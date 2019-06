See who graduated this spring from Southern Illinois University Edwardsville

Welcome to the Belleville News-Democrat The Belleville News-Democrat and bnd.com serve readers in the metro-east and Southern Illinois. Up Next × SHARE COPY LINK The Belleville News-Democrat and bnd.com serve readers in the metro-east and Southern Illinois.

Following are students who graduated in Spring 2019 from Southern Illinois University Edwardsville:

Albers: Mason Broeckling, Emily Peters

Alhambra: Joseph Strohmeyer

Alton: Wendy Adams, Nicholas Ballard, Katelyn Batty, Erin Bivens, Nathan Blasioli, Jaivionte Campbell, Morrisan Connolly, Skylar Cox, Joshua Crane, Lauren DeCourcey, Allyson Dwiggins, Tessa England, Ashley Golatt, Roger Hetge, Jeffrey Julian, Marketa March, Latisha Price, Allison Schien, Samantha Sorrick, Shea St. Peters, Kendra Tracy, Kristen Vatole, Zora Vredeveld, Kelsey Walsh

Unlimited Digital Access: Only $0.99 For Your First Month Get full access to Belleville News-Democrat content across all your devices. SAVE NOW

Aviston: Brock Koelz, Mariah Markus, Kerry Porter

Beckemeyer: Ashley Kruse

Belleville: Katherine Adams, William Adele, Brittany Babb, Amanda Bedard, Tyler Behrens, Megan Blair, Wendy Brewer, Adryan Broussard, Miles Brunk, Allison Buck, Ross Burnworth, A’Lydia Burton, Tasha Campbell, Quinn Carli, Thomas Clifford, Christopher Craig, Cameron Dietz, Dayton Durzo, Nicholas Edwards, David Felts, Marva Gayden Smith, Kristina Gerlach, Garret Green, Danielle Greene, Stacy Guay, Mara Haake, Emily Hardester, Benjamin Harsin, Nicholas Horton, Nathaniel Irwin, Alexander Jacks, Grace Jaskot, Kaleigh Keck, Audrey Kern, Angela Little, Carli Littlejohn, Delaney Lougeay, Morgan Lowe, Madelyn Lybarger, Crystal Martin, Melissa Mayberry, Daria McCracken, Lezleigh Musgrove, Kady Nolte, Lauren Phillips, Isaac Ray, Sarah Reichert, Dimi Resch, Brandon Roberts, Kimberly Robinson, Shamekia Rush, Danielle Ryan, Thomas Schwartz, Samuel Scott, Jeremy Smalling, Colten Stephens, Stephanie Villavicencio, Taylor Weir, Mark Weishaar, Mackenzie White, Anna Winkeler, Eboni Winters, Jessica Ysursa

Bethalto: Robert Ayres, Alysia Bailey, Whitney Braswell, Chelsea Brenner, James Callahan, Abigail Cline, Zachary Clowers, Alex Conley, Amanda De Buysere, Nicholas De Luca, Corby Gates, Chadd Harkey, Daniel Henson, Eric Howes, Andrea Luce, Nicole Marconi, Karissa Monroe, Danielle Moore, Kimberly Pinkerton, Mallory Rawlings, Logan Sherrill, Alyssa Tite, Anna Tomblingson, Laura Tungett, Jeffrey Waters, Tyler Zigrang, Alexander Zukas

Breese: Chelsey Deiters, Abby Hock, Adison Huelskamp, Daniel Wescovich, Matthew Wright

Cahokia: Ramsey Al-Khamoas, Fred Cornwell, Susannah Oettle, Shannon Paine, Aaron Silas

Carlyle: Andrew Becker, Casey Hart, Caitlynn Listello, Elise Rainey, Aaron Walton

Caseyville: Brian Andrews, Jayson Decker, Ashlynne Kaliher, Jared Looser, Onaliesa Luebbers, Steven Mankins, Cristobal Molina Benitez, Brianna Scott, Kayla Tabor, Rosa Tindall

Centralia: Anastasia Aarons, Christiana Bierman, Alexis Campbell, Kelly Casner, Andrea Johnson, Michelle Schulte, Kimberly Simpson, Lexi Swartzlander, Johnnie Wilson, Roland Wooters

