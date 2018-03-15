Memorial Hospital
- Ashlei Granger Bynum and Oashan Bynum, Belleville, a boy, Feb. 26.
- Cliché Thomas and Michel Berry, East St. Louis, a boy, Feb. 26.
- Abigail Martinez and Sergio Castillo, O’Fallon, a boy, Feb. 26.
- Markayla Redmond, East St. Louis, a boy, Feb. 27.
- Breanna Contantine and Oscar Escobedo Flores, Cahokia, a girl, Feb. 28.
- Angelike Brown and Michael White, East St. Louis, a boy, Feb. 28.
- Emily and Andrew Kasten, Warrensburg, Missouri, a boy, March 1.
- Aaliyah Holloway, Belleville, a boy, March 1.
- Latasha Madkins and Brian Alexander, Maryville, a boy, March 2.
- Vanessa and Chad Stults, Collinsville, a boy, March 2.
- Tiffany Madison and Sonny Briggs, Belleville, a girl, March 2.
- Shiriann Patrick and Daishawn Stacker, Belleville, a boy, March 3.
- Karissa Holman Taylor and James Taylor, East St. Louis, a girl, March 5.
- Precious Patterson, East St. Louis, a girl, March 5.
- Nicole and Kyle Luechtefeld, Millstadt, a girl, March 6.
- Brandi Wright and Charles Calamease, East St. Louis, a boy, March 7.
- Misti Johnson and Deangelo Butler, Sr., Fairview Heights, a boy, March 8.
- Jennifer and Travis Adank, Shiloh, a boy, March 9.
Memorial Hospital East
- Jaime and Erik Wenberg, Belleville, a boy, Feb. 26.
- Ashley and Mike Casaretto, Dupo, a boy, Feb. 28.
- Latricia Dent and Xavier Young, East St. Louis, a boy, Feb. 28.
- Amanda Maxwell, Cahokia, a girl, March 1.
- Christen and Michael Smith, Scott AFB, a girl, March 1.
- Katelynn Jarvis and Kyle Heidecker, Belleville, a boy, March 1.
- Kristal and Jeff Jacobs, Okawville, a girl, March 1.
- Darnesha Kizer and Chaquaris Sanders, Belleville, a girl, March 2.
- Jasmine White and Danielle Smith, East St. Louis, a girl, March 2.
- Rachel and Woody Weaver, Swansea, a girl, March 2.
- Cerelia and Anthony Francis, Shiloh, a boy, March 4.
- Brittney and Shaun Kirk, Belleville, a girl, March 4.
- Demitria Fields and Antwan Rudd, East St. Louis, a boy, March 5.
- Tiffanie and Joshua Ethridge, Pierron, a boy, March 5.
- Lindsey and Mark Bauer, Millstadt, a boy, March 6.
- Jaclyn and Chad Vooge, Belleville, a boy, March 7.
- Jennifer Park and Clay Peck, Marissa, a boy, March 7.
- Brittany Vincent, Belleville, a boy, March 8.
- Christina and Joseph Kerfoot, Belleville, a boy, March 8.
- Hunter and Dalton Rooks, Mascoutah, a girl, March 9.
- Annemarie and Justin Clark, Fairview Heights, a girl, March 9.
- Kimberly and Steve Ketterer, Smithton, a boy, March 9.
- Alexandria and Jack Pickard, Belleville, a boy, March 10.
St. Elizabeth's Hospital
- Atia Singleton and Braxton Ingram, Cahokia, a boy, Feb. 14.
- Michelle and Paul Hayes, Belleville, a boy, Feb. 17.
- Samantha and Trevor Friedman, O’Fallon, a boy, Feb. 17.
- Michelle and Mathew Mehring, Red Bud, a boy, Feb. 17.
- Cynthia and Auntorio Roby Sr., Cahokia, a girl, Feb. 18.
- Jenna and Travers Smith, Troy, a boy, Feb. 19.
- Erin and Erik Anthony, Shiloh, a girl, Feb. 20.
- Hailey Blair and Garret Grau, Steelville, a girl, Feb. 20.
- Allison and Eric Harrington, O’Fallon, a boy, Feb. 21.
- Amanda Adams and Lucian Simmons, O’Fallon, a girl, Feb. 21.
- Sky and James Strouse, Belleville, a girl, Feb. 21.
- Andrea Dee and Drew Small, Belleville, a girl, Feb. 22.
- Taniqua Brantley and Sam Franklin, Millstadt, a boy, Feb. 22.
- Rebekah and Michael Somers, Lebanon, a boy, Feb. 23.
- Kari and David Meyer, Trenton, a girl, Feb. 23.
- Lakeesha Waker and Lastiwa K Hall II, SAFB, a boy, Feb. 23.
