Public Records
Area births
Births
Memorial Hospital
Kiersten and Mario Jones, Cahokia, a boy, Feb. 25
Heather Emerson and Brandon Whitfield, Lebanon, a boy, Feb. 26
Adriana and Mauricio Ornelas, Fairmont City, a boy, Feb. 27
Alejandra Serrano Ortiz and Edgar Rojero, East St. Louis, a boy, March 2
Cieana Phillips, East St. Louis, a girl, March 4
Gwendolyn Davis and Katlin Nunn, Belleville, a boy, March 5
Jasmine Eldridge, East St. Louis, a girl, March 6
Sarah Smith and Terrell Seay, Jr., East St. Louis, a boy, March 6
Alyssa and Adrian Clark, Fairview Heights, a boy, March 7
Camelia Davison, East St. Louis, a girl, March 7
Abby Galvez and Alan Flores, Caseyville, a boy, March 11
Jennifer Cherry and Keith Dale, East St. Louis, a girl, March 12
Genise Granger, Cahokia, a boy, March 14
Shirley Williams, East St. Louis, a boy, March 14
Tenesha and Jermaine Cooper, Belleville, a boy, March 15
Erica Thompson, East St. Louis, a boy, March 16
Chassity Ivory and Miguell Cotton, Belleville, a girl, March 16
Shawnta Kilbert, East St. Louis, a girl, March 16
Jerica Foree and Antonio Rhodes, Cahokia, a boy, March 17
Elizabeth Jarillo and Javier Santiago, Caseyville, a girl, March 18
Kensy Galindo and Jack Aguilar Gomez, Collinsville, a girl, March 19
Eboni Ramsey and Lenard Cary, Cahokia, a boy, March 21
Cynthia and Tim Grant, Mascoutah, a boy, March 30
Kenneshianna Edmonds and Terrell Wilborn, East St. Louis, a boy, March 31
Memorial Hospital-East
Stephanie and Joshua Moore, Collinsville, a girl, Feb. 25
Tiffany Williams and Michael Rea, Belleville, a girl, Feb. 25
Danielle and Dan Voelkel, New Athens, a boy, Feb. 26
Lauren and Patrick Wheeler, Belleville, a girl, Feb. 26
Amanda and Craig Heinzmann, Breese, a girl, Feb. 28
Mindie Schremp, Sparta, a girl, Feb. 28
Chellee Mathes and Keith Bownes, Freeburg, a boy, March 1
Sarah and Michael Starrett, Collinsville, a boy, March 1
Elaine and Matt Weiler, Smithton, a girl, March 2
Rebecca and Aaron Godard, Millstadt, a boy, March 3
Lindsay Fisher-Collie and William Collie, Fairview Heights, a girl, March 4
Morgan and Chad Buch, Red Bud, a boy, March 4
Lyndsey and Zachary Kauth, Belleville, a boy, March 4
Kimberly and Antonio Worlds, East St. Louis, a boy, March 5
Heather and Michael Adamson, St. Libory, a boy, March 5
Camille Sopko and Justin York, Lebanon, a girl, March 6
Victoria and Andrew Sternau, Belleville, a boy, March 6
Taylor and Connor Bunfill, Belleville, a boy, March 6
Tiara Prayer and Kevin Ash, Jr., Belleville, a boy, March 6
Elizabeth and Andy Hess, Collinsville, a girl, March 7
Chelsea and Jesse Bevel, Breese, a girl, March 7
Christina and Troy Henson, O’Fallon, a boy, March 8
Jasmine Sangster and Rod Roberson, Belleville, a girl, March 10
Jennifer and Corey Ripperda, Bartelso, a boy, March 10
Ashley and Dean Stoll, Marissa, a boy, March 11
Erika and Shane Dintelman, Belleville, a boy, March 12
Vanessa and Patrick Foley, Belleville, a girl, March 12
Christin and Greg Braswell, Waterloo, a boy, March 12
Kayla and Michael Ratz, Smithton, a boy, March 12
Jennifer and Michael Winterberg, Willisville, a boy, March 13
Maggie and Christopher Nava, Glen Carbon, a boy, March 14
Rebecca and Eric Harris, St. Jacob, a girl, March 14
Kelsey and Justin Dunning, New Baden, a boy, March 14
Samantha Jones and Danny Comer, Sparta, a boy, March 15
Jade Trail, Belleville, a girl, March 16
Katie Parker and Lucas Lehde, Evansville, a girl, March 16
Kristen Tompkins and Frankie Boedeker, Belleville, a boy, March 17
Lyric Ray, Swansea, a boy, March 19
Megan and Jim Book, O’Fallon, a girl, March 19
Stephanie and Michael McCarthy, Mascoutah, a boy, March 19
