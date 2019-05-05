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Area births

For the News-Democrat

Births

Memorial Hospital

Jaylee Pickens and Deonte Croffett, O’Fallon, a girl, April 2

Asylena Williams and Jacorey White-Jones, Belleville, a girl, April 4

Darryanna and Roderick Williams, Belleville, a boy, April 7

Aaliyah Holloway and Levar McNeil Sr., Belleville, a boy, April 8

Tamija Walton, Cahokia, a boy, April 11

Ahjee Patterson-Pearson, East St. Louis, a girl, April 12

Victoria Grimmett and William Hill, Belleville, a boy, April 15

Dashala Wilson, East St. Louis, a boy, April 16

Mikayla Gosa, East St. Louis, a boy, April 19

Ladina and Bobby Williams, Sr., Belleville, a girl, April 20

Azania Burris and Jermiah Braggs, Belleville, a boy, April 22

Alexis and Dustin Brook, Mascoutah, a boy, April 24

Lori and Zachary Leveling, Belleville, a girl, April 25

McKailin Ryder and Jordan Novak, Fairview Heights, a girl, April 28

Memorial Hospital East

Rachael and David Lilly, Collinsville, a girl, April 2

Tia and Matthew Hochstein, Millstadt, a girl, April 2

Meagan Odom and Austin Neuner, Belleville, a boy, April 2

Ashley and Jordan Bounds, Belleville, a girl, April 3

Sarah and Nicholas Kassing, Red Bud, a boy, April 3

Lauren and Brett Kolweier, Okawville, a boy, April 4

Linza and Brad Brachear, Aviston, a girl, April 4

Jaleisha Stewart and Tervaughn Abram, Belleville, a girl, April 5

Rebecca and Matthew Ahlvin, O’Fallon, a girl, April 7

Misha and Gabriel Pelate, O’Fallon, a boy, April 8

Ahsley and Joshua Hofmann, Belleville, a boy, April 8

Jatoria Rigsby and Demarlo Jones, East St. Louis, a boy, April 10

Dawn and Alonzo Nelson, O’Fallon, a girl, April 10

Aleashia Woods and Nickolas Shannon, East St. Louis, a girl, April 11

Brittany and Tony Vaughn, Belleville, a boy, April 12

Mailani Kekuewa and Sebastian Kwon, Scott AFB, a boy, April 12

Madilon and Alec Steiner, Belleville, a girl, April 12

Chasity Ross and Joshua Long, Belleville, a girl, April 12

Samantha and Ryan McKinney, O’Fallon, a boy, April 13

Heather Smith and Chance Kuhn, Chester, a boy, April 13

Amanda and Kyle Montgomery, O’Fallon, a girl, April 14

Amber and Keith Hardy, O’Fallon, a boy, April 14

Makayla Gibb, East St. Louis, a girl, April 15

Ashley Schafer and Danny Seitz, Troy, a girl, April 15

Jessica and Walter Ivy, Mascoutah, a girl, April 15

Paula and Tom Harmon, Belleville, a girl, April 16

Lori Reed, Belleville, a girl, April 17

Natasha and Tim Tucker, Smithton, a boy, April 17

Naomi Embrich and Russell Reich, Belleville, a boy, April 17

Meghan and Gary Hill, Belleville, a boy, April 18

Quanita Vaughn and Anthony Anderson, Caseyville, a boy, April 18

Sarah and Ben Landon, Belleville, a girl, April 18

Carolyn and Mike Howk, O’Fallon, a boy, April 19

Sarah and Carl Borja, Ruma, a girl, April 20

Renae and Joshua Rosol, Centralia, a boy, April 20

Samantha and Travis Cooper, Swansea, a girl, April 20

Brittany and James Anderson, New Athens, a boy, April 20

Erica Johnson and Kendell Jacobs Jr., East St. Louis, a boy, April 22

Ashley and Patrick Barud, O’Fallon, a girl, April 22

Lauren and Justin Mayberry, Belleville, a boy, April 22

Megan Dove and Evan McKelvey, Belleville, a boy, April 23

Freshon Williams, Belleville, a boy, April 23

Madeline Boucher and Trevor Gruenewald, New Athens, a girl, April 24

Amber and Anthony Williams, Belleville, a boy, April 24

Artrece May and Junior Burnett, Fairview Heights, a boy, April 25

Priscilla and James Quawrells, Waterloo, a girl, April 29

Rebecca and Drake Wittenborn, Sparta, a girl, April 29

St. Elizabeth’s Hospital

Chelsea Mueller and Chris Phillips, Okawville, a girl, April 1

Charmaine Sleydin, Venice, a boy, April 1

Lindsey Mueller and Jayson Schlattweiler, Fairview Heights, a girl, April 2

Ekayi White, O’Fallon, a boy, April 3

Sagrario Hernandez-Pamanes and Jesus Delgado, St. Louis, Mo., a girl, April 5

Crystal and Omar Abdulah, Mascoutah, a boy, April 6

Tareria Upchurch and Devin Clark, Belleville, a boy, April 8

Shawn and Michael Vernoy, Belleville, a girl, April 8

Konnisha Lockett and James Skinner, Swansea, a girl, April 8

Taylor and Dustin Kreck, O’Fallon, a girl, April 9

Ebony Douglas and Lavon Brownlee, Madison, a girl, April 10

DeShauna and Michael Older, O’Fallon, a girl, April 10

Kymberlie and Timothy Barton, East St. Louis, a girl, April 10

Kamesha Ford and Michael Foster, Belleville, a girl, April 11

Ashley and E.J. Pfershy, Millstadt, a girl, April 12

Samantha Rubio and Jhakel Patterson, Cahokia, a boy, April 12

Jessica Baxley and Kale Huffman, New Athens, a boy, April 13

Ashlie Mikel and Roger Feldt, Baldwin, a boy, April 19

Jolene and Robert Bosche, O’Fallon, a boy, April 19

Christiana and Jordyn Rodriquez, Scott AFB, a girl, April 20

Heather and William Bridegroom, Mascoutah, a girl, April 20

Dana and Craig Kern, Vandalia, a girl, April 21

Makenzie and Cody Nance, Granite City, a boy, April 23

Kenya McCaskill and Sirleon Stuckey, Belleville, a boy, April 24

Maci and Dale Blanford, Freeburg, a girl, April 24

Leslie and Shane Moen, Sparta, a boy, April 25

Kaitlynn Clutter and William Nikirk, Millstadt, a boy, April 25

Anna and Jim Wilderman, Freeburg, a girl, April 26

Rachel and Jack Sciuto III, Columbia, a girl, April 28

Ashley and Tyler Reid, Ellis Grove, a boy, April 29

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