Public Records

Births

News-Democrat

Memorial Hospital Shiloh

Raquel and Nathan Yriarte, Mascoutah, a girl, March 23

Paige and Joshua Andrews, Fairview Heights, a boy, March 23

Jessica and Tucker Schnerre, Edwardsville, a girl, March 23

Aqruilline Smith and Darien Donald Jr., Cahokia, a boy, March 24

Courtney Stuby and Chad Gale, Marissa, a boy, March 24

Mackenzie and Dominic Herrick, Belleville, a boy, March 25

Alexandria and Jordan Wagner, Marissa, a girl, March 25

Amanda and Dakota Curlee, Mascoutah, a girl, March 25

Virneesha Lockett, East St. Louis, a girl, March 25

Norma and Dakota Lesh, Fairview Heights, a girl, March 26

Lacie and Phillip Saale, Waterloo, a boy, March 26

Celsea Riechmann and Taylor Crafton, Waterloo, a girl, March 27

Kelsie and Joseph Lider, Mascoutah, a girl, March 27

Shannon and Bennie Parr, Belleville, a girl, March 27

Kimberly and Ronald Breier, Waterloo, a girl, March 28

Jessica Siebum and Ryan Holtgrave, Okawville, a girl, March 28

Allison and Josh Davis, Belleville, a girl, March 29

Alexandra and Gary Thornton, Coulterville, a girl, March 30

Camyra Williams and Shawn Griffin Jr., East St. Louis, a girl, March 30

Deanjanae Mayes, Belleville, a girl, March 30

Ela and Michael Buraglio, O’Fallon, a girl, March 31

Darne Brock and Ahmi Guy Jr., Fairview Heights, a boy, March 31

Kathrine and Max Kleiboeker, Carlyle, a boy, March 31

Ashlyn Tricker and Andrew Alvarez, Fairview Heights, a boy, March 31

Emilie and Justin DeWitt, Marissa, a boy, March 31

Ashley and Walter Garcia, Belleville, a boy, April 1

Holly and David Niemann, Lebanon, a girl, April 1

Whitney and Derek Taylor, Shiloh, a boy, April 2

Jamiya Little and Vernon Carter Jr., East St. Louis, a girl, April 3

Laura Planiol-Campos and Alex Ruwe, Belleville, a boy, April 3

Aimee Pargin, Belleville, a girl, April 3

Tyra and Fernandez White Jr., East St. Louis, a girl, April 3

Mary and Eric Heinzl, Swansea, a boy, April 3

Keehria Ratliff and Brandon Nichols, Cahokia, a boy, April 4

Morgan and Mitchell Curry, Mascoutah, a girl, April 5

Rachel and Robert Brethauer, Belleville, a girl, April 5

Shyniece Manuel, Belleville, a girl, April 5

Nicole and Brandon Fricke, O’Fallon, a girl, April 6

Hayley Brown and Bruce Horstmann, Swansea, a girl, April 6

Casandra Kinney and Justin McDonald, Addieville, a girl, April 7

Brittany Oldham and Doug Dixon, Millstadt, a girl, April 7

Daityn Kern and Terrell Copeland, Mascoutah, a boy, April 7

Ann and Cullen Brumm, Edwardsville, a girl, April 7

Michelle and Brian Giesegh, Mascoutah, a boy, April 8

Emily and Jeff Schirmer, Glen Carbon, a girl, April 8

Katie and Michael Karr, Waterloo, a girl, April 8

Jordan Stelling and Nathaniel Morris, Lebanon, a boy, April 8

Isabella McHaney and Anthony Hough II, Greenville, a boy, April 9

Melinda Hicks and Christopher Lampkin, East St. Louis, a girl, April 13

Lauren and Bradley Boyer, Belleville, a girl, April 13

Sarah and Nicholas Woods, Highland, a girl, April 14

Melissa and Andy Stephens, Belleville, a boy, April 14

Jacquelyn and Eric Alberter, Waterloo, a girl, April 14

Nicole and Jacob Zadina, Troy, a boy, April 15

Brittany and William Segelhorst, Marissa, a boy, April 16

Kimberly Moore and Darrian Lee, Belleville, a girl, April 16

Holly Ohlendorf and Roger Kiese, Smithton, a girl, April 16

Kristina and George Windham, Belleville, a boy, April 17

Laura and Christopher Orr, Caseyville, a boy, April 17

Kamieshia Hubbard and Teddy Jenkins III, Cahokia, a girl, April 17

Victoria Harris and Quintin Redd Jr., East St. Louis, a girl, April 17

