Girls Basketball

December 26, 2016 10:22 AM

Metro-east high school girls basketball leaders

METRO EAST GIRLS BASKETBALL LEADERS

Through 12/25/2016

Minimums: Games Played-5; Free Throw Attempts-25

Scoring Leaders

Pts.

Avg.

Allie Troeckler, Civic Memorial

233

21.2

Kyleigh Vaught, Althoff

250

19.2

Kendra Bass, Lebanon

192

19.2

Madison Wellen, Highland

187

18.7

Konnija Greer, Madison

183

18.3

Kaylah Rainey, Belleville East

225

17.3

Chamya Darough, Belleville West

190

17.3

Mackenzie Thurston, Jerseyville

189

17.2

Marta Durk, O’Fallon

150

16.7

Sami Kasting, ME Lutheran

130

16.3

Snow, Greenville

81

16.2

Alex LaPorta, Highland

153

15.3

Kate Martin, Edwardsville

138

15.3

Rachel Pranger, Edwardsville

137

15.2

Ellen Schulte, ME Lutheran

121

15.1

Makenzie Silvey, Edwardsville

132

14.7

Madison Hackstadt, Okawville

188

14.5

Hannah Johnson, Triad

129

14.3

B’Aunce Carter, Belleville West

117

13.0

Sophie Richards , Red Bud

177

12.6

Rebounds

No.

Avg.

Alex LaPorta, Highland

156

15.6

Allie Troeckler, Civic Memorial

109

9.9

Konnija Greer, Madison

98

9.8

Kathryn Finnerty, Waterloo

102

9.3

Ashlyn Wightman, Gibault

104

8.7

Sydney Thurwalker, Belleville West

88

8.0

Sophie Richards , Red Bud

107

7.6

Catherine Deterding, Gibault

90

7.5

Madison Schoenfeld, Lebanon

74

7.4

Delphanae Griffin, Madison

73

7.3

Ellen Schulte, ME Lutheran

58

7.3

Maggie Reimer, Althoff

55

6.9

Whitney Edwards, Columbia

73

6.6

Ashlee Robinson, ME Lutheran

53

6.6

Kali Michael, Carlyle

96

6.4

Rachel Pranger, Edwardsville

58

6.4

Tamara Anderson, Madison

63

6.3

Donyai Garrett, Granite City

37

6.2

Anna Hall, Civic Memorial

67

6.1

Kate Martin, Edwardsville

55

6.1

Assists

No.

Avg.

Ellie Brown, Highland

48

4.80

Makenzie Silvey, Edwardsville

41

4.56

Kourtland Tyus, Civic Memorial

48

4.36

Tamara Anderson, Madison

39

3.90

Emily Skorcz, Marissa

34

3.78

Kyleigh Vaught, Althoff

46

3.54

Konnija Greer, Madison

33

3.30

Allie Troeckler, Civic Memorial

35

3.18

Sami Kasting, ME Lutheran

25

3.13

Alex LaPorta, Highland

30

3.00

Delphanae Griffin, Madison

30

3.00

Kaylee Eaton, Civic Memorial

32

2.91

Ellie Wessel, Wesclin

32

2.91

Courtney Weilbacher, Columbia

34

2.83

Madelyn Tepe, Okawville

34

2.83

Viktoria Johnson, Granite City

17

2.83

Hunter Parker, New Athens

19

2.71

Kelsey Gerdes, Mater Dei

24

2.67

Alaira Tyus, Civic Memorial

29

2.64

Tamia Anderson, Madison

26

2.60

Free Throw Percentage

Made-Att

Pct.

