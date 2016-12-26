Metro-east high school girls basketball leaders

METRO EAST GIRLS BASKETBALL LEADERS
Through 12/25/2016
Minimums: Games Played-5; Free Throw Attempts-25
Scoring Leaders
Pts.
Avg.
Allie Troeckler, Civic Memorial
233
21.2
Kyleigh Vaught, Althoff
250
19.2
Kendra Bass, Lebanon
192
19.2
Madison Wellen, Highland
187
18.7
Konnija Greer, Madison
183
18.3
Kaylah Rainey, Belleville East
225
17.3
Chamya Darough, Belleville West
190
17.3
Mackenzie Thurston, Jerseyville
189
17.2
Marta Durk, O’Fallon
150
16.7
Sami Kasting, ME Lutheran
130
16.3
Snow, Greenville
81
16.2
Alex LaPorta, Highland
153
15.3
Kate Martin, Edwardsville
138
15.3
Rachel Pranger, Edwardsville
137
15.2
Ellen Schulte, ME Lutheran
121
15.1
Makenzie Silvey, Edwardsville
132
14.7
Madison Hackstadt, Okawville
188
14.5
Hannah Johnson, Triad
129
14.3
B’Aunce Carter, Belleville West
117
13.0
Sophie Richards , Red Bud
177
12.6
Rebounds
No.
Avg.
Alex LaPorta, Highland
156
15.6
Allie Troeckler, Civic Memorial
109
9.9
Konnija Greer, Madison
98
9.8
Kathryn Finnerty, Waterloo
102
9.3
Ashlyn Wightman, Gibault
104
8.7
Sydney Thurwalker, Belleville West
88
8.0
Sophie Richards , Red Bud
107
7.6
Catherine Deterding, Gibault
90
7.5
Madison Schoenfeld, Lebanon
74
7.4
Delphanae Griffin, Madison
73
7.3
Ellen Schulte, ME Lutheran
58
7.3
Maggie Reimer, Althoff
55
6.9
Whitney Edwards, Columbia
73
6.6
Ashlee Robinson, ME Lutheran
53
6.6
Kali Michael, Carlyle
96
6.4
Rachel Pranger, Edwardsville
58
6.4
Tamara Anderson, Madison
63
6.3
Donyai Garrett, Granite City
37
6.2
Anna Hall, Civic Memorial
67
6.1
Kate Martin, Edwardsville
55
6.1
Assists
No.
Avg.
Ellie Brown, Highland
48
4.80
Makenzie Silvey, Edwardsville
41
4.56
Kourtland Tyus, Civic Memorial
48
4.36
Tamara Anderson, Madison
39
3.90
Emily Skorcz, Marissa
34
3.78
Kyleigh Vaught, Althoff
46
3.54
Konnija Greer, Madison
33
3.30
Allie Troeckler, Civic Memorial
35
3.18
Sami Kasting, ME Lutheran
25
3.13
Alex LaPorta, Highland
30
3.00
Delphanae Griffin, Madison
30
3.00
Kaylee Eaton, Civic Memorial
32
2.91
Ellie Wessel, Wesclin
32
2.91
Courtney Weilbacher, Columbia
34
2.83
Madelyn Tepe, Okawville
34
2.83
Viktoria Johnson, Granite City
17
2.83
Hunter Parker, New Athens
19
2.71
Kelsey Gerdes, Mater Dei
24
2.67
Alaira Tyus, Civic Memorial
29
2.64
Tamia Anderson, Madison
26
2.60
Free Throw Percentage
Made-Att
Pct.
