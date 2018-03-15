Public Records

Births

By Heidi Wiechert

hwiechert@bnd.com

March 15, 2018 07:13 PM

Memorial Hospital

  • Ashlei Granger Bynum and Oashan Bynum, Belleville, a boy, Feb. 26.

  • Cliché Thomas and Michel Berry, East St. Louis, a boy, Feb. 26.

  • Abigail Martinez and Sergio Castillo, O’Fallon, a boy, Feb. 26.

  • Markayla Redmond, East St. Louis, a boy, Feb. 27.

  • Breanna Contantine and Oscar Escobedo Flores, Cahokia, a girl, Feb. 28.

  • Angelike Brown and Michael White, East St. Louis, a boy, Feb. 28.

  • Emily and Andrew Kasten, Warrensburg, Missouri, a boy, March 1.

  • Aaliyah Holloway, Belleville, a boy, March 1.

  • Latasha Madkins and Brian Alexander, Maryville, a boy, March 2.

  • Vanessa and Chad Stults, Collinsville, a boy, March 2.

  • Tiffany Madison and Sonny Briggs, Belleville, a girl, March 2.

  • Shiriann Patrick and Daishawn Stacker, Belleville, a boy, March 3.

  • Karissa Holman Taylor and James Taylor, East St. Louis, a girl, March 5.

  • Precious Patterson, East St. Louis, a girl, March 5.

  • Nicole and Kyle Luechtefeld, Millstadt, a girl, March 6.

  • Brandi Wright and Charles Calamease, East St. Louis, a boy, March 7.

  • Misti Johnson and Deangelo Butler, Sr., Fairview Heights, a boy, March 8.

  • Jennifer and Travis Adank, Shiloh, a boy, March 9.

Memorial Hospital East

  • Jaime and Erik Wenberg, Belleville, a boy, Feb. 26.

  • Ashley and Mike Casaretto, Dupo, a boy, Feb. 28.

  • Latricia Dent and Xavier Young, East St. Louis, a boy, Feb. 28.

  • Amanda Maxwell, Cahokia, a girl, March 1.

  • Christen and Michael Smith, Scott AFB, a girl, March 1.

  • Katelynn Jarvis and Kyle Heidecker, Belleville, a boy, March 1.

  • Kristal and Jeff Jacobs, Okawville, a girl, March 1.

  • Darnesha Kizer and Chaquaris Sanders, Belleville, a girl, March 2.

  • Jasmine White and Danielle Smith, East St. Louis, a girl, March 2.

  • Rachel and Woody Weaver, Swansea, a girl, March 2.

  • Cerelia and Anthony Francis, Shiloh, a boy, March 4.

  • Brittney and Shaun Kirk, Belleville, a girl, March 4.

  • Demitria Fields and Antwan Rudd, East St. Louis, a boy, March 5.

  • Tiffanie and Joshua Ethridge, Pierron, a boy, March 5.

  • Lindsey and Mark Bauer, Millstadt, a boy, March 6.

  • Jaclyn and Chad Vooge, Belleville, a boy, March 7.

  • Jennifer Park and Clay Peck, Marissa, a boy, March 7.

  • Brittany Vincent, Belleville, a boy, March 8.

  • Christina and Joseph Kerfoot, Belleville, a boy, March 8.

  • Hunter and Dalton Rooks, Mascoutah, a girl, March 9.

  • Annemarie and Justin Clark, Fairview Heights, a girl, March 9.

  • Kimberly and Steve Ketterer, Smithton, a boy, March 9.

  • Alexandria and Jack Pickard, Belleville, a boy, March 10.

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St. Elizabeth's Hospital

  • Atia Singleton and Braxton Ingram, Cahokia, a boy, Feb. 14.

  • Michelle and Paul Hayes, Belleville, a boy, Feb. 17.

  • Samantha and Trevor Friedman, O’Fallon, a boy, Feb. 17.

  • Michelle and Mathew Mehring, Red Bud, a boy, Feb. 17.

  • Cynthia and Auntorio Roby Sr., Cahokia, a girl, Feb. 18.

  • Jenna and Travers Smith, Troy, a boy, Feb. 19.

  • Erin and Erik Anthony, Shiloh, a girl, Feb. 20.

  • Hailey Blair and Garret Grau, Steelville, a girl, Feb. 20.

  • Allison and Eric Harrington, O’Fallon, a boy, Feb. 21.

  • Amanda Adams and Lucian Simmons, O’Fallon, a girl, Feb. 21.

  • Sky and James Strouse, Belleville, a girl, Feb. 21.

  • Andrea Dee and Drew Small, Belleville, a girl, Feb. 22.

  • Taniqua Brantley and Sam Franklin, Millstadt, a boy, Feb. 22.

  • Rebekah and Michael Somers, Lebanon, a boy, Feb. 23.

  • Kari and David Meyer, Trenton, a girl, Feb. 23.

  • Lakeesha Waker and Lastiwa K Hall II, SAFB, a boy, Feb. 23.