Chester: Cassandra Chambers

Collinsville: Haley Andrews, Gretchen Arnold, Lindsay Beavers, Jeffrey Bell, Sarah Bilskey, Zandra Brown, Emily Clayton, Benjamin Coan, Tomika Collins, Brittaney Decker, Pamela Falls, Zachary Fenton, Danielle Franklin, Samuel Gass, Jade Green, Kristen Griffin, Luke Grossnickle, Janna Inman, Victoria Jackson, Mallory Jacobs, Ryan Kemp, Chelsea Kilzer, Libbie Laubenthal, Brooke Lucas, Tanner Massa, Megan Meckfessel, Christian Ohanian, Andrew Parcels, Sabrina Parker, Luis Pina, Claudia Puricelli, Nicholas Raburn, Alexandra Rawls, Laura Reed, Jessica Reynolds, Mark Ritter, Spencer Saal, Dustin Smith, Lauren Smith, Alyssa Tayloe, David Titus, Billie Turner, James Vallero, Angel Vandermay, Trenton Wieties, Mehdi Zahmatkesh

Columbia: Jacob Beardslee, Dustin Bobcik, Christopher Clyde, Scott Gannon, Alexandria Mabus, Taylor Maglasang, Lindsay McCloud, Madison Norris, Ethan Stumpf, David Voyda, Alekzander Wegmann, Jacob Wessel

Dorsey: Rachel Denmon, Jamie Goebel, Zachary Ross

Dupo: Angela Garrett, Levi Johnson

East Alton: Morgan Beachum, Nicholas Daily, Christa Dolbee, Emily Korinek, Andrew Leininger, Joseph Lupercio, Rhiannon Olinghouse, Katelyn Scroggins, Taylor Stratton, Jacob Watt

East St. Louis: Richard Boyd, Alexis Chancelor, Deontrez Dickerson

Edwardsville: Kristin Agee, Kristen Ahring, Justin Allaria, Jesse James Austin, Daniel Ayres, Patrick Ayres, Erica Bailey, Kathryn Bailey, Alyse Battles, Amy Baxter, James Beane, John Bentley, Eric Berghoff, Taylor Bettis, Tyler Bianconi, Sabrina Billings, Danielle Binkley, Abby Bohnsack, Olivia Brandner, Sally Burgess, Kattie Burroughs, Ethan Campagna, Hannah Carter, Aslihan Celik, Marisa Chupp, Jeffery Clubb, Jace Cook, Courtney Crockarell, Jared Cross, Carson Crow, Nicole Crow, Kailynne Cruthis, Madison Darbon, Tyler Dearing, Alexander Delgado, George Diak, Margaret Doolin, Allen Duncan, Brandon Edwards, Nicole Eigenbrodt, Michael Ezell, Jordyn Failoni, Ashleigh Fleck, Vanisha Freeman, Brandi Freitag, Madison Fusaro, Yonatan Gebre, Mary Godsey, Nikolina Golob, Dustin Goodwin, Harrison Gorden, Daniel Gregor, Jillian Groenewold, Megan Grove, Kathryn Hannon, Keidrah Hardiek, Cody Harston, Jonathan Hearn, Jacob Huez, Alexa Humphreys, Benjamin Hurt, Cynthia Inman, Aaron Jackson, Emily Jackson, Mary Jackson, Christine Jenkins, Lixia Jia, Brandon Johnson, Conner Jones, Joshua Jones, Olivia Kalmer, Dakota Kamm, Brenda Karateew, Cameron Kelly, Nicole Kessler, John Killingbeck, Alex King, James Kirk, Luke Kramer, Daniel Krolak, Kobe Krone, Michaela Kulasekara, Brian Lager, Sarah Lance, Laila Landreth, Lacresha Linton, Jordan Lorusso, Brian Lynch, Gavin Macdonald, Kendall Maedge, Jacob Maes, Brendan Magruder, Brendan McGrath, Patrick McKeever, Jacob McKiernan, Meagan Mendez, Diane Meng, Jennifer Meyer, Emily Miller, Jason Miller, Sierra Moody, Kelli Mowery-Davis, John Muldoon, Miranda Mullins, Ashley Nelson, Paige Niepoetter, Justin Nosser, Leah Oglesby, Alana Otterson, Cody Palmer, Carlos Pardo-Pfeiffer, Mary Pearson, Garner Perigo, Andrew Petty, Bobbi Potter, Austin Prevallet, Lauren Rekowski, Luke Rodden, Abigail Rodeghiero, Colin Rupprecht, Sean Sandifer, Rebecca Sarabia, Heather Schmidt, Melinda Schnietz, Gabrielle Scott, Jacob Sedor, Lindite Selimi, Elizabeth Silva, Gabrielle Silva, Riley Sinclair, Samuel Stamper, Shamice Terrell, Luke Thiede, Jessica Thorpe, Jordan Tillerson, Ethan Trekell, Yao Wang, Oliver Washington, Amanda Weber, Brock Weimer, Megan Wilburn, Ian Wilson, Ashley Witt, Lindsey Wolfford, Miles Wright, Kaia Zawadi, John Zeidler, Ellynne Zeiger, Craig Ziegler

