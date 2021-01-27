Public Records

Births

News-Democrat

Memorial Hospital Shiloh

Jessica Whitson, Belleville, a boy, Dec. 28

Renee Chomicki and Logan Atha, Belleville, a boy, Dec. 28

Amber and Anthony Williams, Belleville, a boy, Dec. 28

Tabitha Voliva and Paul Stell III, Belleville, a girl, Dec. 29

Nicole and John Bajorek, Mascoutah, a boy, Dec. 29

Tabbitha and Brandon Baird, New Baden, a boy, Dec. 29

Madilyn Glover and Jordan Bloemer, New Baden, a boy, Dec. 29

Amy Lewis and James King Jr., Cahokia, a boy, Dec. 30

Jesica Matthews and Gerald Brunner Jr., Brooklyn, a boy, Dec. 30

Tyra Hampton and Treyvion Crogier, Belleville, a girl, Dec. 31

Tashera Lee Lester and Jamaria Lester, O’Fallon, a girl, Dec. 31

Erin and Andrew Haskins, Fairview Heights, a boy, Dec. 31

Destinee and David Paraham, Cahokia, a boy, Dec. 31

Justine and Vuk Milicevic, Belleville, a boy, Dec. 31

Brittani and Jeffrey Allen, Belleville, a boy, Dec. 31

Susan and Scott Whelan, Red Bud, a boy, Jan. 1

Corrine and Jacob Cox, Red Bud, a boy, Jan. 2

Laura and Scott Blumberg, Lebanon, a girl, Jan. 3

Clarissa and Jonathon Wiley, Belleville, a boy, Jan. 3

Alexis and Adrian Tehandon, Breese, a girl, Jan. 3

Britney and Jacob Greten, Trenton, a girl, Jan. 3

Whitney and Christopher Wiley, O’Fallon, a boy, Jan. 3

Samantha and Robert Shewmaker, O’Fallon, a girl, Jan. 4

Kristen and John Engel, St. Libory, a girl, Jan. 4

Anndrea and Kurt Patterson, Mascoutah, a boy, Jan. 4

Kimberly Carr and Jeremy Little, Fairview Heights, a boy, Jan. 6

Madeline Boucher and Trevor Gruenewald, New Athens, a boy, Jan. 6

Kayla Bellm and William Eck, III, Lebanon, a boy, Jan. 6

Josalyn Ford, O’Fallon, a boy, Jan. 6

Santana and William Cole, Belleville, a boy, Jan. 10

Monique Hill and Kellen Clay, Collinsville, a girl, Jan. 11

Elizabeth and Ryan George, Caseyville, a girl, Jan. 11

Katie and Joshua Anderson, Shiloh, a boy, Jan. 11

Callie and David Caulk, Shiloh, a girl, Jan. 11

Samantha Holmes and Blake Remmert, Carlyle, a girl, Jan. 12

Anastasia Brown and Jordan George, Fairview Heights, a boy, Jan. 13

Whelamina Porter and Timothy Smith Jr., Swansea, a boy, Jan. 14

Christina and Nathan Leadbetter, O’Fallon, a girl, Jan. 15

Jessica and Marie Valleroy, Greenville, a boy, Jan. 16

Lanisha Slaughter and Lamon Gregory Jr., O’Fallon, a boy, Jan. 18

Lauren and Jonathan Miller, Belleville, a girl, Jan. 19

Deandrea Lawson and Demond Gatlin, Centreville, a boy, Jan. 19

Nicolette and Matthew Bigham, Waterloo, a girl, Jan. 19

Brianna Eisemann and Martez Malone Jr., Mascoutah, a girl, Jan. 19

Brittany and Taylor Schaltenbrand, Waterloo, a girl, Jan. 19

Julian and Cody Mahan, Sparta, a boy, Jan. 19

Cynthia Link and Andrew Randant, Fairview Heights, a boy, Jan. 20

Brittany Bingham and Montell Harris, Belleville, a boy, Jan. 20

Stacie Hughes-Smith and Travis Smith, Centralia, a girl, Jan. 20

Amanda Parker and Charles Hurd, Belleville, a boy, Jan. 21

Dara Ericson and Sam Willet, Belleville, a girl, Jan. 22

Kimberley and Tyler Ingham, Waterloo, a boy, Jan. 22

Kimashea Williams and George Hannah III, East St. Louis, a boy, Jan. 22

Marcesia Smith and Rashon Estes, East St. Louis, a girl, Jan. 22

Ashley and Nathan Valdez, Belleville, a girl, Jan. 22

Megan and Dan Zedack, O’Fallon, a girl, Jan. 22

