly and Justin Bauer, Belleville, a boy, Dec. 23.
  • Annette and Tony Middendorf, Fayetteville, a boy and a girl, Dec. 24.
  • Myranda and Dakota Britcher, Maryville, a girl, Dec. 24.
  • Darrielle White, Granite City, a boy, Dec. 25.
  • Rosemarie Baker and Clinton Dryden, O’Fallon, a boy, Dec. 26.
  • Brenna and Goeffrey Cardin, O’Fallon, a girl, Dec. 26.
  • Erin and Timothy Ribes, Troy, a boy, Dec. 26.
  • Robin and Dustin McCintock, Marissa, a girl, Dec. 27.
  • Ashlie and Christopher Holshouser, New Baden, a boy, Dec. 27.
  • Keneisha Eiland and Jonoah Wilcox, Belleville, a girl, Dec. 27.
  • Courtney Edwards and Michael Hofstetter, Millstadt, a girl, Dec. 27.
  • Melissa Kohnen and James Franey, Germantown, a girl, Dec. 27.
  • Krista Frazer and Dashawn Smith, St. Libory, a girl, Dec. 28.
  • Nichole Hayes and Nathan Meyer, Lebanon, a girl, Dec. 29.
  • Miranda and James Voudrie, Chester, a boy, Dec. 29.
  • Breann and Peter Pannier, Marissa, a boy, Dec. 29.
  • Rachelle Fricke and Jared Gregory, Steeleville, a girl, Dec. 29.
  • Christine and Robert White, O’Fallon, twin girls, Dec. 29.
  • Rebecca Jagels and Robert Wall, Fults, a boy, Dec. 29.
  • Tracey and Brett Reinhardt, Baldwin, a girl, Dec. 31.
  • Krista and Joseph Basuel, O’Fallon, a girl, Dec. 31.

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St. Elizabeth’s Hospital

  • Alexandria Rieckenberg and Collin Barrett, Steeleville, a girl, Dec. 15.
  • Jade Griffin and Bryant Smith Jr., Collinsville, a girl, Dec. 16.
  • Patty and Brad Viers, Belleille, a boy, Dec. 16.
  • Corrine and Jeffrey Lamberson, University City, Missouri, a boy, Dec. 18.
  • Kathryn and Joshua Hall, Waterloo, a boy, Dec. 18.
  • Hope Hardin-Rinconez and Joshua Rinconez, Granite City, a boy, Dec. 19.
  • Ashley and Bradley Hundelt, Marissa, a girl, Dec. 19.
  • Courtney and Christopher Louderman, Lebanon, a boy, Dec. 20.
  • Deneshia Hicks and Rufus Austin, East St. Louis, a boy, Dec. 20.
  • Amy Mosbacher and Eric Louis, Columbia, a boy, Dec. 21.
  • Mykayla Shurn, Venice, a girl, Dec. 21.
  • Evelyn and Christopher Davis, Scott AFB, a girl, Dec. 21.
  • Harmony Sockow and David Williams Jr., Red Bud, a boy, Dec. 22.
  • Danika Megan Dooley and Kyle Edward Reid, Waterloo, a boy, Dec. 23.
  • Jamie Mason and Tyler Eisele, Belleville, a girl, Dec. 23.
  • Danielle Washington and DeMarcus Walker, East St. Louis, a girl, Dec. 25.

St. Joseph’s Hospital

  • Angela and Alex Branz, Breese, a girl, Dec. 1.
  • Melody and Matt Thompson, Smithboro, a girl, Dec. 2.
  • Jessica and Garrett Shewmake, Ashley, a boy, Dec. 3.
  • Jessica and Lance Szatkowski, Centralia, a girl, Dec. 5.
  • Jeralyn and Curt VonBokel, Breese, a boy, Dec. 7.
  • Elizabeth Adams, Keyesport, a girl, Dec. 7.
  • Bianca and Nicholas Palazzolo, Centralia, a boy, Dec. 7.
  • Angela Rolen, Pocahontas, a boy, Dec. 8.
  • Alicia and Brad Gerstner, Breese, a boy, Dec. 9.
  • Carli and Kyle Timmermann, Aviston, a boy, Dec. 10.
  • Amanda and Todd Krydynski, Aviston, a boy, Dec. 14.
  • Jessica McCleary, Greenville, a boy, Dec. 15.
  • Tanya Estes, Centralia, a boy, Dec. 15.
  • Leah and James King, Greenville, a boy, Dec. 15.
  • Jessica Maltman, Centralia, a boy, Dec. 16.
  • Sara Eyman, Greenville, a boy, Dec. 17.
  • Paige and John Kalmer, Breese, a boy, Dec. 17.
  • Ranee and Neil Becker, Breese, a boy, Dec. 17.
  • Nicole and Josh Hughes, Carlyle, a girl, Dec. 19.
  • Taryn and Chris Hamann, New Baden, a boy, Dec. 20.
  • Allison and Jordan Gregory, Breese, a boy, Dec. 20.
  • Katie and Chad Kimmle, Trenton, a boy, Dec. 21.
  • Melissa and Matthew Detmer, Breese, a girl, Dec. 22.
  • Andrea and Richard Adams, Belleville, a boy, Dec. 26.
  • Jamie and Farron Owen, Trenton, a boy, Dec. 26.
  • Savannah and Marvin Collier, Carlyle, a boy, Dec. 27.
  • Katrina and Justin Wright, Breese, a boy, Dec. 27.
  • Sarah and Mitchell Johnson, Shobonier, a girl, Dec. 28.
  • Jennifer and John Johnson, Vandalia, a girl, Dec. 29.
  • Ashley and Heath Schaubert, Salem, a boy, Dec. 29.
  • Emily and Treavor Robbins, Kinmundy, a boy, Dec. 29.
  • Julie and Jeff Rolfingsmeier, Mascoutah, a boy, Dec. 29.

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