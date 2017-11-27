All-Southwestern Conference football team

FIRST TEAM
WIDE RECEIVERS
Kevin Caldwell Jr., Alton
Quantavius Alexander, Belleville East
Never miss a local story.
Eric Rodgers, East St. Louis
Ronald Anthony, O'Fallon
RUNNING BACK
Darrell Smith, Alton
Kriston Davis, Belleville West
Jigg Brown, East St. Louis
Jerry Watson, Granite City
QUARTERBACK
Kendall Abdur-Rahman, Edwardsville
TIGHT ENDS
RJ Wilson, Edwardsville
OFFENSIVE LINE
Donovan Porter, Alton
Dwight Oregon, Belleville West
Cale Warrer, Edwardsville
Jacob Stellhorn, Edwardsville
Braden Johnson, O'Fallon
DEFENSIVE BACKS
Josh Rosebud, Belleville West
Cortez Moore, East St. Louis
Norman Harris, Edwardsville
Eugene Williba, Granite City
LINEBACKERS
Izeal Terrell, Alton
Eric Owens, East St. Louis
Oliver McDowell, East St. Louis
Chase Viehman, Edwardsville
DEFENSIVE LINE
Cortez Jefferson, Alton
Dondi Fuller, Belleville East
Khari Kollore, Belleville West
Terrion Williams, East St. Louis
PUNTER
Will Lanxon, Belleville West
KICKER
Colin Lombardi, Alton
SECOND TEAM
WIDE RECEIVERS
Johnathan Bumpers, Alton
Will Lanxon, Belleville West
Lewaun Powell, East St. Louis
Lavontas Hairston, Edwardsville
RUNNING BACKS
Freddie Waller, Belleville East
Antonio Thigpen, Edwardsville
Justin Johnson, Edwardsville
Will Osuma, O'Fallon
QUARTERBACK
Keinen Waller, Belleville East
Christian Perez, East St. Louis
TIGHT END
Jacob McCloskey, Belleville West
OFFENSIVE LINE
Michael Green, Alton
Korey Cruise, Belleville East
Jalen Rodgers, Belleville West
Demond Taylor, East St. Louis
Jevontez Spraggins, East St. Louis
DEFENSIVE BACKS
Ju'Qui Womack, Alton
Lenario Sanders, Belleville East
Da'Vion Towers, East St. Louis
Kenneth Scarbrough, East St. Louis
LINEBACKERS
Xavier Medina, Belleville East
Ray Dewalt, Belleville West
Lamondre Carter, Belleville West
Deven Monahan, O'Fallon
DEFENSIVE LINE
Justyn Wilburn, Belleville West
Demond Taylor, East St. Louis
Josh Anderson, Edwardsville
Willie Robinson, O'Fallon
PUNTER
Johnathan Bumpers, Alton
KICKER
Devin Parker, Edwardsville
THIRD TEAM
WIDE RECEIVERS
DeCarlos Johnson, Belleville East
Malcolm Burns, Collinsville
Jake Holten, Collinsville
Keantez Lewis, East St. Louis
Chris Smith, O'Fallon
RUNNING BACK
Dante Lee, Belleville East
Juan Garth, Collinsville
Kameron Sloan, Collinsville
QUARTERBACK
Christian Curtis, O'Fallon
TIGHT ENDS
Matthew Albritton, O'Fallon
OFFENSIVE LINE
Darnell Starks, Belleville East
Ryan Wilke, Collinsville
Devon Hunt, East St. Louis
Elijah Smith, East St. Louis
Blake Williams, Edwardsville
DEFENSIVE BACK
Kris Davis, Belleville West
Antonio Johnson, East St. Louis
Ethan Young, Edwardsville
Austin Johnson, O'Fallon
LINEBACKERS
Charles Miller, Alton
Nigel Wallace, Belleville West
Ryan Connelly, Edwardsville
Reide Wilson, Granite City
DEFENSIVE LINE
Kyle Hughes, Alton
Nick Cole, Belleville East
Mike Bauer, Collinsville
Julius Smith, East St. Louis
Adam Marmion, O'Fallon
PUNTER
None
KICKER
Alex Maxim, Belleville East
Comments