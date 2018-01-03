Memorial Hospital
- Patsy Feliciano-Manley and Ryan Manley, Belleville, a girl, Dec. 19.
- Francesca and Toby Evans, Belleville, a girl, Dec. 19.
- Derrionna Adams, Washington Park, a girl, Dec. 19.
- Jonetta Watson, East St. Louis, a girl, Dec. 20.
- Keandria Payne and Markas Robinson, Belleville, a girl, Dec. 22.
- Tyroneisha Harris and Ayodele Oredugba, Cahokia, a boy, Dec. 23.
- Tyleah Brown, East St. Louis, a boy, Dec. 24.
- Jamie and Chris Bainter, Belleville, a girl, Dec. 25.
- Cieara Millender and Maximillion Arredon, Sr., East St. Louis, a girl, Dec. 26.
- Pashere-Lova White and Frankie Sanders, II, Alorton, a boy, Dec. 27.
- Krystal Frederick and Bradley Hoffmann, Belleville, a boy, Dec. 27.
- Jasmine Rice-Hillard, East St. Louis, a boy, Dec. 27.
- Zalexia Johnson and Zachary Riggs, East St. Louis, a girl, Dec. 27.
- Victoria Baur, East Carondelet, a boy, Dec. 27.
- Birdie Crockett, Belleville, a girl, Dec. 28.
- Diana Rencher, Belleville, a boy, Dec. 28.
- Sara and Mark James Johnson, Jr., Belleville, a boy, Dec. 28.
- Marchellae Hibbler and Brenden Weathersby, Belleville, a girl, Dec. 29.
- Lisa and Erik Schroen, Belleville, a boy, Dec. 29.
- Tierra McCorkle and Solomon Lewis, Sr., Belleville, a boy, Dec. 30.
- Shonte White and Leonard Hand, Cahokia, a girl, Dec. 30.
Memorial Hospital East
- Laila and Curtis Whitehead, Belleville, a girl, Dec. 19.
- Kaylan and Lucas Litteken, St. Libory, a girl, Dec. 20.
- Jaclyn and Wesley Burris, Collinsville, a girl, Dec. 20.
- Heather and Justin Williams, Belleville, a girl, Dec. 20.
- Rylee Bleisch and Eli Bornemann, St. Libory, a boy, Dec. 20.
- Jamie and Joshua Royer, Belleville, a boy, Dec. 20.
- Sarah and Jeff Clouse, Belleville, a girl, Dec. 21.
- Mary Flynn-Elhoffer and Daniel Winn, Belleville, a boy, Dec. 21.
- Mbassi Pickett, Belleville, a boy, Dec. 21.
- Madison Rackley, Coulterville, a boy, Dec. 22.
- Ariel and Robert Jones, Belleville, a boy, Dec. 22.
- Malorie and Kevin Pons, Belleville, a girl, Dec. 23.
- Amanda and Damon Bazil, New Baden, a girl, Dec. 23.
- Megan Galle and Austin Lepes, Sparta, a boy, Dec. 23.
- Kimberly and Justin Bauer, Belleville, a boy, Dec. 23.
- Annette and Tony Middendorf, Fayetteville, a boy and a girl, Dec. 24.
- Myranda and Dakota Britcher, Maryville, a girl, Dec. 24.
- Darrielle White, Granite City, a boy, Dec. 25.
- Rosemarie Baker and Clinton Dryden, O’Fallon, a boy, Dec. 26.
- Brenna and Goeffrey Cardin, O’Fallon, a girl, Dec. 26.
- Erin and Timothy Ribes, Troy, a boy, Dec. 26.
- Robin and Dustin McCintock, Marissa, a girl, Dec. 27.
- Ashlie and Christopher Holshouser, New Baden, a boy, Dec. 27.
- Keneisha Eiland and Jonoah Wilcox, Belleville, a girl, Dec. 27.
- Courtney Edwards and Michael Hofstetter, Millstadt, a girl, Dec. 27.
- Melissa Kohnen and James Franey, Germantown, a girl, Dec. 27.
- Krista Frazer and Dashawn Smith, St. Libory, a girl, Dec. 28.
- Nichole Hayes and Nathan Meyer, Lebanon, a girl, Dec. 29.
- Miranda and James Voudrie, Chester, a boy, Dec. 29.
- Breann and Peter Pannier, Marissa, a boy, Dec. 29.
