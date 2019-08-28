Public Records

Recent births at area hospitals

For the News-Democrat

Memorial Hospital

Erica Smith, East St. Louis, a girl, July 29

Jalei Johnson and Robert Moore, East St. Louis, a girl, Aug. 1

Krystle Johnson and Michael Buss, Belleville, a girl, Aug. 2

Joann and Jeremy Fults, Millstadt, a boy, Aug. 4

Aniyah Williams and Shontez Booth, Cahokia, a girl, Aug. 5

Lashay Short and Jaleen Gladney, Lovejoy, a boy, Aug. 5

Alberta Hernandez and Jose Rojas Isidro, Mascoutah, a boy, Aug. 5

Kenyanna Martin and Shaquan Byrd, East St. Louis, a boy, Aug. 6

Miranda Bohnenstiehl and Kenneth Keller, Fairview Heights, a girl, Aug. 7

Chiquita Stevenson and Glenn Brown, Sr., Belleville, a boy, Aug. 7

Natalie Sisk and Quentarius McCline, Collinsville, a girl, Aug. 8

Tequilla Palmer and Lorenzo Green, Marissa, a boy, Aug. 8

Merissa Bradley and Deonte’ Smith, East St. Louis, a girl, Aug. 8

Hannah Stenzel and Mark Banks, Fairview Heights, a boy, Aug. 9

Marsha Sims and Charles Harris, Jr., Cahokia, a boy, Aug. 9

Samantha Schoneman and Brandon Leeper, Cahokia, a boy, Aug. 9

Ronnecia Oglesby, East St. Louis, a boy, Aug. 10

Lauren and Craig Norrenberns, Belleville, a girl, Aug. 14

Kimberly Garcia, Belleville, a girl, Aug. 15

Taylor Shy and Marquis Bryant Sr., East St. Louis, a boy, Aug. 17

Jerrica Ford, Lebanon, a boy, Aug. 18

Page Duck, Cahokia, a girl, Aug. 18

Daisha Eiland and Devion Gossett, East St. Louis, a boy, Aug. 19

Tyleah Brown and Brionne Johnson, East St. Louis, a girl, Aug. 20

Janise Ponder and Demario Mosley, O’Fallon, a boy, Aug. 20

Mariah Thomas, Belleville, a girl, Aug. 23

Amanda Ellis, Cahokia, a boy, Aug. 25

Michelle Bleckler and Ethan Taylor II, Belleville, a boy, Aug. 25

Memorial Hospital East

Emily Buchanan and Lindsey Slaten, Red Bud, a boy, July 30

Katlyn and Greg Pingsterhaus, Aviston, a girl, July 31

Donna and Neil Huntley, Prairie Du Rocher, a boy, Aug. 1

Alyssa Lechner and Alex Bauer, Red Bud, a boy, Aug. 1

Tynesha McCloud, Belleville, a girl, Aug. 1

Kurtrina and Jewett Conner, Belleville, a boy, Aug. 1

Samantha and Kenneth Bassler, Belleville, a boy, Aug. 2

Brianna Murden and Gary Crites, Caseyville, a girl, Aug. 2

Chasity and Kory Brink, Sorento, a boy, Aug. 3

Jami Armstrong and Randall Putman, O’Fallon, a girl, Aug. 4

Mary and Bradley Johnson, Sparta, a girl, Aug. 5

Renee and Tanner Wolk, Fairview Heights, a girl, Aug. 6

Amber and Adam Analla, Shiloh, a girl, Aug. 6

Deja Robinson, Lovejoy, a boy, Aug. 7

Brooke Smith and Heath Henderson, O’Fallon, a boy, Aug. 7

Sarah and Rodger Riley Jr., Waterloo, a boy, Aug. 8

Stephanie and Randy Sybert, Fairview Heights, a boy, Aug. 9

Juliann Andrews and Dale Byrum, East St. Louis, a boy, Aug. 9

Kelsey and Kyle Brink, Nashville, a girl, Aug. 10

Stacy and Zackery Schreiber, O’Fallon, a boy, Aug. 10

Amanda and Devyn Trampe, Troy, a girl, Aug. 10

Stacey and Andrew Forney, Belleville, a boy, Aug. 11

Sarah and Jason Azul, Lebanon, a girl, Aug. 13

Jamie Record and Cortez Scott, Belleville, a boy, Aug. 13

Kayla and Sean Pettiford, Swansea, a boy, Aug. 14

Stephanie and Matthew Kelly, Fairview Heights, a girl, Aug. 14

Lily and Edgard Zamora, Fairview Heights, a boy, Aug. 14

Jessica Hamitlon and Kyle Pourciau, Prairie Du Rocher, a boy, Aug. 14

Shaquita Brownlee and Cahokia, a boy, Aug. 15

Patrice Phillips and Joseph Flagg Jr., Cahokia, a boy, Aug. 15

Megan and Matt Edwards, Belleville, a girl, Aug. 16

Kristyn and Keith Riley, Freeburg, a boy and a girl, Aug. 16

