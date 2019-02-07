Births
Memorial Hospital
Heather and Charles Hord, Scott AFB, a boy, Jan. 14.
Lisa and Justin Keller, Belleville, a boy, Jan. 15.
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#ReadLocal
Darling Mejia Hernandez and Claudio Gomez Centeno, Belleville, a boy, Jan. 18.
Jacquelyn and Patrick Hanlon, Scott AFB, a boy, Jan. 20.
Mariah and Jamarin Ballard, Cahokia, a girl, Jan. 21.
Dejha Davis, Fairview Heights, a girl, Jan. 22.
Melisa Jenrette, East St. Louis, a girl, Jan. 22.
Joyce and Antonio Henderson, Cahokia, a boy, Jan. 24.
Breanna Fisher, Cahokia, a girl, Jan. 25.
Taylor and John Brown, Belleville, a girl, Jan. 27.
Tanderrell Gordon, East St. Louis, a girl, Jan. 29.
Samantha Basden and Justin Ebmeyer, Belleville, a girl, Jan. 29.
Amanda and Kyle Becker, Belleville, a boy, Jan. 31.
Myleesha Clayton, Belleville, a boy, Jan. 31.
Kelsey Robinson and Jordan Martin, Mascoutah, a girl, Feb. 1.
Chasitiy Slater and Jaimie Fenton, Fairview Heights, a girl, Feb. 1.
Teneshia Johnson and Edward Chew, Cahokia, a girl, Feb. 2.
Kaitlyn McClung and Shane Lawrence, O’Fallon, a girl, Feb. 2.
Memorial Hospital East
Zoya and Daniel Draper, O’Fallon, a boy, Jan. 17.
Jameisha Wilson, East St. Louis, a boy, Jan. 18.
Laura and Brian Hipkiss, New Baden, a boy, Jan. 18.
Jessica Cary, East St. Louis, a girl, Jan. 19.
Christine and Timothy Johnson, Fairview Heights, a boy, Jan. 21.
Niyyah Odom and Brian Matthews Jr., Belleville, a boy, Jan. 21.
Amie Gibbs and Hosea Wiley, East St. Louis, a boy, Jan. 22.
Mellisa and Joshua Hogan, Valmeyer, a girl, Jan. 22.
Sarah and Bryan Hopkins, Belleville, a girl, Jan. 22.
Cherri Butler and Kyle Young, East St. Louis, a girl, Jan. 22.
Charliesha Westbrook and Emitte Prince III, Belleville, a boy, Jan. 23.
Jayna Brennan and Zach Cowell, Prairie Du Rocher, a girl, Jan. 23.
Sarah Blevins and Robbie Wolfmeier, Millstadt, a girl, Jan. 23.
Shamyra and Mikal Muhammad, Belleville, a girl, Jan. 24.
Lindsey and Jace Gause, Glen Carbon, a boy, Jan. 24.
Hannah and Seth McCoy, Scott AFB, a girl, Jan. 25.
Elizabeth and Ryan George, Caseyville, a girl, Jan. 25.
Stephanie and Christopher Jackson, Mascoutah, a boy, Jan. 26.
Chandra Moore, East St. Louis, a girl, Jan. 29.
Maria Van and William Rose VI, Cahokia, a boy, Jan. 29.
Cloie Hawkins and Devin Terry, Coulterville, a girl, Jan. 29.
Kristen and Scott Votrain II, O’Fallon, a girl, Jan. 29.
Antonia and Tyler Reising, Belleville, a boy, Jan. 30.
Alexis Rencher, Cahokia, a boy, Jan. 30.
Kayla and Sean Fitzgerald, Freeburg, a girl, Jan. 31.
Joselyn Acoff and Jabari Stevenson, Belleville, a boy, Jan. 31.
Kacey and Keith Patten, O’Fallon, a girl, Jan. 31.
Danielle Springer and Jesse Valerius, Belleville, a girl, Jan. 31.
Tia Harris and T’Rod Williams, Collinsville, a boy, Jan. 31.
Kaitlyn and Robert Furman, Red Bud, a girl, Feb. 1.
Kirstin Noe and Justin Manker, Fairview Heights, a boy, Feb. 2.
Payton Wuertz and Nik Freehill, Belleville, a boy, Feb. 2.
Rebecca and Scott Wiggins, O’Fallon, a girl, Feb. 3.
Kristen and Eric Young, O’Fallon, a boy, Feb. 3.
Chasity Williams and Demarlow Hunter, Belleville, a boy, Feb. 3.
Ishaya Napper and Marcus Lewis, Cahokia, a girl, Feb. 4.
St. Elizabeth’s Hospital
Shoniece Westbrook and Anthony Harrell, Belleville, a boy, Jan. 11.
Samantha and Ronnie King, New Athens, a girl, Jan. 11.
Cierra Johnson and Tyree Fleming, East St. Louis, a boy, Jan. 13.
Shanice Parker and Daniel Carnell, East St. Louis, a boy, Jan. 14.
Kelly and Travis Rule, Fairview Heights, a girl, Jan. 14.
Carllexus Duncan-Temple, East St. Louis, a boy, Jan. 14.
Chassitee Scott, Cahokia, a boy, Jan. 14.
Joselyn and Joseph Kemper, O’Fallon, a girl, Jan. 18.
Emma Vinson and Jacob Morgan, Fairview Heights, a boy, Jan. 17.
Valerie Frye, Jerseyville, a girl, Jan. 18.
Danielle Bowen and Dominick Stubbs, East St. Louis, a boy, Jan. 19.
Courtney Clendenin and Justin Preuss, New Athens, a girl, Jan. 20.
Devon Moody-Graham and Curtis Graham, Centreville, a girl, Jan. 21.
Kareema Allison, Scott AFB, a girl, Jan. 22.
Lindsey and Paul Richter, Collinsville, a girl, Jan. 25.
Elizabeth Piquard and Brent Meng, Millstadt, a girl, Jan. 26.
Geneva and Michael Crowe, Granite City, a boy, Jan. 26.
Ellinora and Taylor Hurst, Scott AFB, a boy, Jan. 26.
Shena Maclin and Johnny McKinney, East St. Louis, a boy, Jan. 27.
Ceja Davis and Leon Brown, Fairview Heights, a boy, Jan. 27.
Haley and Joseph Elmore, Fairview Heights, a girl, Jan. 28.
Robyn and Timothy Kessler, Mascoutah, a girl, Jan. 30.
Mariah Jackson and Tivon Taylor, Sparta, a boy, Jan. 30.
Maria Simmons and Ryan Collins, Fairview Heights, a boy, Jan. 31.
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