Lexi Middendorf, Steeleville

26-29

89.7

Marta Durk, O’Fallon

33-39

84.6

Rachel Pranger, Edwardsville

39-48

81.3

Shianne Mitchell, Wesclin

20-25

80.0

Kyleigh Vaught, Althoff

61-77

79.2

Allie Troeckler, Civic Memorial

49-63

77.8

Kaitlyn Fischer, Collinsville

28-37

75.7

Kierra Winkeler, Mater Dei

28-37

75.7

Taylor Augustine, Waterloo

34-45

75.6

Maggie Reimer, Althoff

30-40

75.0

Snow, Greenville

24-32

75.0

Madison Wellen, Highland

35-47

74.5

Cami Meadows, Wesclin

22-30

73.3

Alex LaPorta, Highland

37-51

72.5

Kendra Bass, Lebanon

35-49

71.4

Shannon Lampe, Mater Dei

22-31

71.0

Addaya Moore, Granite City

26-37

70.3

Catherine Deterding, Gibault

26-37

70.3

B’Aunce Carter, Belleville West

21-30

70.0

Mackenzie Thurston, Jerseyville

52-75

69.3

Steals

No.

Avg.

Konnija Greer, Madison

67

6.70

Kendra Bass, Lebanon

61

6.10

Kaylah Rainey, Belleville East

66

5.08

Tamara Anderson, Madison

50

5.00

Delphanae Griffin, Madison

48

4.80

Casey Berberich, Lebanon

35

4.38

Allie Troeckler, Civic Memorial

43

3.91

Emily Reinneck, Lebanon

33

3.30

Danika White, New Athens

26

3.25

Tamia Anderson, Madison

31

3.10

Chamya Darough, Belleville West

34

3.09

Blair Wittenbrink, Columbia

37

3.08

Krista Bass, Lebanon

30

3.00

Alex LaPorta, Highland

29

2.90

Kelsey Gerdes, Mater Dei

26

2.89

Sophia Bonaldi, Columbia

34

2.83

Robyn Pointer, Granite City

17

2.83

Madison Wellen, Highland

28

2.80

Madison Schoenfeld, Lebanon

28

2.80

Sami Kasting, ME Lutheran

22

2.75

Three Pointers Per Game

No.

Avg

Kyleigh Vaught, Althoff

37

2.85

Bethany Muenstermann, Jerseyville

30

2.73

Kaylee Eaton, Civic Memorial

28

2.55

Lily Oliver, Freeburg

20

2.50

Mackenzie Pim, Steeleville

27

2.45

Cami Meadows, Wesclin

26

2.36

Alaira Tyus, Civic Memorial

25

2.27

Snow, Greenville

11

2.20

Brittney Nitz, Belleville East

25

1.92

Antionette Buehne, Collinsville

21

1.91

Marta Durk, O’Fallon

17

1.89

Heather Rood, Triad

17

1.89

Sami Kasting, ME Lutheran

15

1.88

Makenzie Silvey, Edwardsville

16

1.78

Carly Campbell, Wood River

13

1.63

Emily Reinneck, Lebanon

16

1.60

Tamia Anderson, Madison

16

1.60

Kenzie Kern, Marissa

14

1.56

Ellie Wessel, Wesclin

17

1.55

Chelsea Hill, Marissa

13

1.44

Blocked Shots

No.

Avg.

Allie Troeckler, Civic Memorial

37

3.36

Delphanae Griffin, Madison

26

2.60

Ellen Schulte, ME Lutheran

19

2.38

Madelyne Juenger, Columbia

27

2.25

Molly Diekemper, Carlyle

30

2.00

B’Aunce Carter, Belleville West

17

1.89

Ashlyn Wightman, Gibault

19

1.58

Konnija Greer, Madison

15

1.50

Madison Schoenfeld, Lebanon

15

1.50

Donyai Garrett, Granite City

9

1.50

Courtney Ragland, New Athens

11

1.38

Sydney Hood, Steeleville

15

1.36

Destiny Johnson, Belleville East

16

1.23

Rachel Pranger, Edwardsville

11

1.22

Amaya Keeling, Mascoutah

13

1.18

Sophie Richards , Red Bud

15

1.07

Ashlee Robinson, ME Lutheran

8

1.00

Allison Diekemper, Carlyle

14

0.93

Alaira Tyus, Civic Memorial

10

0.91

Kathryn Finnerty, Waterloo

10

0.91

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