Fairview Heights: Kara Brockmeyer, Kerhia Canady, Bailey Farrar, Deangelo Franklin, Jami Gibbs, Hannah Gravot, Islam Hassan, Malcolm Hill, Eric Huff, Samantha Huster, Alan Jefferson, Bradley Jones, Brianne Kapp, Yashmeen Marzigliano, Kendyl Murfin, Patrick O’Brien, Mia Ransom-Harris, Daniel Smith, Jacob Sowa, Charles Stacey, Logan Waldron

Freeburg: Jeremy Andis, Nicholas Bound, Emily Elden, Austin England, Emily Hartmann, Haley Mueth, Shelby Richert, Derrick Rozycke

Germantown: Jared Brauer, Jeffrey Eilers, Rachelle Haake, Abigail Hanna, Gabrielle Hoelscher, Makenna Kuhl

Glen Carbon: Brian Arteberry, Nicholas Austin, Raven Ayers, Bart Bowers, Sara Bushway, Jon Coil, Andrew Craig, Jordan Crane, Jesse Cyrus, Afua Denkyirah, Austin Ellis, Maggie Evans, Monet Evans, Hannah Flatt, Cory Fulcher, Isabella Fultz, Jessica Garbe, Adam Garrett, Niki Glick, Abigail Goodman, Seth Jackson, Megan Keil, Jonathan Koons, Joshua Kowalis, Natalie Lowe, Sarah Lutz, Matthew Mancewicz, Mary Mang, Tim Mathias, Michael Maurer, Brendon McDaniel, Riley McElroy, Riley Mushill, James Nuoffer, Ryan Potts, Patrice Rawson, Xavier Roland, Drew Scanlan, Adam Schroeder, Tonya Shores, Colin Suhre, Alex Taylor, Brianna Walton, Rachel West, Amelia Williams, Leah Wilson, Sarah Winter, Russell Woltering

Godfrey: Karra Adams, Sydney Boschert, Sarah Bridges, Alexis Camerer, Cynthia Campbell, Clint Cress, Juan Duran, Jacob Fischer, Christian Freeman, Miles Gossett, MaryGrace Greenwood, Andrew Henry, Jessica Heyen, Samantha Horstman, Serena Jones, Joshua Kutchma, Andrew Masiero, Andrew McCluskey, Samuel McDonell, Sarah Minier, Scott Paddock, Brian Palmer, Deanna Rhoads, Rachel Rogalski, Kelsey Schott, Jaynie Shafer, Samantha Smith, Elizabeth Steines, Robert Weaver, Andrea Yancey

Grafton: Jesi Crowe, Alexis Desherlia, Katie Fritz

Granite City: Kyle Alexander, Taylor Angle, Alyssa Bridick, Jason Bringer, Dalton Brooks, Javonte Campbell, Emilee Castro, Richard Colyer, Abby Cox, Lindsay Doolittle, Addison Elliott, Karl Eson, Emily Fabry, Candice Greene, Nicholas Grote, Anna Hagnauer, Christopher Hagnauer, Molly Hagnauer, Nancy Hart, Nesreen Jaber, Chad Juneau, Alicia Kaleta, Devon Kaminski, Dakota Keller, Mikayla Kingsley, Peter Krieshok, Haley Kutosky, Allison Lewis, Emily Lloyd, Laura Lyles, Laura Mangi, Cole McAmish, Jessica McCawley, Rachel McClery, Mary McHugh, Evan Miller, Michaela Mueller, Samantha Nunn, Zackary Nunn, Kushan Patel, Jakob Petrillo, Jeri Reuter, Jacob Rhodes, Kevin Romo, Olivia Russell, Thomas Ryan, Jay Simpson, Bethany Sleik, Patricia Smith, Timothy Tan, Abigail Wright

