Public Records
Births
Memorial Hospital Shiloh
Jessica Whitson, Belleville, a boy, Dec. 28
Renee Chomicki and Logan Atha, Belleville, a boy, Dec. 28
Amber and Anthony Williams, Belleville, a boy, Dec. 28
Tabitha Voliva and Paul Stell III, Belleville, a girl, Dec. 29
Nicole and John Bajorek, Mascoutah, a boy, Dec. 29
Tabbitha and Brandon Baird, New Baden, a boy, Dec. 29
Madilyn Glover and Jordan Bloemer, New Baden, a boy, Dec. 29
Amy Lewis and James King Jr., Cahokia, a boy, Dec. 30
Jesica Matthews and Gerald Brunner Jr., Brooklyn, a boy, Dec. 30
Tyra Hampton and Treyvion Crogier, Belleville, a girl, Dec. 31
Tashera Lee Lester and Jamaria Lester, O’Fallon, a girl, Dec. 31
Erin and Andrew Haskins, Fairview Heights, a boy, Dec. 31
Destinee and David Paraham, Cahokia, a boy, Dec. 31
Justine and Vuk Milicevic, Belleville, a boy, Dec. 31
Brittani and Jeffrey Allen, Belleville, a boy, Dec. 31
Susan and Scott Whelan, Red Bud, a boy, Jan. 1
Corrine and Jacob Cox, Red Bud, a boy, Jan. 2
Laura and Scott Blumberg, Lebanon, a girl, Jan. 3
Clarissa and Jonathon Wiley, Belleville, a boy, Jan. 3
Alexis and Adrian Tehandon, Breese, a girl, Jan. 3
Britney and Jacob Greten, Trenton, a girl, Jan. 3
Whitney and Christopher Wiley, O’Fallon, a boy, Jan. 3
Samantha and Robert Shewmaker, O’Fallon, a girl, Jan. 4
Kristen and John Engel, St. Libory, a girl, Jan. 4
Anndrea and Kurt Patterson, Mascoutah, a boy, Jan. 4
Kimberly Carr and Jeremy Little, Fairview Heights, a boy, Jan. 6
Madeline Boucher and Trevor Gruenewald, New Athens, a boy, Jan. 6
Kayla Bellm and William Eck, III, Lebanon, a boy, Jan. 6
Josalyn Ford, O’Fallon, a boy, Jan. 6
Santana and William Cole, Belleville, a boy, Jan. 10
Monique Hill and Kellen Clay, Collinsville, a girl, Jan. 11
Elizabeth and Ryan George, Caseyville, a girl, Jan. 11
Katie and Joshua Anderson, Shiloh, a boy, Jan. 11
Callie and David Caulk, Shiloh, a girl, Jan. 11
Samantha Holmes and Blake Remmert, Carlyle, a girl, Jan. 12
Anastasia Brown and Jordan George, Fairview Heights, a boy, Jan. 13
Whelamina Porter and Timothy Smith Jr., Swansea, a boy, Jan. 14
Christina and Nathan Leadbetter, O’Fallon, a girl, Jan. 15
Jessica and Marie Valleroy, Greenville, a boy, Jan. 16
Lanisha Slaughter and Lamon Gregory Jr., O’Fallon, a boy, Jan. 18
Lauren and Jonathan Miller, Belleville, a girl, Jan. 19
Deandrea Lawson and Demond Gatlin, Centreville, a boy, Jan. 19
Nicolette and Matthew Bigham, Waterloo, a girl, Jan. 19
Brianna Eisemann and Martez Malone Jr., Mascoutah, a girl, Jan. 19
Brittany and Taylor Schaltenbrand, Waterloo, a girl, Jan. 19
Julian and Cody Mahan, Sparta, a boy, Jan. 19
Cynthia Link and Andrew Randant, Fairview Heights, a boy, Jan. 20
Brittany Bingham and Montell Harris, Belleville, a boy, Jan. 20
Stacie Hughes-Smith and Travis Smith, Centralia, a girl, Jan. 20
Amanda Parker and Charles Hurd, Belleville, a boy, Jan. 21
Dara Ericson and Sam Willet, Belleville, a girl, Jan. 22
Kimberley and Tyler Ingham, Waterloo, a boy, Jan. 22
Kimashea Williams and George Hannah III, East St. Louis, a boy, Jan. 22
Marcesia Smith and Rashon Estes, East St. Louis, a girl, Jan. 22
Ashley and Nathan Valdez, Belleville, a girl, Jan. 22
Megan and Dan Zedack, O’Fallon, a girl, Jan. 22
Abby Baltz and Greg Kadell, Belleville, a girl, Jan. 22
