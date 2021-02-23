Public Records

Births

For the News-Democrat

Memorial Hospital Shiloh

Jamie and Justin Dominique, Belleville, a girl, Jan. 25

Emily and Zack Myers, Belleville, a boy, Jan. 25

Nicole and Paul Donjon, New Athens, a boy, Jan. 25

Janice Mendiola and Jerry Dewalt Jr., Belleville, a boy, Jan. 26

Nicole Warnecke and Darian Burns, Breese, a girl, Jan. 26

Savannah Sobczak and Ronald Carter Jr., Belleville, a girl, Jan. 27

Nydia Smith, Belleville, a girl, Jan. 27

Alexa Russell and Charles Lester, Cahokia, a boy, Jan. 27

Danielle and Phil Wilkinson, Glen Carbon, a girl, Jan. 28

Tiffany Anderson and Cole Fedderke, O’Fallon, a girl, Jan. 28

Aimee Robbins, O’Fallon, a girl, Jan. 28

Wynitra Jennings, East St. Louis, a girl, Jan. 30

Tamela Brown and Keith White, East St. Louis, a girl, Jan. 30

Shari and Pete Kessler, Mascoutah, a girl, Jan. 30

Annette Smith and Colin Valerius, Belleville, a boy, Jan. 31

Iris Terolli-Hall and Emmanuel Cuisinier, Caseyville, a girl, Jan. 31

Kelsey and Aaron Bottorff, Wood River, a girl, Jan. 31

Marissa Mendez and Jacob Rueter-Bruce, Belleville, a boy, Feb. 1

Maria Van and William Rose, VI, Cahokia, a boy, Feb. 1

Stephani Drews, Fairview Heights, a boy, Feb. 1

Elizabeth and Brenton Tinsley, Mascoutah, a boy, Feb. 1

Erika and Brendan Shurilla, Caseyville, twin girls, Feb. 1

Shannon and Kyle Lickenbrock, O’Fallon, a boy, Feb. 2

Micah and Nick Erzinger, Mascoutah, a boy, Feb. 2

Amber Frazer, Chester, a girl, Feb. 2

Mequira White, East St. Louis, a boy, Feb. 2

Anissa and Joshua Miller, Scott AFB, a girl, Feb. 3

Joanna and Juan Zuniga, East St. Louis, a girl, Feb. 3

Cynthia Whorley-Malone and Brad Malone, Belleville, a boy, Feb. 4

Aidan Skillern and Sean Simpson, Swansea, a girl, Feb. 4

Lindsey and Jason Kelley, Lenzburg, a boy, Feb. 5

Naquisha Glass, East St. Louis, a boy, Feb. 6

Kelsey Bolt and Nathan Catz, New Athens, a girl, Feb. 6

Chelsea and Tyler Bower, Fairview Heights, a girl, Feb. 6

Jessica and David Hatcher, Mascoutah, a boy, Feb. 6

Rebecca and Andrew Black, Belleville, a boy, Feb. 7

Erica and Nicholas Bound, Freeburg, a girl, Feb. 7

Rachael and John Hawthorne, Vandalia, a boy, Feb. 8

Khayla Owens and Bryan Williams, Belleville, a boy, Feb. 9

Christina Pate and Sean Wagner, O’Fallon, a boy, Feb. 9

Breanna Powell and Feldon Forrester, Belleville, a girl, Feb. 9

Devyn Lunceford and Caleb Manwell, Belleville, a girl, Feb. 9

Breanna Warner and Jonathon Blakeslee, Evansville, a girl, Feb. 10

Jade Trail and Marcus Buss, Tilden, a boy, Feb. 10

Sara Sorrell and Adam Louis, Trenton, a girl, Feb. 11

Stephanie and Charles Christian, Belleville, a boy, Feb. 11

Kylene and Raleigh Shade, Collinsville, a girl, Feb. 13

Valerie and Nick Bauer, Wood River, a boy, Feb. 13

Kaylen McDowell and Adam Fuhler, Shiloh, a boy, Feb. 13

Ivory Yarbrough, Belleville, a girl, Feb. 13

Yolanda Jones, Cahokia, a boy and a girl, Feb. 13

Ashlee and Jermel Wysinger, Collinsville, a boy, Feb. 14

Donna and Shane Reymond, Greenville, a girl, Feb. 15

Carly Reay and Donovan Chism, Smithton, a girl, Feb. 15

Ashley Lapointe and Nick Vogt, Lenzburg, a girl, Feb. 15

Victoria and Andrew Sternau, New Baden, a boy, Feb. 15

Meghan Ashenbremer and Austin Wilkinson, Belleville, a boy, Feb. 16

Regina Green, Belleville, a girl, Feb. 16

Sara and Stephan Cramer, O’Fallon, a boy, Feb. 17

Courtney Edwards and Michael Hofstetter, Millstadt, a boy, Feb. 17