Tyosiha and Kenton Jackson, Belleville, a girl, March 21
Brooke and Joe Grau, Smithton, a boy, March 22
Katie and Michael Timmermann, Aviston, a boy, March 22
Jessica Cresswell Clay and Ryan Clay, Troy, a boy, March 24
Amy and Jake Stone, Belleville, a boy, March 25
Janelle and Ryn Mucisk, Belleville, a girl, March 25
Lea and Dan Veile, Shiloh, a boy, March 25
Kristin and Sean Schneider, Collinsville, a girl, March 26
Bria Caldwell and Jerome Green Jr., Belleville, a boy, March 27
Amanda and Chris Conaway, Belleville, a girl, March 27
Jessica and Donovan Correll, Fairview Heights, a boy, March 27
Alysse and Kody Herberer, Freeburg, a girl, March 28
Nicole Wilmouth and Michael Reynolds, Granite City, a boy, March 28
Elizabeth Crawford and Robert Sturgill, Red Bud, a boy, March 28
Sarah and Matt Curtus, Belleville, a girl, March 29
Brianna McKinney, Cahokia, a girl, March 30
Christina and Chauncy Mixon, Swansea, a boy, March 31
Chanel and Bryan Baer, Mascoutah, a girl, April 1
Alexandra and Jeff White, Trenton, a boy, April 1
St. Elizabeth’s Hospital
Katherine and Scott Mohrmann, Smithton, a boy, Feb. 22
Sarah and Brandon Gebke, O’Fallon, a boy, Feb. 22
Amanda and Steve Basham, Millstdt, a boy, Feb. 23
Logan Blind and Jonathan Barbour, Steeleville, a girl, Feb. 26
Sylvia Nunn and Armond Mosby, Belleville, a boy, Feb. 27
Brittney Gilmore, Cahokia, a girl, Feb. 27
Yaley Steele and Donald Rountree, Sparta, a girl, Feb. 28
Kelsey and Keith Diskey, Chester, a boy and girl, March 1
Lamiya Evans and Christopher Mayweather, East St. Louis, a girl, March 1
Katrina and Jonathan Followell, Belleville, a girl, March 2
Elizabet Paulino and Jarek Schlak, Scott AFB, a girl, March 4
McKenzie and Robert Kennedy III, Mascoutah, a girl, March 4
Gabrielle White and Chance Windes, Marissa, a boy, March 5
Cherrie Keeling and Garrett Arrowood, Waterloo, a girl, March 6
Alexandria Birsa and Patrick Melby, Sparta, a girl, March 6
Cassandra Smith and Romie Franklin, Belleville, a girl, March 7
Leticia Sims and Devaun Clay, Granite City, a boy, March 7
Mariah and Thomas Amsden, Dupo, a girl, March 9
Allyssa and Lucas Pulley, Granite City, a girl, March 12
Michelle Wilson, Collinsville, a girl, March 12
Rogem and Yuri Batten, O’Fallon, a boy, March 13
Tyndal Sparks and William Clanton, O’Fallon, a boy, March 13
Andrea Allen and Jerry Broadway, Cahokia, a girl, no date listed
Marissa Neal and Caylon Harris, Belleville, a boy, March 18
Amanda and Douglas Lent, Belleville, a boy, March 18
Alandria Stewart and Torian Gregory, Belleville, a girl, March 19
Meghan Kluge-Timko and Andrew Timko, Belleville, a boy, March 20
Eugina Douglas and Brady Pierce, East St. Louis, a boy, March 20
Kaitlyn Wunderlich and James Hall, Chester, a boy, March 22
Shanelle Johnson, Swansea, a girl, March 20
Shelby and Cody LaPointe, Mascoutah, a boy, March 21
Courney Barylske and Jack Augustine, Red Bud, a boy, March 22
Venezia and Manuel, East St. Louis, a boy, March 23
Dana Lampley and Hafeez Ajayi, Belleville, a boy, March 23
Dominique Jennings and Brandon Jeffries, Cahokia, a boy, March 24
Marie and Jeffrey Russell, Evansville, a boy, March 24
Nicole and Eric Kinzinger, Ruma, a boy, March 25
Amanda and Cody O’Hara, Ruma, a girl, March 26
Lexi and Patrick Bielong, Nashville, a boy, March 27
Brooke Hewitt and Benjamin, New Athens, a boy, March 27
Samantha Adams and Brendan Litteken, New Athens, a girl, March 28
Colleen and Andrew Winders, Scott AFB, a boy, March 29
Jasmine Barney and Rickivian Thomas-Robinson, Collinsville, a girl, March 30
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