Angela and Daniel Tiedemann, Belleville, a girl, Aug. 17

Lindsey and Kyle Fletcher, O’Fallon, a boy, Aug. 18

Chelsea Odom and Everett Hayes, III, Belleville, a boy, Aug. 18

Kendra and Cordero Edwards, Belleville, a girl, Aug. 18

Sabrina Busch and Andrew Demond, Evansville, a boy, Aug. 19

Danecquia Fields and Duke Robinson, Belleville, a boy, Aug. 20

Kaitlin Santel, New Baden, a girl, Aug. 21

Mary and Joel Klein, Sparta, a girl, Aug. 21

Amanda and Aaron Povolish, O’Fallon, a boy, Aug. 22

Justice Brooks, Cahokia, a girl, Aug. 22

Leah and Fernando Grant, Belleville, a girl, Aug. 22

Deanna Kehder and John Athmer, Albers, a boy, Aug. 22

Cori and Cory Scott, Swansea, a girl, Aug. 23

Stephanie and Austin Everhart, Belleville, a boy, Aug. 24

Jamie and Alexander Heuer, Swansea, a girl, Aug. 24

Iris Terolli-Hall and Emmanuel Cuisiner, Caseyville, a boy, Aug. 25

Megan and Ryan Jones, Belleville, a boy, Aug. 25

Megan and Dustin Baker, Fairview Heights, a girl, Aug. 26

Chelsea and Jason Eschman, Waterloo, a girl, Aug. 26

Teah Burrus and Douglas Nemsky, Highland, a boy, Aug. 26

St. Elizabeth’s Hospital

Kharen and Thomas Ricks Jr., Scott AFB, a girl, July 25

Katelyn Doughty and Thomas Dawson, Belleville, a girl, July 28

Jennafer and Christopher Sawyer, Belleville, a girl, July 28

Breanna Robison and Justin Wilmsmeyer, New Athens, a boy, July 29

Jennifer and Adam Krack, Smithton, a girl, July 30

Kaya Perry and Jerry Christian, Belleville, July 30

Brenna Borawski and Brad Reibold, Swansea, a boy, July 30

Jessika Gates and Chris Culpepper, Swansea, a boy, July 30

Alexis Fulcher and Andrew Heidel, Okawville, a boy, July 31

Mikala Mosley and Demek Stringfellow, Belleville, a girl, July 31

Delia Constantino and Doug Wilson, Waterloo, a boy, Aug. 2

Jada Malone and Orland Thomas Jr., Swansea, a girl, Aug. 4

Maycie and Joel Juenger, O’Fallon, a girl, Aug. 4

Denise and Jeffrey Gurlen, O’Fallon, a boy, Aug. 5

Erica Deboe and JaVahn Bean, Granite City, a girl, Aug. 6

Angela Williams and Demetrase Priget Jr., Belleville, a boy, Aug. 7

Emily Bruening, Freeburg, a girl, Aug. 7

Megan and John Trippi, Shiloh, a boy, Aug. 7

Rebecca and Edward Braun, Walsh, a boy, Aug. 10

Lindsey Taylor and Zachary Thompson, Highland, a boy, Aug. 10

Myeisha James and Derrick Johnson Jr., East St. Louis, a girl, Aug. 10

Cecilee Cretton and Cory Ponder, O’Fallon, a girl, Aug. 11

Patrice and DeAndre Brown, East St. Louis, a girl, Aug. 14

Yennifer Rivera and John Fife Jr., O’Fallon, a girl, Aug. 15

Shavonne Green and Toriano Bohanna, Shiloh, a girl, Aug. 16

Chelsea Johnson and Donald Dillon Jr., East St. Louis, a girl, Aug. 16

Danielle E. Mussone and Brian C. Groll, Scott AFB, a boy, Aug. 16

Kristin and Brandon Sachtleben, Red Bud, a girl, Aug. 17

Enas Tafesh and Adnam Najem, Fairview Heights, a boy, Aug. 17

Danesha Sanders, East St. Louis, a boy, Aug. 18

Rashonda Brown, Belleville, a boy, Aug. 19

Kayla Reynolds and DreShawn Williams, Collinsville, a girl, Aug. 19

Beth and Gregory Martin Jr., New Baden, a boy, Aug. 19

Feryn Harris and DuShane Lockett, Belleville, a girl, Aug. 20

Tara and James Sayres, Trenton, a boy, Aug. 21

Kathryn and Richard Hettwer, Granite City, a boy, Aug. 22

Alyisa Goynes, Belleville, a boy, Aug. 22

Markeda Bairfield and Michael Wilson, East St. Louis, a girl, Aug. 24

Qiarra Blue and Malik Easley Sr., East St. Louis, a boy, Aug. 24

Ceonna Font and Kameron Lane, East St. Louis, a boy, Aug. 24

Malia Suggs, Belleville, a girl, Aug. 24

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