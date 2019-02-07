Public Records

Births

For the News-Democrat

February 07, 2019 09:39 AM

Births

Memorial Hospital

Heather and Charles Hord, Scott AFB, a boy, Jan. 14.

Lisa and Justin Keller, Belleville, a boy, Jan. 15.

Darling Mejia Hernandez and Claudio Gomez Centeno, Belleville, a boy, Jan. 18.

Jacquelyn and Patrick Hanlon, Scott AFB, a boy, Jan. 20.

Mariah and Jamarin Ballard, Cahokia, a girl, Jan. 21.

Dejha Davis, Fairview Heights, a girl, Jan. 22.

Melisa Jenrette, East St. Louis, a girl, Jan. 22.

Joyce and Antonio Henderson, Cahokia, a boy, Jan. 24.

Breanna Fisher, Cahokia, a girl, Jan. 25.

Taylor and John Brown, Belleville, a girl, Jan. 27.

Tanderrell Gordon, East St. Louis, a girl, Jan. 29.

Samantha Basden and Justin Ebmeyer, Belleville, a girl, Jan. 29.

Amanda and Kyle Becker, Belleville, a boy, Jan. 31.

Myleesha Clayton, Belleville, a boy, Jan. 31.

Kelsey Robinson and Jordan Martin, Mascoutah, a girl, Feb. 1.

Chasitiy Slater and Jaimie Fenton, Fairview Heights, a girl, Feb. 1.

Teneshia Johnson and Edward Chew, Cahokia, a girl, Feb. 2.

Kaitlyn McClung and Shane Lawrence, O’Fallon, a girl, Feb. 2.

Memorial Hospital East

Zoya and Daniel Draper, O’Fallon, a boy, Jan. 17.

Jameisha Wilson, East St. Louis, a boy, Jan. 18.

Laura and Brian Hipkiss, New Baden, a boy, Jan. 18.

Jessica Cary, East St. Louis, a girl, Jan. 19.

Christine and Timothy Johnson, Fairview Heights, a boy, Jan. 21.

Niyyah Odom and Brian Matthews Jr., Belleville, a boy, Jan. 21.

Amie Gibbs and Hosea Wiley, East St. Louis, a boy, Jan. 22.

Mellisa and Joshua Hogan, Valmeyer, a girl, Jan. 22.

Sarah and Bryan Hopkins, Belleville, a girl, Jan. 22.

Cherri Butler and Kyle Young, East St. Louis, a girl, Jan. 22.

Charliesha Westbrook and Emitte Prince III, Belleville, a boy, Jan. 23.

Jayna Brennan and Zach Cowell, Prairie Du Rocher, a girl, Jan. 23.

Sarah Blevins and Robbie Wolfmeier, Millstadt, a girl, Jan. 23.

Shamyra and Mikal Muhammad, Belleville, a girl, Jan. 24.

Lindsey and Jace Gause, Glen Carbon, a boy, Jan. 24.

Hannah and Seth McCoy, Scott AFB, a girl, Jan. 25.

Elizabeth and Ryan George, Caseyville, a girl, Jan. 25.

Stephanie and Christopher Jackson, Mascoutah, a boy, Jan. 26.

Chandra Moore, East St. Louis, a girl, Jan. 29.

Maria Van and William Rose VI, Cahokia, a boy, Jan. 29.

Cloie Hawkins and Devin Terry, Coulterville, a girl, Jan. 29.

Kristen and Scott Votrain II, O’Fallon, a girl, Jan. 29.

Antonia and Tyler Reising, Belleville, a boy, Jan. 30.

Alexis Rencher, Cahokia, a boy, Jan. 30.

Kayla and Sean Fitzgerald, Freeburg, a girl, Jan. 31.

Joselyn Acoff and Jabari Stevenson, Belleville, a boy, Jan. 31.

Kacey and Keith Patten, O’Fallon, a girl, Jan. 31.

Danielle Springer and Jesse Valerius, Belleville, a girl, Jan. 31.

Tia Harris and T’Rod Williams, Collinsville, a boy, Jan. 31.

Kaitlyn and Robert Furman, Red Bud, a girl, Feb. 1.

Kirstin Noe and Justin Manker, Fairview Heights, a boy, Feb. 2.

Payton Wuertz and Nik Freehill, Belleville, a boy, Feb. 2.

Rebecca and Scott Wiggins, O’Fallon, a girl, Feb. 3.

Kristen and Eric Young, O’Fallon, a boy, Feb. 3.

Chasity Williams and Demarlow Hunter, Belleville, a boy, Feb. 3.

Ishaya Napper and Marcus Lewis, Cahokia, a girl, Feb. 4.

St. Elizabeth’s Hospital

Shoniece Westbrook and Anthony Harrell, Belleville, a boy, Jan. 11.

Samantha and Ronnie King, New Athens, a girl, Jan. 11.

Cierra Johnson and Tyree Fleming, East St. Louis, a boy, Jan. 13.

Shanice Parker and Daniel Carnell, East St. Louis, a boy, Jan. 14.

Kelly and Travis Rule, Fairview Heights, a girl, Jan. 14.

Carllexus Duncan-Temple, East St. Louis, a boy, Jan. 14.

Chassitee Scott, Cahokia, a boy, Jan. 14.

Joselyn and Joseph Kemper, O’Fallon, a girl, Jan. 18.

Emma Vinson and Jacob Morgan, Fairview Heights, a boy, Jan. 17.

Valerie Frye, Jerseyville, a girl, Jan. 18.

Danielle Bowen and Dominick Stubbs, East St. Louis, a boy, Jan. 19.

Courtney Clendenin and Justin Preuss, New Athens, a girl, Jan. 20.

Devon Moody-Graham and Curtis Graham, Centreville, a girl, Jan. 21.

Kareema Allison, Scott AFB, a girl, Jan. 22.

Lindsey and Paul Richter, Collinsville, a girl, Jan. 25.

Elizabeth Piquard and Brent Meng, Millstadt, a girl, Jan. 26.

Geneva and Michael Crowe, Granite City, a boy, Jan. 26.

Ellinora and Taylor Hurst, Scott AFB, a boy, Jan. 26.

Shena Maclin and Johnny McKinney, East St. Louis, a boy, Jan. 27.

Ceja Davis and Leon Brown, Fairview Heights, a boy, Jan. 27.

Haley and Joseph Elmore, Fairview Heights, a girl, Jan. 28.

Robyn and Timothy Kessler, Mascoutah, a girl, Jan. 30.

Mariah Jackson and Tivon Taylor, Sparta, a boy, Jan. 30.

Maria Simmons and Ryan Collins, Fairview Heights, a boy, Jan. 31.

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