Abby Baltz and Greg Kadell, Belleville, a girl, Jan. 22

Sarah and Jordan Castiller, Belleville, a girl, Jan. 25

St. Elizabeth’s Hospital

Amber Nichols and Dalton Bandy, Fairview Heights, a boy, Dec. 15

Alexandrea Tucker and Austin Gipson, Swansea, a girl, Dec. 16

Kayla Aligholi and Joshua Howard, Hartford, a boy, Dec. 18

Elizabeth Pearson and Ja’juan Savannah, Centreville, a boy, Dec. 18

Jessica and Agustin Juarez, Mascoutah, a boy, Dec. 21

Alexaundria Redd-Bates, O’Fallon, a girl, Dec. 23

Breanna and Max Shumate, Scott AFB, a girl, Dec. 23

Ruth Maina and Logan Trackwell, Belleville, a boy, Dec. 23

Breann Bradfield and Shyan Bass, O’Fallon, a boy, Dec. 24

Chelsey and Randy Ratajczyk Jr., Debois, a girl, Dec. 25

Kassidy and Luke Walter, Prairie Du Rocher, a boy, Dec. 29

Olivia Rogers, Fairview Heights, a boy, Dec. 29

Carolyn and Brett Palmer, Marissa, a girl, Dec. 30

Amy and John Spears, O’Fallon, a girl, Dec. 31

Ree’vyn Sanders and Sidney Houston Jr., East St. Louis, a girl, Dec. 31

Aleashia Woods and Nickolas Shannon, East St. Louis, a girl, Dec. 31

Tina Hawkins, Alorton, a boy, Jan. 6

Allison and Nicholas Parrish, Scott AFB, a boy, Jan. 9

Sara and Greg Wagner, Fairview Heights, a boy, Jan. 9

LaShawndria McMillian and Kristopher Davis Jr., Belleville, a boy, Jan. 10

Jacqueline and Justin Laumbattus, Marissa, a girl, Jan. 12

Hilary and Davon McFarland, Scott AFB, a girl, Jan. 12

Diandra and Komande Hall, Belleville, a girl, Jan. 12

Cristina and Horacio Guzman, Scott AFB, a boy, Jan. 13

Charnee Thomas and Joe Byrum Jr., Cahokia, a boy, Jan. 14

Amy and Keaton Forrester, Scott AFB, a girl, Jan. 15

Eve and Tom Pflasterer, Sparta, a girl, Jan. 17

Mary and John Rake, Red Bud, a girl, Jan. 17

Alexandra Buss and Jay Aldous, Glen Carbon, a girl, Jan. 17

Sonia Nava and Anthony McGowan, Collinsville, a boy, Jan. 17

Lindsey and Christopher Conklin, Marissa, a girl, Jan. 17

Ronsheri and Rodney Zahney, Mascoutah, a girl, Jan. 17

Leah Peterson, Sparta, a boy, Jan. 18

Brittany Pagano and Timothy Howe, Fairview Heights, a girl, Jan. 19

HSHS St. Joseph’s Hospital - Breese

Kallie Peck, Trenton, a boy, Dec. 1

Nicole Baker, Carlyle, a girl, Dec. 2

Megan and Adam Johnson, Bartelso, a boy, Dec. 3

Larisa and Alex Vandeloo, Bartelso, a boy, Dec. 6

Felicity Cassani, Highland, a girl, Dec. 7

BriAnne and Scott Randall, Vandalia, a boy, Dec. 7

Taylor and Matthew Potts, Carlyle, a girl, Dec. 10

Brianna and Jerome Brennan, Highland, a boy, Dec. 10

Andrea and Jake Kampwerth, Carlyle, a girl, Dec. 11

Jessica and Bryan Santel, New Baden, a boy, Dec. 11

Danielle Driemeyer, Highland, a boy, Dec. 14

Emily Gibbons, Highland, a girl, Dec. 15

Abby and Kyle Detmer, Bartelso, a boy, Dec. 16

Danielle and Jason Richter, Breese, a girl, Dec. 16

Shelby Kleinik, Vandalia, a girl, Dec. 16

Kelsey and Michael Baldwin, Nashville, a girl, Dec. 23

Karigan O’Connell, Highland, a boy, Dec. 23

Claudia Woods, Odin, a boy, Dec. 26

Tiffany Olson, Highland, a boy, Dec. 27

Stacey and Jeremy Tebbe, a boy, Breese, Dec. 28

Kayleigh Magnus, Vandalia, a boy, Dec. 28

Aspen and Deven Hicks, Livingston, a girl, Dec. 29

Shelby and Brian Schwierjohn, Pocahontas, a boy, Dec. 30

Laura and Neil Lohman, Breese, a girl, Dec. 31

Khristen and Brandon Voss, Highland, a girl, Dec. 31

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