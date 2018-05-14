Memorial Hospital
- Tamilyn Riley and Deonte Russell, Cahokia, a girl, April 24.
- Sharon and Corey Williams, Fairview Heights, a boy, April 25.
- Elizabeth and Clinton Bert, Waterloo, a boy, April 25.
- Joanna and Juan Zuniga, East St. Louis, a girl, April 25.
- Stacey Miller, Belleville, a boy, April 26.
- Alicia Shaffer and Curtis McCormick, O’Fallon, a girl, April 27.
- Ronajha Denzmore, East St. Louis, twin girls, April 27.
- Monica Handy and Joseph Daniel Dixon, East St. Louis, a boy, April 29.
- Shonice Smith, Madison, a boy, April 29.
- Jessica Gaddy, East St. Louis, a boy, May 1.
- Angel Dotson, East St. Louis, a girl, May 3.
- Amanda and Brian Gebhart, Edwardsville, a boy, May 3.
- Kaylyn and Joshua Harper, Belleville, a boy, May 4.
- Korneshia Rogers, East St. Louis, a girl, May 5.
Memorial Hospital East
- Shemeka Fair and Levar Smith, Cahokia, a girl, April 25.
- Erica and Curtis Paulfrey, Wood River, a girl, April 27.
- Jordan and Bryson Harris, Belleville, a girl, April 27.
- Miranda and John Maust, Shiloh, a boy, April 27.
- Jamil Hicks and Jamon Holmes, Belleville, a boy, April 27.
- Melissa Watson, Collinsville, a boy, April 28.
- Monica and Paul Lowery, New Baden, a boy, April 28.
- Sarah and Daulton Capps, East St. Louis, a boy, April 29.
- Brittney Phinney and Marlon Davis, Jr., Belleville, a girl, May 1.
- Cambrin and Ryan McAllister, Aviston, a boy, May 1.
- Amanda and Jeffrey Kohlbrecher, Trenton, a girl, May 2.
- Lauren Durocher and Ryan Kaylor, Millstadt, a girl, May 2.
- Amber and Brian Hamilton, Ruma, a girl, May 2.
- Tysha Jones and Christopher Davis, Cahokia, a boy, May 3.
- Tatelynn Forthman and Bryson Fritz, Dupo, a boy, May 3.
- Carrie and Justin Brown, Freeburg, a girl, May 4.
- Eva and Adam Buch, Red Bud, a boy, May 4.
- Ashley Webb and Cody Lehnen, Belleville, a girl, May 5.
- Brooke and Josh McDowell, Shiloh, a boy, May 5.
- Melissa and Alex Ray, O’Fallon, a girl, May 5.
- Brittany Carrico and Lucas Johnson, O’Fallon, a girl, May 7.
- Crystal Leravatanakul and John Nolte, O’Fallon, a girl, May 7.
- Brittany and Clifford Davis, Belleville, a girl, May 7.
- Jessica Reiling and David Walker, New Athens, a girl, May 7.
- Lori and Dallas Dlouhy, Smithton, a girl, May 8.
- Britney and Edward Hoering, Swansea, a boy, May 8.
- Reesheda and Cortez Williams, East St. Louis, a girl, May 9.
- Kayla and Steven Purkey, Freeburg, a boy, May 10.
St. Joseph's Hospital
- Christina and Joseph Newcomb, Centralia, boy, April 1.
- Erin Garden, Salem, boy, April 1.
- Kelly and Tom Hellmann, Bartelso, boy, April 2.
- Nina and Jeff Rinderer, Highland, girl, April 2.
- Krystal and Jason Mollett, St. Louis, boy, April 2.
- Kayla Clark, Breese, boy, April 3.
- Rachele and Ricky Horton, Carlyle, boy, April 4.
- Kayla and Brett Bates, Highland, girl, April 5.
- Andria Wittenbrink, Carlyle, boy, April 6.
- Brittany and Jacob Essenpreis, Breese, boy, April 6.
- Erin and Matt Scheibel, Highland, boy, April 9.
- Julia Jones, O’Fallon, boy, April 10.
- Danielle and Rob Dettmers, Highland, boy, April 10.
- Kala McMain, Bartelso, boy, April 10.
- Cheyenne Erlinger, Centralia, girl, on April 11.
- Cheyenne Valle, Centralia, boy, April 11.
- Cheryl and James Renschen, Carlyle, girl, April 14.
- Jessica and Brandon Hogg, Carlyle, girl, April 15.
- Kiaira and Andrew McIntosh, Salem, girl, April 18.
- Amber and Danny Thompson, Centralia, boy, April 19.
- Melissa and Derek Weh, Trenton, boy, April 19.
- Ashley and Steve Glockner, Highland, boy, April 20.
- Chelsey and Brett Richter, Highland, girl, April 24.
- Sarah and Coy Alton, Centralia, boy, April 24.
- Jacqueline and Alex Spicer, Breese, girl, April 27.
- Melissa and Brandon Diekemper, Nashville, boy, April 27.
- Julianne and Ryan Waltrip, Addieville, girl, April 27.
- Mercedes Kent, Highland, boy, April 27.
- Jeanette and Vin Deichmann, Carlyle, girl, April 27.
- Jennifer and Nick Miller, Troy, boy, April 30.
St. Elizabeth's Hospital
- Marie and John Schiber, Collinsville, girl, April 18.
- Savana Phelps, Willisville, boy, April 18.
- Lindsey Lindner, Belleville, girl, April 19.
- Melissa and Anthony Carmignani, Scott AFB, girl, April 20.
- Amber and Michael Pederson, Fairview Heights, girl, April 20.
- Dominique Harris and Cornelius Harris Jr, Swansea, boy, April 20.
- Katlin and Sean Peters, Barnhart, Missouri, girl, April 20.
- Natasha and Jason Riley, O’Fallon, girl, April 20.
- Kayla and Nicholas Falcon, O’Fallon, boy, April 21.
- Tiffany and Brian Cavalier, Sparta, boy, April 21.
- Rebecca and Ryan Corrie, Troy, boy, April 21.
- Erica Harcey and Jamon Hardiman, East St Louis, boy, April 22.
- Jolene Langwith and Donald Langwith Jr, Sparta, boy, April 23.
- April and Jason Jones, New Memphis, boy, April 23.
- Tiffany and Angel Galdamez, O’Fallon, girl, April 23.
- Chandra Long and William Lee, O’Fallon, boy, April 25.
- Tiffany O’Connell and John O’Connell Jr, Breese, girl, April 25.
- Ronsheri Zahney and Rodney Zahney Jr, Scott AFB, girl, April 26.
- Crystal Johnson-Wirch and Michael Wirch, Belleville, boy, April 26.
- Stefany and Tyler Riddle, Fairview Heights, boy, April 27.
- Kathryn Jacks and Thomas Jacks Jr, Belleville, boy, April 29.
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