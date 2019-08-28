Public Records
Recent births at area hospitals
Memorial Hospital
Erica Smith, East St. Louis, a girl, July 29
Jalei Johnson and Robert Moore, East St. Louis, a girl, Aug. 1
Krystle Johnson and Michael Buss, Belleville, a girl, Aug. 2
Joann and Jeremy Fults, Millstadt, a boy, Aug. 4
Aniyah Williams and Shontez Booth, Cahokia, a girl, Aug. 5
Lashay Short and Jaleen Gladney, Lovejoy, a boy, Aug. 5
Alberta Hernandez and Jose Rojas Isidro, Mascoutah, a boy, Aug. 5
Kenyanna Martin and Shaquan Byrd, East St. Louis, a boy, Aug. 6
Miranda Bohnenstiehl and Kenneth Keller, Fairview Heights, a girl, Aug. 7
Chiquita Stevenson and Glenn Brown, Sr., Belleville, a boy, Aug. 7
Natalie Sisk and Quentarius McCline, Collinsville, a girl, Aug. 8
Tequilla Palmer and Lorenzo Green, Marissa, a boy, Aug. 8
Merissa Bradley and Deonte’ Smith, East St. Louis, a girl, Aug. 8
Hannah Stenzel and Mark Banks, Fairview Heights, a boy, Aug. 9
Marsha Sims and Charles Harris, Jr., Cahokia, a boy, Aug. 9
Samantha Schoneman and Brandon Leeper, Cahokia, a boy, Aug. 9
Ronnecia Oglesby, East St. Louis, a boy, Aug. 10
Lauren and Craig Norrenberns, Belleville, a girl, Aug. 14
Kimberly Garcia, Belleville, a girl, Aug. 15
Taylor Shy and Marquis Bryant Sr., East St. Louis, a boy, Aug. 17
Jerrica Ford, Lebanon, a boy, Aug. 18
Page Duck, Cahokia, a girl, Aug. 18
Daisha Eiland and Devion Gossett, East St. Louis, a boy, Aug. 19
Tyleah Brown and Brionne Johnson, East St. Louis, a girl, Aug. 20
Janise Ponder and Demario Mosley, O’Fallon, a boy, Aug. 20
Mariah Thomas, Belleville, a girl, Aug. 23
Amanda Ellis, Cahokia, a boy, Aug. 25
Michelle Bleckler and Ethan Taylor II, Belleville, a boy, Aug. 25
Memorial Hospital East
Emily Buchanan and Lindsey Slaten, Red Bud, a boy, July 30
Katlyn and Greg Pingsterhaus, Aviston, a girl, July 31
Donna and Neil Huntley, Prairie Du Rocher, a boy, Aug. 1
Alyssa Lechner and Alex Bauer, Red Bud, a boy, Aug. 1
Tynesha McCloud, Belleville, a girl, Aug. 1
Kurtrina and Jewett Conner, Belleville, a boy, Aug. 1
Samantha and Kenneth Bassler, Belleville, a boy, Aug. 2
Brianna Murden and Gary Crites, Caseyville, a girl, Aug. 2
Chasity and Kory Brink, Sorento, a boy, Aug. 3
Jami Armstrong and Randall Putman, O’Fallon, a girl, Aug. 4
Mary and Bradley Johnson, Sparta, a girl, Aug. 5
Renee and Tanner Wolk, Fairview Heights, a girl, Aug. 6
Amber and Adam Analla, Shiloh, a girl, Aug. 6
Deja Robinson, Lovejoy, a boy, Aug. 7
Brooke Smith and Heath Henderson, O’Fallon, a boy, Aug. 7
Sarah and Rodger Riley Jr., Waterloo, a boy, Aug. 8
Stephanie and Randy Sybert, Fairview Heights, a boy, Aug. 9
Juliann Andrews and Dale Byrum, East St. Louis, a boy, Aug. 9
Kelsey and Kyle Brink, Nashville, a girl, Aug. 10
Stacy and Zackery Schreiber, O’Fallon, a boy, Aug. 10
Amanda and Devyn Trampe, Troy, a girl, Aug. 10
Stacey and Andrew Forney, Belleville, a boy, Aug. 11
Sarah and Jason Azul, Lebanon, a girl, Aug. 13
Jamie Record and Cortez Scott, Belleville, a boy, Aug. 13
Kayla and Sean Pettiford, Swansea, a boy, Aug. 14
Stephanie and Matthew Kelly, Fairview Heights, a girl, Aug. 14
Lily and Edgard Zamora, Fairview Heights, a boy, Aug. 14
Jessica Hamitlon and Kyle Pourciau, Prairie Du Rocher, a boy, Aug. 14
Shaquita Brownlee and Cahokia, a boy, Aug. 15
Patrice Phillips and Joseph Flagg Jr., Cahokia, a boy, Aug. 15
Megan and Matt Edwards, Belleville, a girl, Aug. 16
Kristyn and Keith Riley, Freeburg, a boy and a girl, Aug. 16
