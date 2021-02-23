Public Records
Births
Memorial Hospital Shiloh
Jamie and Justin Dominique, Belleville, a girl, Jan. 25
Emily and Zack Myers, Belleville, a boy, Jan. 25
Nicole and Paul Donjon, New Athens, a boy, Jan. 25
Janice Mendiola and Jerry Dewalt Jr., Belleville, a boy, Jan. 26
Nicole Warnecke and Darian Burns, Breese, a girl, Jan. 26
Savannah Sobczak and Ronald Carter Jr., Belleville, a girl, Jan. 27
Nydia Smith, Belleville, a girl, Jan. 27
Alexa Russell and Charles Lester, Cahokia, a boy, Jan. 27
Danielle and Phil Wilkinson, Glen Carbon, a girl, Jan. 28
Tiffany Anderson and Cole Fedderke, O’Fallon, a girl, Jan. 28
Aimee Robbins, O’Fallon, a girl, Jan. 28
Wynitra Jennings, East St. Louis, a girl, Jan. 30
Tamela Brown and Keith White, East St. Louis, a girl, Jan. 30
Shari and Pete Kessler, Mascoutah, a girl, Jan. 30
Annette Smith and Colin Valerius, Belleville, a boy, Jan. 31
Iris Terolli-Hall and Emmanuel Cuisinier, Caseyville, a girl, Jan. 31
Kelsey and Aaron Bottorff, Wood River, a girl, Jan. 31
Marissa Mendez and Jacob Rueter-Bruce, Belleville, a boy, Feb. 1
Maria Van and William Rose, VI, Cahokia, a boy, Feb. 1
Stephani Drews, Fairview Heights, a boy, Feb. 1
Elizabeth and Brenton Tinsley, Mascoutah, a boy, Feb. 1
Erika and Brendan Shurilla, Caseyville, twin girls, Feb. 1
Shannon and Kyle Lickenbrock, O’Fallon, a boy, Feb. 2
Micah and Nick Erzinger, Mascoutah, a boy, Feb. 2
Amber Frazer, Chester, a girl, Feb. 2
Mequira White, East St. Louis, a boy, Feb. 2
Anissa and Joshua Miller, Scott AFB, a girl, Feb. 3
Joanna and Juan Zuniga, East St. Louis, a girl, Feb. 3
Cynthia Whorley-Malone and Brad Malone, Belleville, a boy, Feb. 4
Aidan Skillern and Sean Simpson, Swansea, a girl, Feb. 4
Lindsey and Jason Kelley, Lenzburg, a boy, Feb. 5
Naquisha Glass, East St. Louis, a boy, Feb. 6
Kelsey Bolt and Nathan Catz, New Athens, a girl, Feb. 6
Chelsea and Tyler Bower, Fairview Heights, a girl, Feb. 6
Jessica and David Hatcher, Mascoutah, a boy, Feb. 6
Rebecca and Andrew Black, Belleville, a boy, Feb. 7
Erica and Nicholas Bound, Freeburg, a girl, Feb. 7
Rachael and John Hawthorne, Vandalia, a boy, Feb. 8
Khayla Owens and Bryan Williams, Belleville, a boy, Feb. 9
Christina Pate and Sean Wagner, O’Fallon, a boy, Feb. 9
Breanna Powell and Feldon Forrester, Belleville, a girl, Feb. 9
Devyn Lunceford and Caleb Manwell, Belleville, a girl, Feb. 9
Breanna Warner and Jonathon Blakeslee, Evansville, a girl, Feb. 10
Jade Trail and Marcus Buss, Tilden, a boy, Feb. 10
Sara Sorrell and Adam Louis, Trenton, a girl, Feb. 11
Stephanie and Charles Christian, Belleville, a boy, Feb. 11
Kylene and Raleigh Shade, Collinsville, a girl, Feb. 13
Valerie and Nick Bauer, Wood River, a boy, Feb. 13
Kaylen McDowell and Adam Fuhler, Shiloh, a boy, Feb. 13
Ivory Yarbrough, Belleville, a girl, Feb. 13
Yolanda Jones, Cahokia, a boy and a girl, Feb. 13
Ashlee and Jermel Wysinger, Collinsville, a boy, Feb. 14
Donna and Shane Reymond, Greenville, a girl, Feb. 15
Carly Reay and Donovan Chism, Smithton, a girl, Feb. 15
Ashley Lapointe and Nick Vogt, Lenzburg, a girl, Feb. 15
Victoria and Andrew Sternau, New Baden, a boy, Feb. 15
Meghan Ashenbremer and Austin Wilkinson, Belleville, a boy, Feb. 16
Regina Green, Belleville, a girl, Feb. 16
Sara and Stephan Cramer, O’Fallon, a boy, Feb. 17
Courtney Edwards and Michael Hofstetter, Millstadt, a boy, Feb. 17