  • Laura and John Underwood, Fairview Heights, a girl, Feb. 23.

  • Amanda Kidd and Benjamin J. Garcia II, Summerfield, a boy, Feb. 25.

  • Hannah Bausano and Brett Davis, Fairview Heights, a girl, Feb. 25.

  • Jamie and Stephen Eros, Belleville, a girl, Feb. 26.

  • Bryana Kizer-Rivera and Dyante Love, Cahokia, a girl, Feb. 26.

  • Heather and Douglas Chukukere, Belleville, a boy, Feb. 28.

  • Mckenzy and Chase McCollough, Scott AFB, a girl, March 1.

  • Brittany Hubbard-Crockett and Joseph Crockett, Belleville, a girl, March 1.

  • Mor Wilson and Dennis Wilson, Shiloh, a girl, March 2.

  • Amber Woolery and Jonathan Nelson, Springfield, a boy, March 2.

  • Michelle and Felipe Martinez, Mascoutah, a boy, March 3.

  • Jacquelynn Bandy and Dalton Ford, Fairview Heights, a girl, March 4.

  • Taila Sayles, East St. Louis, a girl, March 4.

  • Shaina Austin, East St. Louis, a boy, March 5.

  • Jamie and Michael Lemmer, Millstadt, a girl, March 5.

  • Mary and Joshua Spangler, Scott AFB, a boy, March 5.

  • Darnetta Mannings and David Denzmore, Belleville, a boy, March 6.

  • Jessica Voelker and Timothy Rogers, Red Bud, a girl, March 6.

  • Mercedes Howard and Rickey Wiley, Cahokia, a boy, March 7.

  • Tiffany Blanchard, East St. Louis, a girl, March 7.

  • Rhea Blandin and James Davis IV, Scott AFB, a boy, March 7.

  • Erin Hooker and Brandon Little, Belleville, a boy, March 8.

  • Dianne Quarles, Centreville, a boy, March 8.

  • Amanda and Michael Rodriguez, Swansea, a boy, March 9.

  • Brooke and Nathan Schilling, Prairie Du Rocher, a girl, March 9.

  • Kara and Todd Littlejohn, Swansea, a boy, March 9.

  • Taylor and Jason Hubbard, Coulterville, a boy, March 9.

  • Renee and Mathew Moeckel, Freeburg, a boy, March 10.

  • Meghan and Ronald Emerson, Belleville, a boy, March 10.

St. Joseph Hospital

  • Jennifer Roberson, Salem, a girl, Feb. 2.

  • Alyson and Greg Evans, Breese, a girl, Feb. 4.

  • Ashley and Jeff Huelsmann, Carlyle, a girl, Feb. 6.

  • Tanya and Nick Gilbreth, Bartelso, a boy, Feb. 6.

  • Paloma Mejia, Breese, a girl, Feb. 9.

  • Jerrica and Bryan Santel, New Baden, a boy, Feb. 9.

  • Nakita and Phillip Pruitt, Carlyle, a boy, Feb. 10.

  • Taylor Timmons, Salem, a boy, Feb. 12.

  • Kelly and Michael Burdine, Alma, a girl, Feb. 13.

  • Ashley Henry, Mulberry Grove, a boy, Feb. 13.

  • Mary Krause, Highland, a girl, Feb. 13.

  • Mary Huston, Carlyle, a girl, Feb. 13.

  • Amanda and Matt Stratmann, Aviston, a girl, Feb. 14.

  • Phoenix Shopinski, Carlyle, a boy, Feb. 15.

  • Rachael and Jason Gourley, Highland, a boy, Feb. 15.

  • Cheyenne Zguro, New Baden, a boy, Feb. 15.

  • Sara and James Bryant, Smithboro, a girl, Feb. 15.

  • Katherine Haynes, New Baden, a boy, Feb. 16.

  • Gabrielle McNutt, Vandalia, a boy, Feb. 19.

  • Kelly and Keith Albers, Damiansville, a girl, Feb. 21.

  • Danielle Elliott, Damiansville, a girl, Feb. 21.

  • Cassandra Timmermann, Breese, a boy, Feb. 22.

  • Tiffany and Scott Gaffner, Greenville, a boy, Feb. 22.

  • Emily and Jeffrey Niemeyer, Breese, a boy, Feb. 23.

  • Stephanie Schmitz, Odin, a girl, Feb. 24.

  • Emily and Craig Gnaedinger, Pocahontas, a girl, Feb. 25.

  • Brianna Bricker, Vandalia, a girl, Feb. 26.

  • Madalyn Rickhoff, Summerfield, a boy, Feb. 27.

  • Larisa and Matt Strieker, Aviston, a girl, Feb. 27.

  • Lindsey and Austin Lampe, Pocahontas, a girl, Feb. 27.

  • Maggie and Jeff Litteken, Trenton, a girl, Feb. 28.

  • Amanda and Randy Lohman, Breese, a boy, Feb. 28.

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