Faclion Gully and Catravious Dent Sr., East St. Louis, a girl, April 17

Mayra Perez, East St. Louis, a girl, April 18

Mariah Walton and Kairon Treadway, Belleville, a girl, April 19

Emilee and Christopher Smith, Belleville, a boy, April 19

Dayne and Jeremy Rambo, Waterloo, a boy, April 19

Teresa and Christopher Land, Belleville, a boy, April 19

Aaliyah Drake and Dominique Haire, Belleville, a boy, April 20

Courtney O’Dell, Belleville, a boy, April 21

Lauren Bradley and Ryan Fraser, Belleville, a girl, April 22

Tiffiny and Jonathan Beauchamp, O’Fallon, a boy, April 22

Cordasha Perry and Brandon Travis, Cahokia, a girl, April 23

Kelsey Robinson and Jordan Martin, Belleville, a boy, April 24

St. Elizabeth’s Hospital

Lauren and Corey Funk, New Athens, a girl, March 21

Miesha Winters, Belleville, a girl, March 21

Brittany and Ian Gregor, Scott AFB, a girl, March 21

Kira Moran and James Jones, Cahokia, a girl, March 22

Lindsey Benvenuto-Womack and Anthony Womack, Highland, a girl, March 23

Amanda and Bryan Kessler, Freeburg, a boy, March 25

Aminah Tavares and Patrick Belk, Belleville, a girl, March 25

Kristen Johnson Barnat and Joel Barnat, O’Fallon, a girl, March 28

Danielle and Brian Koch, O’Fallon, a boy, March 29

Emily and Zachary Beyer, Waterloo, a girl, March 30

Brooke and Aaron Barnett, Breese, a boy, March 30

Carlee and Michael Frerking, Mascoutah, a girl, April 1

Samantha Tallent and Cody Schmitz, Swansea, a girl, April 3

Amy Polka and Dale Rea, Columbia, a girl, April 3

Tabitha and Jesse Adams, Belleville, a girl, April 4

Leah and Michael Haar, Carondelet, a boy, April 4

Ashley Beckham and Chad Renner, Sparta, a boy, April 4

Brittney and Cartez Beard I, Belleville, a boy, April 5

Aryana Navarrette and Deandre LeNard, Belleville, a boy, April 6

HSHS St. Joseph’s Hospital - Breese

Riley Dixon, National Stock Yards, a boy, March 1

Amanda and Paul Chapman, Highland, twin boys, March 1

Trisha and Brandon Weekly, Aviston, a girl, March 1

Lauryn and Jacob Darnell, Lebanon, a girl, March 2

Chynna and Chase VonBokel, Highland, a boy, March 2

Sarah and Kyle Albers, Carlyle, a boy, March 4

Brenna (Maas) and Dylan Alicea, Granite City, a girl, March 4

Charissa and Eric Pingleton, Nashville, a boy, March 5

Trista and Rachel Croce, Pocahontas, twin boys, March 5

Ashley and Cory Vosholler, Highland, a boy, March 9

Ashley and Kevin Chwascinski, Beckemeyer, a boy, March 10

Mary Green, Greenville, a boy, March 10

Samantha Schlaefer, Carlyle, a girl, March 14

Kelsey and Curt Dulle, Carlyle, a boy, March 16

Katelyn and Derek Hoerchler, Highland, a boy, March 16

Amanda and Brad Bandy, Highland, a boy, March 16

Laura Thoman, Aviston, a girl, March 17

Haleigh and Garett Grapperhaus, Carlyle, a girl, March 17

Lorraine Magnus, St. Peter, a girl, March 17

Tiffany and David Bryant, New Baden, a girl, March 19

Nicole and Zane Gray, Carlyle, a boy, March 20

Debra and Stuart Lankford, Breese, a girl, March 20

Paige and Jacob Timmermann, Carlyle, a boy, March 22

Chelsey Scott, Highland, a boy, March 22

Nicole Owens, Highland, a boy, March 24

Sylvia and Jeremy Weeke, Coulterville, a boy, March 25

Samantha Mitchell, Highland, a girl, March 26

Caitlyn Holcomb, Centralia, a girl, March 29

Amber Haines, Flora, a boy, March 29

Melissa Patterson, Mulberry Grove, a boy, March 29

Rhonda and Nicholas Schluckebier, Donnellson, a girl, March 30

Kendell Dehn, Patoka, a girl, March 30

  Comments  
Copyright Privacy Policy Do Not Sell My Personal Information Terms of Service