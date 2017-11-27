Edwardsville quarterback Kendall Abdur-Rahman runs the ball against Loyola Academy during the Class 8A state semifinal game.
Edwardsville quarterback Kendall Abdur-Rahman runs the ball against Loyola Academy during the Class 8A state semifinal game. Jimmy Simmons
Edwardsville quarterback Kendall Abdur-Rahman runs the ball against Loyola Academy during the Class 8A state semifinal game. Jimmy Simmons

High School Sports

All-Southwestern Conference football team

November 27, 2017 11:16 AM

UPDATED 3 HOURS 2 MINUTES AGO

FIRST TEAM

WIDE RECEIVERS

Kevin Caldwell Jr., Alton

Quantavius Alexander, Belleville East

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Eric Rodgers, East St. Louis

Ronald Anthony, O'Fallon

RUNNING BACK

Darrell Smith, Alton

Kriston Davis, Belleville West

Jigg Brown, East St. Louis

Jerry Watson, Granite City

QUARTERBACK

Kendall Abdur-Rahman, Edwardsville

TIGHT ENDS

RJ Wilson, Edwardsville

OFFENSIVE LINE

Donovan Porter, Alton

Dwight Oregon, Belleville West

Cale Warrer, Edwardsville

Jacob Stellhorn, Edwardsville

Braden Johnson, O'Fallon

DEFENSIVE BACKS

Josh Rosebud, Belleville West

Cortez Moore, East St. Louis

Norman Harris, Edwardsville

Eugene Williba, Granite City

LINEBACKERS

Izeal Terrell, Alton

Eric Owens, East St. Louis

Oliver McDowell, East St. Louis

Chase Viehman, Edwardsville

DEFENSIVE LINE

Cortez Jefferson, Alton

Dondi Fuller, Belleville East

Khari Kollore, Belleville West

Terrion Williams, East St. Louis

PUNTER

Will Lanxon, Belleville West

KICKER

Colin Lombardi, Alton

SECOND TEAM

WIDE RECEIVERS

Johnathan Bumpers, Alton

Will Lanxon, Belleville West

Lewaun Powell, East St. Louis

Lavontas Hairston, Edwardsville

RUNNING BACKS

Freddie Waller, Belleville East

Antonio Thigpen, Edwardsville

Justin Johnson, Edwardsville

Will Osuma, O'Fallon

QUARTERBACK

Keinen Waller, Belleville East

Christian Perez, East St. Louis

TIGHT END

Jacob McCloskey, Belleville West

OFFENSIVE LINE

Michael Green, Alton

Korey Cruise, Belleville East

Jalen Rodgers, Belleville West

Demond Taylor, East St. Louis

Jevontez Spraggins, East St. Louis

DEFENSIVE BACKS

Ju'Qui Womack, Alton

Lenario Sanders, Belleville East

Da'Vion Towers, East St. Louis

Kenneth Scarbrough, East St. Louis

LINEBACKERS

Xavier Medina, Belleville East

Ray Dewalt, Belleville West

Lamondre Carter, Belleville West

Deven Monahan, O'Fallon

DEFENSIVE LINE

Justyn Wilburn, Belleville West

Demond Taylor, East St. Louis

Josh Anderson, Edwardsville

Willie Robinson, O'Fallon

PUNTER

Johnathan Bumpers, Alton

KICKER

Devin Parker, Edwardsville

THIRD TEAM

WIDE RECEIVERS

DeCarlos Johnson, Belleville East

Malcolm Burns, Collinsville

Jake Holten, Collinsville

Keantez Lewis, East St. Louis

Chris Smith, O'Fallon

RUNNING BACK

Dante Lee, Belleville East

Juan Garth, Collinsville

Kameron Sloan, Collinsville

QUARTERBACK

Christian Curtis, O'Fallon

TIGHT ENDS

Matthew Albritton, O'Fallon

OFFENSIVE LINE

Darnell Starks, Belleville East

Ryan Wilke, Collinsville

Devon Hunt, East St. Louis

Elijah Smith, East St. Louis

Blake Williams, Edwardsville

DEFENSIVE BACK

Kris Davis, Belleville West

Antonio Johnson, East St. Louis

Ethan Young, Edwardsville

Austin Johnson, O'Fallon

LINEBACKERS

Charles Miller, Alton

Nigel Wallace, Belleville West

Ryan Connelly, Edwardsville

Reide Wilson, Granite City

DEFENSIVE LINE

Kyle Hughes, Alton

Nick Cole, Belleville East

Mike Bauer, Collinsville

Julius Smith, East St. Louis

Adam Marmion, O'Fallon

PUNTER

None

KICKER

Alex Maxim, Belleville East

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