- Rachelle Fricke and Jared Gregory, Steeleville, a girl, Dec. 29.
- Christine and Robert White, O’Fallon, twin girls, Dec. 29.
- Rebecca Jagels and Robert Wall, Fults, a boy, Dec. 29.
- Tracey and Brett Reinhardt, Baldwin, a girl, Dec. 31.
- Krista and Joseph Basuel, O’Fallon, a girl, Dec. 31.
St. Elizabeth’s Hospital
- Alexandria Rieckenberg and Collin Barrett, Steeleville, a girl, Dec. 15.
- Jade Griffin and Bryant Smith Jr., Collinsville, a girl, Dec. 16.
- Patty and Brad Viers, Belleille, a boy, Dec. 16.
- Corrine and Jeffrey Lamberson, University City, Missouri, a boy, Dec. 18.
- Kathryn and Joshua Hall, Waterloo, a boy, Dec. 18.
- Hope Hardin-Rinconez and Joshua Rinconez, Granite City, a boy, Dec. 19.
- Ashley and Bradley Hundelt, Marissa, a girl, Dec. 19.
- Courtney and Christopher Louderman, Lebanon, a boy, Dec. 20.
- Deneshia Hicks and Rufus Austin, East St. Louis, a boy, Dec. 20.
- Amy Mosbacher and Eric Louis, Columbia, a boy, Dec. 21.
- Mykayla Shurn, Venice, a girl, Dec. 21.
- Evelyn and Christopher Davis, Scott AFB, a girl, Dec. 21.
- Harmony Sockow and David Williams Jr., Red Bud, a boy, Dec. 22.
- Danika Megan Dooley and Kyle Edward Reid, Waterloo, a boy, Dec. 23.
- Jamie Mason and Tyler Eisele, Belleville, a girl, Dec. 23.
- Danielle Washington and DeMarcus Walker, East St. Louis, a girl, Dec. 25.
St. Joseph’s Hospital
- Angela and Alex Branz, Breese, a girl, Dec. 1.
- Melody and Matt Thompson, Smithboro, a girl, Dec. 2.
- Jessica and Garrett Shewmake, Ashley, a boy, Dec. 3.
- Jessica and Lance Szatkowski, Centralia, a girl, Dec. 5.
- Jeralyn and Curt VonBokel, Breese, a boy, Dec. 7.
- Elizabeth Adams, Keyesport, a girl, Dec. 7.
- Bianca and Nicholas Palazzolo, Centralia, a boy, Dec. 7.
- Angela Rolen, Pocahontas, a boy, Dec. 8.
- Alicia and Brad Gerstner, Breese, a boy, Dec. 9.
- Carli and Kyle Timmermann, Aviston, a boy, Dec. 10.
- Amanda and Todd Krydynski, Aviston, a boy, Dec. 14.
- Jessica McCleary, Greenville, a boy, Dec. 15.
- Tanya Estes, Centralia, a boy, Dec. 15.
- Leah and James King, Greenville, a boy, Dec. 15.
- Jessica Maltman, Centralia, a boy, Dec. 16.
- Sara Eyman, Greenville, a boy, Dec. 17.
- Paige and John Kalmer, Breese, a boy, Dec. 17.
- Ranee and Neil Becker, Breese, a boy, Dec. 17.
- Nicole and Josh Hughes, Carlyle, a girl, Dec. 19.
- Taryn and Chris Hamann, New Baden, a boy, Dec. 20.
- Allison and Jordan Gregory, Breese, a boy, Dec. 20.
- Katie and Chad Kimmle, Trenton, a boy, Dec. 21.
- Melissa and Matthew Detmer, Breese, a girl, Dec. 22.
- Andrea and Richard Adams, Belleville, a boy, Dec. 26.
- Jamie and Farron Owen, Trenton, a boy, Dec. 26.
- Savannah and Marvin Collier, Carlyle, a boy, Dec. 27.
- Katrina and Justin Wright, Breese, a boy, Dec. 27.
- Sarah and Mitchell Johnson, Shobonier, a girl, Dec. 28.
- Jennifer and John Johnson, Vandalia, a girl, Dec. 29.
- Ashley and Heath Schaubert, Salem, a boy, Dec. 29.
- Emily and Treavor Robbins, Kinmundy, a boy, Dec. 29.
- Julie and Jeff Rolfingsmeier, Mascoutah, a boy, Dec. 29.
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