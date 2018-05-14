Public Records

Births

By Heidi Wiechert

hwiechert@bnd.com

May 14, 2018 10:53 PM

Memorial Hospital

  • Tamilyn Riley and Deonte Russell, Cahokia, a girl, April 24.

  • Sharon and Corey Williams, Fairview Heights, a boy, April 25.

  • Elizabeth and Clinton Bert, Waterloo, a boy, April 25.

  • Joanna and Juan Zuniga, East St. Louis, a girl, April 25.

  • Stacey Miller, Belleville, a boy, April 26.

  • Alicia Shaffer and Curtis McCormick, O’Fallon, a girl, April 27.

  • Ronajha Denzmore, East St. Louis, twin girls, April 27.

  • Monica Handy and Joseph Daniel Dixon, East St. Louis, a boy, April 29.

  • Shonice Smith, Madison, a boy, April 29.

  • Jessica Gaddy, East St. Louis, a boy, May 1.

  • Angel Dotson, East St. Louis, a girl, May 3.

  • Amanda and Brian Gebhart, Edwardsville, a boy, May 3.

  • Kaylyn and Joshua Harper, Belleville, a boy, May 4.

  • Korneshia Rogers, East St. Louis, a girl, May 5.

Memorial Hospital East

  • Shemeka Fair and Levar Smith, Cahokia, a girl, April 25.

  • Erica and Curtis Paulfrey, Wood River, a girl, April 27.

  • Jordan and Bryson Harris, Belleville, a girl, April 27.

  • Miranda and John Maust, Shiloh, a boy, April 27.

  • Jamil Hicks and Jamon Holmes, Belleville, a boy, April 27.

  • Melissa Watson, Collinsville, a boy, April 28.

  • Monica and Paul Lowery, New Baden, a boy, April 28.

  • Sarah and Daulton Capps, East St. Louis, a boy, April 29.

  • Brittney Phinney and Marlon Davis, Jr., Belleville, a girl, May 1.

  • Cambrin and Ryan McAllister, Aviston, a boy, May 1.

  • Amanda and Jeffrey Kohlbrecher, Trenton, a girl, May 2.

  • Lauren Durocher and Ryan Kaylor, Millstadt, a girl, May 2.

  • Amber and Brian Hamilton, Ruma, a girl, May 2.

  • Tysha Jones and Christopher Davis, Cahokia, a boy, May 3.

  • Tatelynn Forthman and Bryson Fritz, Dupo, a boy, May 3.

  • Carrie and Justin Brown, Freeburg, a girl, May 4.

  • Eva and Adam Buch, Red Bud, a boy, May 4.

  • Ashley Webb and Cody Lehnen, Belleville, a girl, May 5.

  • Brooke and Josh McDowell, Shiloh, a boy, May 5.

  • Melissa and Alex Ray, O’Fallon, a girl, May 5.

  • Brittany Carrico and Lucas Johnson, O’Fallon, a girl, May 7.

  • Crystal Leravatanakul and John Nolte, O’Fallon, a girl, May 7.

  • Brittany and Clifford Davis, Belleville, a girl, May 7.
  • Jessica Reiling and David Walker, New Athens, a girl, May 7.

  • Lori and Dallas Dlouhy, Smithton, a girl, May 8.

  • Britney and Edward Hoering, Swansea, a boy, May 8.

  • Reesheda and Cortez Williams, East St. Louis, a girl, May 9.

  • Kayla and Steven Purkey, Freeburg, a boy, May 10.

St. Joseph's Hospital

  • Christina and Joseph Newcomb, Centralia, boy, April 1.

  • Erin Garden, Salem, boy, April 1.

  • Kelly and Tom Hellmann, Bartelso, boy, April 2.

  • Nina and Jeff Rinderer, Highland, girl, April 2.

  • Krystal and Jason Mollett, St. Louis, boy, April 2.

  • Kayla Clark, Breese, boy, April 3.

  • Rachele and Ricky Horton, Carlyle, boy, April 4.

  • Kayla and Brett Bates, Highland, girl, April 5.

  • Andria Wittenbrink, Carlyle, boy, April 6.

  • Brittany and Jacob Essenpreis, Breese, boy, April 6.

  • Erin and Matt Scheibel, Highland, boy, April 9.

  • Julia Jones, O’Fallon, boy, April 10.

  • Danielle and Rob Dettmers, Highland, boy, April 10.

  • Kala McMain, Bartelso, boy, April 10.

  • Cheyenne Erlinger, Centralia, girl, on April 11.

  • Cheyenne Valle, Centralia, boy, April 11.

  • Cheryl and James Renschen, Carlyle, girl, April 14.

  • Jessica and Brandon Hogg, Carlyle, girl, April 15.

  • Kiaira and Andrew McIntosh, Salem, girl, April 18.

  • Amber and Danny Thompson, Centralia, boy, April 19.

  • Melissa and Derek Weh, Trenton, boy, April 19.

  • Ashley and Steve Glockner, Highland, boy, April 20.

  • Chelsey and Brett Richter, Highland, girl, April 24.

  • Sarah and Coy Alton, Centralia, boy, April 24.

  • Jacqueline and Alex Spicer, Breese, girl, April 27.

  • Melissa and Brandon Diekemper, Nashville, boy, April 27.

  • Julianne and Ryan Waltrip, Addieville, girl, April 27.

  • Mercedes Kent, Highland, boy, April 27.

  • Jeanette and Vin Deichmann, Carlyle, girl, April 27.

  • Jennifer and Nick Miller, Troy, boy, April 30.

St. Elizabeth's Hospital

  • Marie and John Schiber, Collinsville, girl, April 18.

  • Savana Phelps, Willisville, boy, April 18.

  • Lindsey Lindner, Belleville, girl, April 19.

  • Melissa and Anthony Carmignani, Scott AFB, girl, April 20.

  • Amber and Michael Pederson, Fairview Heights, girl, April 20.

  • Dominique Harris and Cornelius Harris Jr, Swansea, boy, April 20.

  • Katlin and Sean Peters, Barnhart, Missouri, girl, April 20.

  • Natasha and Jason Riley, O’Fallon, girl, April 20.

  • Kayla and Nicholas Falcon, O’Fallon, boy, April 21.

  • Tiffany and Brian Cavalier, Sparta, boy, April 21.

  • Rebecca and Ryan Corrie, Troy, boy, April 21.

  • Erica Harcey and Jamon Hardiman, East St Louis, boy, April 22.

  • Jolene Langwith and Donald Langwith Jr, Sparta, boy, April 23.

  • April and Jason Jones, New Memphis, boy, April 23.

  • Tiffany and Angel Galdamez, O’Fallon, girl, April 23.

  • Chandra Long and William Lee, O’Fallon, boy, April 25.

  • Tiffany O’Connell and John O’Connell Jr, Breese, girl, April 25.

  • Ronsheri Zahney and Rodney Zahney Jr, Scott AFB, girl, April 26.

  • Crystal Johnson-Wirch and Michael Wirch, Belleville, boy, April 26.

  • Stefany and Tyler Riddle, Fairview Heights, boy, April 27.

  • Kathryn Jacks and Thomas Jacks Jr, Belleville, boy, April 29.

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