Amahjanee Patterson, East St. Louis, a girl, Feb. 17
Amber Farmer and Mario Goodwin, Fairview Heights, a boy, Feb. 19
Teresa and Scott Brandmeyer, Damiansville, a boy, Feb. 19
Amber and Jonathan Chaffin, Mascoutah, a girl, Feb. 19
Amya Sims, O’Fallon, a boy, Feb. 19
Jasmine Jones-Scales and DeAndre Scales, Belleville, a girl, Feb. 21
Alexis and Aaron Brooks, Mascoutah, a boy, Feb. 21
Daisy Alvarado and Manuel Delrio, Collinsville, a boy, Feb. 21
St. Elizabeth’s Hospital
Kimberly Perez and Jorge Herrera-De La Paz, Collinsville, a boy, Jan. 20
Savannah Zylstra and Devin Mitchell, Wood River, a girl, Jan. 20
Megan and James Abbott, Belleville, a girl, Jan. 21
Kayla and Andrew Polacek, Freeburg, a boy, Jan. 21
Jordan Knight, Red Bud, a boy, Jan. 22
Clara Golden and Christian Herring, Belleville, a girl, Jan. 23
Robyn and Timothy Kessler, Mascoutah, a boy, Jan. 23
Sasha Bush and Samuel Burris, Sparta, a boy, Jan. 24
Jessica and Matthew Busby, Dupo, a girl, Jan. 24
Taylor Clark and Austin Jones, Belleville, a boy, Jan. 24
Tabitha Seders and Daniel Diveley Jr., Imperial, MO, a girl, Jan. 25
Emily Trust and Blaine Epps, O’Fallon, a boy, Jan. 27
Lorraine Rodie, a boy, Jan. 27
Bryana Kizer and Dyante Love, East St. Louis, a boy, Jan. 28
Raven Wilson and Antwon McNeese, Belleville, a boy, Jan. 28
Alvena Nelson and Willie Seals, Cahokia, a boy, Jan. 30
Eleanor and Jacob Brown, Belleville, a boy, Jan. 30
Jessica and Matthew Wright, Swansea, a boy, Feb. 2
Allyson and Derek Elrod, Scott AFB, a boy, Feb. 2
Lui and Benjamin Holyoak, O’Fallon, a boy, Feb. 3
Tanya and Steven Hubbard, Cahokia, a girl, Feb. 3
Maria Coleman and Ryan Kelso, Belleville, a boy, Feb. 3
Angelique Johnson and Dayhna Samuel Jr., Fairview Heights, a girl, Feb. 3
Ashley and Andrew Shanahorn, Scott AFB, a girl, Feb. 9
Cheyennea Malone, Alton, a girl, Feb. 9
Alexis and Reynaldo Herbert, Collinsville, a boy, Feb. 11
Tiffany and Angel Galdamez, Fairview Heights, a boy, Feb. 12
Jacqueline and Joshua Mosley Sr., Shiloh, a girl, Feb. 12
HSHS St. Joseph’s Hospital - Breese
Jessica and Brenden Taylor, Albers, a boy, Jan. 1
Briana and Jeffrey Wegmann, Aviston, a boy, Jan. 1
Anna and Jacob Williams, Highland, a boy, Jan. 3
Rachel and Clint Beckmann, Aviston, a boy, Jan. 4
Briana and Jesse Eller, Alhambra, a boy, Jan. 11
Trista and Charlie Giacomo, Oakdale, a girl, Jan. 12
Katlynn and John Rickman, Mulberry Grove, a girl, Jan. 12
Morgann Burkett, Salem, a boy, Jan. 12
Samantha and Sean Martin, Greenville, a boy, Jan. 12
Melanie and Kyle Delahunt, Bartelso, a boy, Jan. 13
Ashley and Michael Wilson, Nashville, a girl, Jan. 13
Joanna and Tyler Unverfehrt, Breese, a boy, Jan. 14
Tiffany and Eric Compton, Pocahontas, a boy, Jan. 15
Jackie and Alex Spicer, Breese, a girl, Jan. 19
Maya Rodriguez, Odin, a boy, Jan. 22
Mindy and Keith Choitz, New Douglas, a boy, Jan. 23
Holly and Matt Wellen-Albers, Aviston, a boy, Jan. 25
Brooke and Austin Timmermann, Breese, a boy, Jan. 25
Alexandria Cummings, Highland, a boy, Jan. 27
Kaylynn and Scott Riggins, Greenville, a girl, Jan. 27
Kristin and Jeffrey Potthast, Pocahontas, a girl, Jan. 28
Lisa and Joseph Lowry, Troy, a boy, Jan. 28
Shelby and Alec Kuhl, Aviston, a boy, Jan. 28
Stephanie and Seth Luebbers, Carlyle, a boy, Jan. 29
Andrea and Adam Niedzwiecki, Breese, a boy, Jan. 30
Sarah and Ryan Faust, Aviston, a girl, Jan. 30
Madilynn Barker, Brownstown, a girl, Jan. 30
Comments