Lexi Middendorf, Steeleville
26-29
89.7
Marta Durk, O’Fallon
33-39
84.6
Rachel Pranger, Edwardsville
39-48
81.3
Shianne Mitchell, Wesclin
20-25
80.0
Kyleigh Vaught, Althoff
61-77
79.2
Allie Troeckler, Civic Memorial
49-63
77.8
Kaitlyn Fischer, Collinsville
28-37
75.7
Kierra Winkeler, Mater Dei
28-37
75.7
Taylor Augustine, Waterloo
34-45
75.6
Maggie Reimer, Althoff
30-40
75.0
Snow, Greenville
24-32
75.0
Madison Wellen, Highland
35-47
74.5
Cami Meadows, Wesclin
22-30
73.3
Alex LaPorta, Highland
37-51
72.5
Kendra Bass, Lebanon
35-49
71.4
Shannon Lampe, Mater Dei
22-31
71.0
Addaya Moore, Granite City
26-37
70.3
Catherine Deterding, Gibault
26-37
70.3
B’Aunce Carter, Belleville West
21-30
70.0
Mackenzie Thurston, Jerseyville
52-75
69.3
Steals
No.
Avg.
Konnija Greer, Madison
67
6.70
Kendra Bass, Lebanon
61
6.10
Kaylah Rainey, Belleville East
66
5.08
Tamara Anderson, Madison
50
5.00
Delphanae Griffin, Madison
48
4.80
Casey Berberich, Lebanon
35
4.38
Allie Troeckler, Civic Memorial
43
3.91
Emily Reinneck, Lebanon
33
3.30
Danika White, New Athens
26
3.25
Tamia Anderson, Madison
31
3.10
Chamya Darough, Belleville West
34
3.09
Blair Wittenbrink, Columbia
37
3.08
Krista Bass, Lebanon
30
3.00
Alex LaPorta, Highland
29
2.90
Kelsey Gerdes, Mater Dei
26
2.89
Sophia Bonaldi, Columbia
34
2.83
Robyn Pointer, Granite City
17
2.83
Madison Wellen, Highland
28
2.80
Madison Schoenfeld, Lebanon
28
2.80
Sami Kasting, ME Lutheran
22
2.75
Three Pointers Per Game
No.
Avg
Kyleigh Vaught, Althoff
37
2.85
Bethany Muenstermann, Jerseyville
30
2.73
Kaylee Eaton, Civic Memorial
28
2.55
Lily Oliver, Freeburg
20
2.50
Mackenzie Pim, Steeleville
27
2.45
Cami Meadows, Wesclin
26
2.36
Alaira Tyus, Civic Memorial
25
2.27
Snow, Greenville
11
2.20
Brittney Nitz, Belleville East
25
1.92
Antionette Buehne, Collinsville
21
1.91
Marta Durk, O’Fallon
17
1.89
Heather Rood, Triad
17
1.89
Sami Kasting, ME Lutheran
15
1.88
Makenzie Silvey, Edwardsville
16
1.78
Carly Campbell, Wood River
13
1.63
Emily Reinneck, Lebanon
16
1.60
Tamia Anderson, Madison
16
1.60
Kenzie Kern, Marissa
14
1.56
Ellie Wessel, Wesclin
17
1.55
Chelsea Hill, Marissa
13
1.44
Blocked Shots
No.
Avg.
Allie Troeckler, Civic Memorial
37
3.36
Delphanae Griffin, Madison
26
2.60
Ellen Schulte, ME Lutheran
19
2.38
Madelyne Juenger, Columbia
27
2.25
Molly Diekemper, Carlyle
30
2.00
B’Aunce Carter, Belleville West
17
1.89
Ashlyn Wightman, Gibault
19
1.58
Konnija Greer, Madison
15
1.50
Madison Schoenfeld, Lebanon
15
1.50
Donyai Garrett, Granite City
9
1.50
Courtney Ragland, New Athens
11
1.38
Sydney Hood, Steeleville
15
1.36
Destiny Johnson, Belleville East
16
1.23
Rachel Pranger, Edwardsville
11
1.22
Amaya Keeling, Mascoutah
13
1.18
Sophie Richards , Red Bud
15
1.07
Ashlee Robinson, ME Lutheran
8
1.00
Allison Diekemper, Carlyle
14
0.93
Alaira Tyus, Civic Memorial
10
0.91
Kathryn Finnerty, Waterloo
10
0.91
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