Amahjanee Patterson, East St. Louis, a girl, Feb. 17

Amber Farmer and Mario Goodwin, Fairview Heights, a boy, Feb. 19

Teresa and Scott Brandmeyer, Damiansville, a boy, Feb. 19

Amber and Jonathan Chaffin, Mascoutah, a girl, Feb. 19

Amya Sims, O’Fallon, a boy, Feb. 19

Jasmine Jones-Scales and DeAndre Scales, Belleville, a girl, Feb. 21

Alexis and Aaron Brooks, Mascoutah, a boy, Feb. 21

Daisy Alvarado and Manuel Delrio, Collinsville, a boy, Feb. 21

St. Elizabeth’s Hospital

Kimberly Perez and Jorge Herrera-De La Paz, Collinsville, a boy, Jan. 20

Savannah Zylstra and Devin Mitchell, Wood River, a girl, Jan. 20

Megan and James Abbott, Belleville, a girl, Jan. 21

Kayla and Andrew Polacek, Freeburg, a boy, Jan. 21

Jordan Knight, Red Bud, a boy, Jan. 22

Clara Golden and Christian Herring, Belleville, a girl, Jan. 23

Robyn and Timothy Kessler, Mascoutah, a boy, Jan. 23

Sasha Bush and Samuel Burris, Sparta, a boy, Jan. 24

Jessica and Matthew Busby, Dupo, a girl, Jan. 24

Taylor Clark and Austin Jones, Belleville, a boy, Jan. 24

Tabitha Seders and Daniel Diveley Jr., Imperial, MO, a girl, Jan. 25

Emily Trust and Blaine Epps, O’Fallon, a boy, Jan. 27

Lorraine Rodie, a boy, Jan. 27

Bryana Kizer and Dyante Love, East St. Louis, a boy, Jan. 28

Raven Wilson and Antwon McNeese, Belleville, a boy, Jan. 28

Alvena Nelson and Willie Seals, Cahokia, a boy, Jan. 30

Eleanor and Jacob Brown, Belleville, a boy, Jan. 30

Jessica and Matthew Wright, Swansea, a boy, Feb. 2

Allyson and Derek Elrod, Scott AFB, a boy, Feb. 2

Lui and Benjamin Holyoak, O’Fallon, a boy, Feb. 3

Tanya and Steven Hubbard, Cahokia, a girl, Feb. 3

Maria Coleman and Ryan Kelso, Belleville, a boy, Feb. 3

Angelique Johnson and Dayhna Samuel Jr., Fairview Heights, a girl, Feb. 3

Ashley and Andrew Shanahorn, Scott AFB, a girl, Feb. 9

Cheyennea Malone, Alton, a girl, Feb. 9

Alexis and Reynaldo Herbert, Collinsville, a boy, Feb. 11

Tiffany and Angel Galdamez, Fairview Heights, a boy, Feb. 12

Jacqueline and Joshua Mosley Sr., Shiloh, a girl, Feb. 12

HSHS St. Joseph’s Hospital - Breese

Jessica and Brenden Taylor, Albers, a boy, Jan. 1

Briana and Jeffrey Wegmann, Aviston, a boy, Jan. 1

Anna and Jacob Williams, Highland, a boy, Jan. 3

Rachel and Clint Beckmann, Aviston, a boy, Jan. 4

Briana and Jesse Eller, Alhambra, a boy, Jan. 11

Trista and Charlie Giacomo, Oakdale, a girl, Jan. 12

Katlynn and John Rickman, Mulberry Grove, a girl, Jan. 12

Morgann Burkett, Salem, a boy, Jan. 12

Samantha and Sean Martin, Greenville, a boy, Jan. 12

Melanie and Kyle Delahunt, Bartelso, a boy, Jan. 13

Ashley and Michael Wilson, Nashville, a girl, Jan. 13

Joanna and Tyler Unverfehrt, Breese, a boy, Jan. 14

Tiffany and Eric Compton, Pocahontas, a boy, Jan. 15

Jackie and Alex Spicer, Breese, a girl, Jan. 19

Maya Rodriguez, Odin, a boy, Jan. 22

Mindy and Keith Choitz, New Douglas, a boy, Jan. 23

Holly and Matt Wellen-Albers, Aviston, a boy, Jan. 25

Brooke and Austin Timmermann, Breese, a boy, Jan. 25

Alexandria Cummings, Highland, a boy, Jan. 27

Kaylynn and Scott Riggins, Greenville, a girl, Jan. 27

Kristin and Jeffrey Potthast, Pocahontas, a girl, Jan. 28

Lisa and Joseph Lowry, Troy, a boy, Jan. 28

Shelby and Alec Kuhl, Aviston, a boy, Jan. 28

Stephanie and Seth Luebbers, Carlyle, a boy, Jan. 29

Andrea and Adam Niedzwiecki, Breese, a boy, Jan. 30

Sarah and Ryan Faust, Aviston, a girl, Jan. 30

Madilynn Barker, Brownstown, a girl, Jan. 30

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