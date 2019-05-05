Latest News
Area births
Births
Memorial Hospital
Jaylee Pickens and Deonte Croffett, O’Fallon, a girl, April 2
Asylena Williams and Jacorey White-Jones, Belleville, a girl, April 4
Darryanna and Roderick Williams, Belleville, a boy, April 7
Aaliyah Holloway and Levar McNeil Sr., Belleville, a boy, April 8
Tamija Walton, Cahokia, a boy, April 11
Ahjee Patterson-Pearson, East St. Louis, a girl, April 12
Victoria Grimmett and William Hill, Belleville, a boy, April 15
Dashala Wilson, East St. Louis, a boy, April 16
Mikayla Gosa, East St. Louis, a boy, April 19
Ladina and Bobby Williams, Sr., Belleville, a girl, April 20
Azania Burris and Jermiah Braggs, Belleville, a boy, April 22
Alexis and Dustin Brook, Mascoutah, a boy, April 24
Lori and Zachary Leveling, Belleville, a girl, April 25
McKailin Ryder and Jordan Novak, Fairview Heights, a girl, April 28
Memorial Hospital East
Rachael and David Lilly, Collinsville, a girl, April 2
Tia and Matthew Hochstein, Millstadt, a girl, April 2
Meagan Odom and Austin Neuner, Belleville, a boy, April 2
Ashley and Jordan Bounds, Belleville, a girl, April 3
Sarah and Nicholas Kassing, Red Bud, a boy, April 3
Lauren and Brett Kolweier, Okawville, a boy, April 4
Linza and Brad Brachear, Aviston, a girl, April 4
Jaleisha Stewart and Tervaughn Abram, Belleville, a girl, April 5
Rebecca and Matthew Ahlvin, O’Fallon, a girl, April 7
Misha and Gabriel Pelate, O’Fallon, a boy, April 8
Ahsley and Joshua Hofmann, Belleville, a boy, April 8
Jatoria Rigsby and Demarlo Jones, East St. Louis, a boy, April 10
Dawn and Alonzo Nelson, O’Fallon, a girl, April 10
Aleashia Woods and Nickolas Shannon, East St. Louis, a girl, April 11
Brittany and Tony Vaughn, Belleville, a boy, April 12
Mailani Kekuewa and Sebastian Kwon, Scott AFB, a boy, April 12
Madilon and Alec Steiner, Belleville, a girl, April 12
Chasity Ross and Joshua Long, Belleville, a girl, April 12
Samantha and Ryan McKinney, O’Fallon, a boy, April 13
Heather Smith and Chance Kuhn, Chester, a boy, April 13
Amanda and Kyle Montgomery, O’Fallon, a girl, April 14
Amber and Keith Hardy, O’Fallon, a boy, April 14
Makayla Gibb, East St. Louis, a girl, April 15
Ashley Schafer and Danny Seitz, Troy, a girl, April 15
Jessica and Walter Ivy, Mascoutah, a girl, April 15
Paula and Tom Harmon, Belleville, a girl, April 16
Lori Reed, Belleville, a girl, April 17
Natasha and Tim Tucker, Smithton, a boy, April 17
Naomi Embrich and Russell Reich, Belleville, a boy, April 17
Meghan and Gary Hill, Belleville, a boy, April 18
Quanita Vaughn and Anthony Anderson, Caseyville, a boy, April 18
Sarah and Ben Landon, Belleville, a girl, April 18
Carolyn and Mike Howk, O’Fallon, a boy, April 19
Sarah and Carl Borja, Ruma, a girl, April 20
Renae and Joshua Rosol, Centralia, a boy, April 20
Samantha and Travis Cooper, Swansea, a girl, April 20
Brittany and James Anderson, New Athens, a boy, April 20
Erica Johnson and Kendell Jacobs Jr., East St. Louis, a boy, April 22
Ashley and Patrick Barud, O’Fallon, a girl, April 22
Lauren and Justin Mayberry, Belleville, a boy, April 22
Megan Dove and Evan McKelvey, Belleville, a boy, April 23
Freshon Williams, Belleville, a boy, April 23
Madeline Boucher and Trevor Gruenewald, New Athens, a girl, April 24
Amber and Anthony Williams, Belleville, a boy, April 24
Artrece May and Junior Burnett, Fairview Heights, a boy, April 25
Priscilla and James Quawrells, Waterloo, a girl, April 29
Rebecca and Drake Wittenborn, Sparta, a girl, April 29
St. Elizabeth’s Hospital
Chelsea Mueller and Chris Phillips, Okawville, a girl, April 1
Charmaine Sleydin, Venice, a boy, April 1
Lindsey Mueller and Jayson Schlattweiler, Fairview Heights, a girl, April 2
Ekayi White, O’Fallon, a boy, April 3
Sagrario Hernandez-Pamanes and Jesus Delgado, St. Louis, Mo., a girl, April 5
Crystal and Omar Abdulah, Mascoutah, a boy, April 6
Tareria Upchurch and Devin Clark, Belleville, a boy, April 8
Shawn and Michael Vernoy, Belleville, a girl, April 8
Konnisha Lockett and James Skinner, Swansea, a girl, April 8
Taylor and Dustin Kreck, O’Fallon, a girl, April 9
Ebony Douglas and Lavon Brownlee, Madison, a girl, April 10
DeShauna and Michael Older, O’Fallon, a girl, April 10
Kymberlie and Timothy Barton, East St. Louis, a girl, April 10
Kamesha Ford and Michael Foster, Belleville, a girl, April 11
Ashley and E.J. Pfershy, Millstadt, a girl, April 12
Samantha Rubio and Jhakel Patterson, Cahokia, a boy, April 12
Jessica Baxley and Kale Huffman, New Athens, a boy, April 13
Ashlie Mikel and Roger Feldt, Baldwin, a boy, April 19
Jolene and Robert Bosche, O’Fallon, a boy, April 19
Christiana and Jordyn Rodriquez, Scott AFB, a girl, April 20
Heather and William Bridegroom, Mascoutah, a girl, April 20
Dana and Craig Kern, Vandalia, a girl, April 21
Makenzie and Cody Nance, Granite City, a boy, April 23
Kenya McCaskill and Sirleon Stuckey, Belleville, a boy, April 24
Maci and Dale Blanford, Freeburg, a girl, April 24
Leslie and Shane Moen, Sparta, a boy, April 25
Kaitlynn Clutter and William Nikirk, Millstadt, a boy, April 25
Anna and Jim Wilderman, Freeburg, a girl, April 26
Rachel and Jack Sciuto III, Columbia, a girl, April 28
Ashley and Tyler Reid, Ellis Grove, a boy, April 29
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