Angela and Daniel Tiedemann, Belleville, a girl, Aug. 17
Lindsey and Kyle Fletcher, O’Fallon, a boy, Aug. 18
Chelsea Odom and Everett Hayes, III, Belleville, a boy, Aug. 18
Kendra and Cordero Edwards, Belleville, a girl, Aug. 18
Sabrina Busch and Andrew Demond, Evansville, a boy, Aug. 19
Danecquia Fields and Duke Robinson, Belleville, a boy, Aug. 20
Kaitlin Santel, New Baden, a girl, Aug. 21
Mary and Joel Klein, Sparta, a girl, Aug. 21
Amanda and Aaron Povolish, O’Fallon, a boy, Aug. 22
Justice Brooks, Cahokia, a girl, Aug. 22
Leah and Fernando Grant, Belleville, a girl, Aug. 22
Deanna Kehder and John Athmer, Albers, a boy, Aug. 22
Cori and Cory Scott, Swansea, a girl, Aug. 23
Stephanie and Austin Everhart, Belleville, a boy, Aug. 24
Jamie and Alexander Heuer, Swansea, a girl, Aug. 24
Iris Terolli-Hall and Emmanuel Cuisiner, Caseyville, a boy, Aug. 25
Megan and Ryan Jones, Belleville, a boy, Aug. 25
Megan and Dustin Baker, Fairview Heights, a girl, Aug. 26
Chelsea and Jason Eschman, Waterloo, a girl, Aug. 26
Teah Burrus and Douglas Nemsky, Highland, a boy, Aug. 26
St. Elizabeth’s Hospital
Kharen and Thomas Ricks Jr., Scott AFB, a girl, July 25
Katelyn Doughty and Thomas Dawson, Belleville, a girl, July 28
Jennafer and Christopher Sawyer, Belleville, a girl, July 28
Breanna Robison and Justin Wilmsmeyer, New Athens, a boy, July 29
Jennifer and Adam Krack, Smithton, a girl, July 30
Kaya Perry and Jerry Christian, Belleville, July 30
Brenna Borawski and Brad Reibold, Swansea, a boy, July 30
Jessika Gates and Chris Culpepper, Swansea, a boy, July 30
Alexis Fulcher and Andrew Heidel, Okawville, a boy, July 31
Mikala Mosley and Demek Stringfellow, Belleville, a girl, July 31
Delia Constantino and Doug Wilson, Waterloo, a boy, Aug. 2
Jada Malone and Orland Thomas Jr., Swansea, a girl, Aug. 4
Maycie and Joel Juenger, O’Fallon, a girl, Aug. 4
Denise and Jeffrey Gurlen, O’Fallon, a boy, Aug. 5
Erica Deboe and JaVahn Bean, Granite City, a girl, Aug. 6
Angela Williams and Demetrase Priget Jr., Belleville, a boy, Aug. 7
Emily Bruening, Freeburg, a girl, Aug. 7
Megan and John Trippi, Shiloh, a boy, Aug. 7
Rebecca and Edward Braun, Walsh, a boy, Aug. 10
Lindsey Taylor and Zachary Thompson, Highland, a boy, Aug. 10
Myeisha James and Derrick Johnson Jr., East St. Louis, a girl, Aug. 10
Cecilee Cretton and Cory Ponder, O’Fallon, a girl, Aug. 11
Patrice and DeAndre Brown, East St. Louis, a girl, Aug. 14
Yennifer Rivera and John Fife Jr., O’Fallon, a girl, Aug. 15
Shavonne Green and Toriano Bohanna, Shiloh, a girl, Aug. 16
Chelsea Johnson and Donald Dillon Jr., East St. Louis, a girl, Aug. 16
Danielle E. Mussone and Brian C. Groll, Scott AFB, a boy, Aug. 16
Kristin and Brandon Sachtleben, Red Bud, a girl, Aug. 17
Enas Tafesh and Adnam Najem, Fairview Heights, a boy, Aug. 17
Danesha Sanders, East St. Louis, a boy, Aug. 18
Rashonda Brown, Belleville, a boy, Aug. 19
Kayla Reynolds and DreShawn Williams, Collinsville, a girl, Aug. 19
Beth and Gregory Martin Jr., New Baden, a boy, Aug. 19
Feryn Harris and DuShane Lockett, Belleville, a girl, Aug. 20
Tara and James Sayres, Trenton, a boy, Aug. 21
Kathryn and Richard Hettwer, Granite City, a boy, Aug. 22
Alyisa Goynes, Belleville, a boy, Aug. 22
Markeda Bairfield and Michael Wilson, East St. Louis, a girl, Aug. 24
Qiarra Blue and Malik Easley Sr., East St. Louis, a boy, Aug. 24
Ceonna Font and Kameron Lane, East St. Louis, a boy, Aug. 24
Malia Suggs, Belleville, a girl, Aug. 24
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