Greenville: Jennifer Donaldson, Trammel Horton, Kendall Mesnard, Jennifer Moore

Hamel: Bethany Reckmann

Highland: Matthew Bauman, Dmytro Baumann, Allison Buchmiller, Erik Cochran, Alyse Duncan, Emily Ellis, Michelle Fresen, Michael Haake, Matthew Hoffman, Jonathan Lengermann, Brooke Magary, Jordan Medina, Eric Melosi, Derek Rickher, Brendan Sands, Claire Schaal, Chelsey Short, Dylan Sparrowk, Joel Switzer, Nicole Ties, Jacob Troxell, Tyler Vonder Haar, Miranda Wagner, Jessica Zobrist

Lebanon: Melissa Burger, Zachary Grob, Tyler Groom, Hannah Shaw

Madison: Corey Jackson, Sean Mosby

Marine: David Daiber, Shawn Perry, Codie Schmidt, Heather Wexell

Maryville: Tyler Devine, Stephanie Faulders, Andrew Fingerhut, Taylor Hansen, Alexander Hartline, Jarod Hopper, Zachary Howard, Justin James, Megan Kemper, Jessica Ledford, Jared McFarland, Alice Morgan, Kurtis Nemsky, Allison Newton, Joshua Patterson, Erik Sanders, Danielle Slusher, Joseph Valencia, Courtney Zamarione

Mascoutah: Lindsey Jackson, Rachel Katka, Taylor Kelly, Ryan Mossor, Nicholas Paterline, April Sturgill

Millstadt: Devon Bischoff, Alec Bold, Alexander Donnelly, Shelby Jestes, Mary Kimutis, Josh Lane, Haley Procasky, Ashley Ridler, Alexis Shrum, Alexander Smith, Jennifer Stock

Moro: Ryan Gueldener, Sarah Gvillo, Chloe Marth, Abby McMahon, David Paslay, Debra Reed, Paige Stearns

Mount Vernon: Camilla Bauer-Higgins, Vincent Compton, Tamarra Donoho, Alexys Hayes, Casey Little, Zachary Maher, Kathryn Marlow, Dillon Medders, Jordan Portner, Mollee Sager

New Athens: Jacob Hundelt, Jamie Kehl, Alexis Lasley

New Baden: Erin Johnson, Macy Kuhl, Seth Terwilliger, Michael Thoele, Nicholas Thoele

New Douglas: Jason Bergmann, Kassandra Elliott, Jacob Sauls, Marc Staub

O’Fallon: Lisa Altland, Rebekah Bartholomew, Sara Branz, Kelsie Buss, David Cannon, Jailen Carpenter, Kaitlin Carpenter, Lindsay Castillo, Jessica Christensen, Diana Douglas, Madalyn Douglass, Erika Edwards, Douglas Elliott, Justin Fitts, Amanda Fix, Arthur Gowens, Alexis Hardy, Grant Herring, Abbey Holdener, Michael Jackson, Veeta Jackson, Veronica Jeffries, James Kizziar, Ariel Manion, Dominique Matlock, Kirsten McLaughlin, Zachary Meinhart, Elizabeth Mix, Edward Niermann, Christian Novy, Douglas O’Donnell, Andrew Patterson, Aaron Pierce, Aliyah Price, Lyric Pryor, Carly Rambo, Veronica Rhodes, John Schimpf, Michael Scott, Jared Shorter, Cameron Sisk, Shelby Slaner, Jordan Thieleman, Tristan Van Zwienen, Krista VanDriel, Jack White, Joseph Wiegert, Noah Willis, Joseph Wisdom, Ashley Wyly, Tron Young