Sarah and Jordan Castiller, Belleville, a girl, Jan. 25
St. Elizabeth’s Hospital
Amber Nichols and Dalton Bandy, Fairview Heights, a boy, Dec. 15
Alexandrea Tucker and Austin Gipson, Swansea, a girl, Dec. 16
Kayla Aligholi and Joshua Howard, Hartford, a boy, Dec. 18
Elizabeth Pearson and Ja’juan Savannah, Centreville, a boy, Dec. 18
Jessica and Agustin Juarez, Mascoutah, a boy, Dec. 21
Alexaundria Redd-Bates, O’Fallon, a girl, Dec. 23
Breanna and Max Shumate, Scott AFB, a girl, Dec. 23
Ruth Maina and Logan Trackwell, Belleville, a boy, Dec. 23
Breann Bradfield and Shyan Bass, O’Fallon, a boy, Dec. 24
Chelsey and Randy Ratajczyk Jr., Debois, a girl, Dec. 25
Kassidy and Luke Walter, Prairie Du Rocher, a boy, Dec. 29
Olivia Rogers, Fairview Heights, a boy, Dec. 29
Carolyn and Brett Palmer, Marissa, a girl, Dec. 30
Amy and John Spears, O’Fallon, a girl, Dec. 31
Ree’vyn Sanders and Sidney Houston Jr., East St. Louis, a girl, Dec. 31
Aleashia Woods and Nickolas Shannon, East St. Louis, a girl, Dec. 31
Tina Hawkins, Alorton, a boy, Jan. 6
Allison and Nicholas Parrish, Scott AFB, a boy, Jan. 9
Sara and Greg Wagner, Fairview Heights, a boy, Jan. 9
LaShawndria McMillian and Kristopher Davis Jr., Belleville, a boy, Jan. 10
Jacqueline and Justin Laumbattus, Marissa, a girl, Jan. 12
Hilary and Davon McFarland, Scott AFB, a girl, Jan. 12
Diandra and Komande Hall, Belleville, a girl, Jan. 12
Cristina and Horacio Guzman, Scott AFB, a boy, Jan. 13
Charnee Thomas and Joe Byrum Jr., Cahokia, a boy, Jan. 14
Amy and Keaton Forrester, Scott AFB, a girl, Jan. 15
Eve and Tom Pflasterer, Sparta, a girl, Jan. 17
Mary and John Rake, Red Bud, a girl, Jan. 17
Alexandra Buss and Jay Aldous, Glen Carbon, a girl, Jan. 17
Sonia Nava and Anthony McGowan, Collinsville, a boy, Jan. 17
Lindsey and Christopher Conklin, Marissa, a girl, Jan. 17
Ronsheri and Rodney Zahney, Mascoutah, a girl, Jan. 17
Leah Peterson, Sparta, a boy, Jan. 18
Brittany Pagano and Timothy Howe, Fairview Heights, a girl, Jan. 19
HSHS St. Joseph’s Hospital - Breese
Kallie Peck, Trenton, a boy, Dec. 1
Nicole Baker, Carlyle, a girl, Dec. 2
Megan and Adam Johnson, Bartelso, a boy, Dec. 3
Larisa and Alex Vandeloo, Bartelso, a boy, Dec. 6
Felicity Cassani, Highland, a girl, Dec. 7
BriAnne and Scott Randall, Vandalia, a boy, Dec. 7
Taylor and Matthew Potts, Carlyle, a girl, Dec. 10
Brianna and Jerome Brennan, Highland, a boy, Dec. 10
Andrea and Jake Kampwerth, Carlyle, a girl, Dec. 11
Jessica and Bryan Santel, New Baden, a boy, Dec. 11
Danielle Driemeyer, Highland, a boy, Dec. 14
Emily Gibbons, Highland, a girl, Dec. 15
Abby and Kyle Detmer, Bartelso, a boy, Dec. 16
Danielle and Jason Richter, Breese, a girl, Dec. 16
Shelby Kleinik, Vandalia, a girl, Dec. 16
Kelsey and Michael Baldwin, Nashville, a girl, Dec. 23
Karigan O’Connell, Highland, a boy, Dec. 23
Claudia Woods, Odin, a boy, Dec. 26
Tiffany Olson, Highland, a boy, Dec. 27
Stacey and Jeremy Tebbe, a boy, Breese, Dec. 28
Kayleigh Magnus, Vandalia, a boy, Dec. 28
Aspen and Deven Hicks, Livingston, a girl, Dec. 29
Shelby and Brian Schwierjohn, Pocahontas, a boy, Dec. 30
Laura and Neil Lohman, Breese, a girl, Dec. 31
Khristen and Brandon Voss, Highland, a girl, Dec. 31
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