- Laura and John Underwood, Fairview Heights, a girl, Feb. 23.
- Amanda Kidd and Benjamin J. Garcia II, Summerfield, a boy, Feb. 25.
- Hannah Bausano and Brett Davis, Fairview Heights, a girl, Feb. 25.
- Jamie and Stephen Eros, Belleville, a girl, Feb. 26.
- Bryana Kizer-Rivera and Dyante Love, Cahokia, a girl, Feb. 26.
- Heather and Douglas Chukukere, Belleville, a boy, Feb. 28.
- Mckenzy and Chase McCollough, Scott AFB, a girl, March 1.
- Brittany Hubbard-Crockett and Joseph Crockett, Belleville, a girl, March 1.
- Mor Wilson and Dennis Wilson, Shiloh, a girl, March 2.
- Amber Woolery and Jonathan Nelson, Springfield, a boy, March 2.
- Michelle and Felipe Martinez, Mascoutah, a boy, March 3.
- Jacquelynn Bandy and Dalton Ford, Fairview Heights, a girl, March 4.
- Taila Sayles, East St. Louis, a girl, March 4.
- Shaina Austin, East St. Louis, a boy, March 5.
- Jamie and Michael Lemmer, Millstadt, a girl, March 5.
- Mary and Joshua Spangler, Scott AFB, a boy, March 5.
- Darnetta Mannings and David Denzmore, Belleville, a boy, March 6.
- Jessica Voelker and Timothy Rogers, Red Bud, a girl, March 6.
- Mercedes Howard and Rickey Wiley, Cahokia, a boy, March 7.
- Tiffany Blanchard, East St. Louis, a girl, March 7.
- Rhea Blandin and James Davis IV, Scott AFB, a boy, March 7.
- Erin Hooker and Brandon Little, Belleville, a boy, March 8.
- Dianne Quarles, Centreville, a boy, March 8.
- Amanda and Michael Rodriguez, Swansea, a boy, March 9.
- Brooke and Nathan Schilling, Prairie Du Rocher, a girl, March 9.
- Kara and Todd Littlejohn, Swansea, a boy, March 9.
- Taylor and Jason Hubbard, Coulterville, a boy, March 9.
- Renee and Mathew Moeckel, Freeburg, a boy, March 10.
- Meghan and Ronald Emerson, Belleville, a boy, March 10.
St. Joseph Hospital
- Jennifer Roberson, Salem, a girl, Feb. 2.
- Alyson and Greg Evans, Breese, a girl, Feb. 4.
- Ashley and Jeff Huelsmann, Carlyle, a girl, Feb. 6.
- Tanya and Nick Gilbreth, Bartelso, a boy, Feb. 6.
- Paloma Mejia, Breese, a girl, Feb. 9.
- Jerrica and Bryan Santel, New Baden, a boy, Feb. 9.
- Nakita and Phillip Pruitt, Carlyle, a boy, Feb. 10.
- Taylor Timmons, Salem, a boy, Feb. 12.
- Kelly and Michael Burdine, Alma, a girl, Feb. 13.
- Ashley Henry, Mulberry Grove, a boy, Feb. 13.
- Mary Krause, Highland, a girl, Feb. 13.
- Mary Huston, Carlyle, a girl, Feb. 13.
- Amanda and Matt Stratmann, Aviston, a girl, Feb. 14.
- Phoenix Shopinski, Carlyle, a boy, Feb. 15.
- Rachael and Jason Gourley, Highland, a boy, Feb. 15.
- Cheyenne Zguro, New Baden, a boy, Feb. 15.
- Sara and James Bryant, Smithboro, a girl, Feb. 15.
- Katherine Haynes, New Baden, a boy, Feb. 16.
- Gabrielle McNutt, Vandalia, a boy, Feb. 19.
- Kelly and Keith Albers, Damiansville, a girl, Feb. 21.
- Danielle Elliott, Damiansville, a girl, Feb. 21.
- Cassandra Timmermann, Breese, a boy, Feb. 22.
- Tiffany and Scott Gaffner, Greenville, a boy, Feb. 22.
- Emily and Jeffrey Niemeyer, Breese, a boy, Feb. 23.
- Stephanie Schmitz, Odin, a girl, Feb. 24.
- Emily and Craig Gnaedinger, Pocahontas, a girl, Feb. 25.
- Brianna Bricker, Vandalia, a girl, Feb. 26.
- Madalyn Rickhoff, Summerfield, a boy, Feb. 27.
- Larisa and Matt Strieker, Aviston, a girl, Feb. 27.
- Lindsey and Austin Lampe, Pocahontas, a girl, Feb. 27.
- Maggie and Jeff Litteken, Trenton, a girl, Feb. 28.
- Amanda and Randy Lohman, Breese, a boy, Feb. 28.
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