Pinckneyville: Kaitlyn Goldman, Brittany Lowe

Pocahontas: Carly Dillow, Thomas Feldman

Pontoon Beach: Logan Carnes, Ashley Martin

Red Bud: Amanda Acord, Daniel Amann, Taylor Herriman, Rachel Liefer, Kellye Mounts, Natasha Wittenborn

Roxana: Kayla Tatum

St. Jacob: Zachary Engelmann, Rhea Harlan, Jennifer Hess, Samantha Jordan, Kara Kucinick, Andrew Miller, Michael Raymond, Yuliya Sierova, Levi Von Bokel, Jordan Vonder Haar

Scott AFB: Leslie Gaspar

Shiloh: Sidney Bleisch, Courtney Cannon, Christopher Couch, Andrew Lawrence, Lyman Le, Stephen Shrontz, Jennifer Walker

Smithton: Taylour Bertelsman, Kaitlin Bland, Eric Roberts, Jon Schaller, Maghy Schrage, Abby Schwaegel, Bradley Smith

South Roxana: Howard Fisher, Austin Moore, Tyler Schlecht

Staunton: Devin Barrett, Brittany Bekeske, Brooke Bekeske, Kaitlen Bruhn, Kelli Caldieraro, Andrew Cisler, Tristan Coan, Katelyn Fox, Matthew Johnson, Nicholas Kovaly, Tiffany Reiter, Mark Skertich

Steeleville: Kaitlin Behnken

Swansea: Courtney Bettis, Patrick Bunetic, Mackenzie Burris, Cassandra Caldwell, Dylan Cyphers, Annie Eversman, Crista Jamous, Jamario Jeffries, YinZhu Jin, Emily Lawder, Michael Maschmeier, Ryan McKinney, Lucy Nichols, Christopher Perry, Joshua Radil, Nicholas Raetz, Justin Russell, Quentin Sandrowski, Wayne Sherland, Tamyra Taylor

Trenton: Trevor Alexander, Vanessa Bruno, Carmen Drees, Courtney Koenig, Kristopher Matthews, Sandra Padak, Trent Rieger, Diana Sussman Tockstein, Gary Trimble, Jordan Zeisset

Troy: Michelle Bassett, Brittney Bulva, Sarah Burt, Jami Cain, Kendra Chambless, Kristen Chapman, Mayra Contreras, Clayton Cooper, Megan Duncan, Jared Durako, Andrew Eckart, Heather Fang, Angelo Furfaro, Lindsey Gray, Ciara Hanebrink, Aaron Harper, Rachel Hartmann, Jason Henderson, Joshua Huelsmann, Brittany James, Emily Kossakoski, Kari Levek, Mariah Literski, Danielle Loftus, Justin Loos, Bethany Mantz, Lauren Maurer, Yudella Mosi, Tiffany Olson, Amy Onesky, Erica Periandri, Erica Periandri, Yvonne Petito, Jack Ralston, Stephanie Rynes, Callie Smith, Ryan Smith, Jaclyn Sparks, Kevin Tiernan, Kurt Unger, Kellsie Weaver, Anna Williams, Adam Yates

Valmeyer: Danielle Wilson

Vandalia: Jarrod Eckard, David Harrison, Megan Mosley, Collin Nestleroad, Peyton Reiss, David Zimmerman

Waterloo: Harold Aubuschon, Haleigh Bauer, Dalton Berg, Jenna Bivens, Kellin Daniel, Brett Degener, Kaleigh Dickneite, Quinton Doerr, Christopher Donovan, Matthew Goessling, Darren Hoots, Tarah Kohler, Jonathan Kreher, Brandon Long, Dylan Mueth, Taylor Mulherin, Ashton Nobbe, Emily Reece, Clara Riechmann, John Servos, Jeremy Sickmeier, Madison Thaggard, Paige Washausen

Wood River: Justin Bruce, Ashley Cameron, Taylor Dowdy, Angela Edwards, Brandon Ennis, Scott Fraundorf, Colin Hale, Kain Henson, Barbara Holder, Hamed Kordlar, Brianna Lyles, Tatiana McDonald, Katherina Oldendorph, Katelyn Payne, Emily Rogers

Worden: Matthew Boivin, Allison Craig, Jennifer Kessinger, Margaret Mackin, Katelyn Schaefer, Randy Stark