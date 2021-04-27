Public Records
Births
Memorial Hospital Shiloh
Raquel and Nathan Yriarte, Mascoutah, a girl, March 23
Paige and Joshua Andrews, Fairview Heights, a boy, March 23
Jessica and Tucker Schnerre, Edwardsville, a girl, March 23
Aqruilline Smith and Darien Donald Jr., Cahokia, a boy, March 24
Courtney Stuby and Chad Gale, Marissa, a boy, March 24
Mackenzie and Dominic Herrick, Belleville, a boy, March 25
Alexandria and Jordan Wagner, Marissa, a girl, March 25
Amanda and Dakota Curlee, Mascoutah, a girl, March 25
Virneesha Lockett, East St. Louis, a girl, March 25
Norma and Dakota Lesh, Fairview Heights, a girl, March 26
Lacie and Phillip Saale, Waterloo, a boy, March 26
Celsea Riechmann and Taylor Crafton, Waterloo, a girl, March 27
Kelsie and Joseph Lider, Mascoutah, a girl, March 27
Shannon and Bennie Parr, Belleville, a girl, March 27
Kimberly and Ronald Breier, Waterloo, a girl, March 28
Jessica Siebum and Ryan Holtgrave, Okawville, a girl, March 28
Allison and Josh Davis, Belleville, a girl, March 29
Alexandra and Gary Thornton, Coulterville, a girl, March 30
Camyra Williams and Shawn Griffin Jr., East St. Louis, a girl, March 30
Deanjanae Mayes, Belleville, a girl, March 30
Ela and Michael Buraglio, O’Fallon, a girl, March 31
Darne Brock and Ahmi Guy Jr., Fairview Heights, a boy, March 31
Kathrine and Max Kleiboeker, Carlyle, a boy, March 31
Ashlyn Tricker and Andrew Alvarez, Fairview Heights, a boy, March 31
Emilie and Justin DeWitt, Marissa, a boy, March 31
Ashley and Walter Garcia, Belleville, a boy, April 1
Holly and David Niemann, Lebanon, a girl, April 1
Whitney and Derek Taylor, Shiloh, a boy, April 2
Jamiya Little and Vernon Carter Jr., East St. Louis, a girl, April 3
Laura Planiol-Campos and Alex Ruwe, Belleville, a boy, April 3
Aimee Pargin, Belleville, a girl, April 3
Tyra and Fernandez White Jr., East St. Louis, a girl, April 3
Mary and Eric Heinzl, Swansea, a boy, April 3
Keehria Ratliff and Brandon Nichols, Cahokia, a boy, April 4
Morgan and Mitchell Curry, Mascoutah, a girl, April 5
Rachel and Robert Brethauer, Belleville, a girl, April 5
Shyniece Manuel, Belleville, a girl, April 5
Nicole and Brandon Fricke, O’Fallon, a girl, April 6
Hayley Brown and Bruce Horstmann, Swansea, a girl, April 6
Casandra Kinney and Justin McDonald, Addieville, a girl, April 7
Brittany Oldham and Doug Dixon, Millstadt, a girl, April 7
Daityn Kern and Terrell Copeland, Mascoutah, a boy, April 7
Ann and Cullen Brumm, Edwardsville, a girl, April 7
Michelle and Brian Giesegh, Mascoutah, a boy, April 8
Emily and Jeff Schirmer, Glen Carbon, a girl, April 8
Katie and Michael Karr, Waterloo, a girl, April 8
Jordan Stelling and Nathaniel Morris, Lebanon, a boy, April 8
Isabella McHaney and Anthony Hough II, Greenville, a boy, April 9
Melinda Hicks and Christopher Lampkin, East St. Louis, a girl, April 13
Lauren and Bradley Boyer, Belleville, a girl, April 13
Sarah and Nicholas Woods, Highland, a girl, April 14
Melissa and Andy Stephens, Belleville, a boy, April 14
Jacquelyn and Eric Alberter, Waterloo, a girl, April 14
Nicole and Jacob Zadina, Troy, a boy, April 15
Brittany and William Segelhorst, Marissa, a boy, April 16
Kimberly Moore and Darrian Lee, Belleville, a girl, April 16
Holly Ohlendorf and Roger Kiese, Smithton, a girl, April 16
Kristina and George Windham, Belleville, a boy, April 17
Laura and Christopher Orr, Caseyville, a boy, April 17
Kamieshia Hubbard and Teddy Jenkins III, Cahokia, a girl, April 17
Victoria Harris and Quintin Redd Jr., East St. Louis, a girl, April 17
Faclion Gully and Catravious Dent Sr., East St. Louis, a girl, April 17
Mayra Perez, East St. Louis, a girl, April 18
Mariah Walton and Kairon Treadway, Belleville, a girl, April 19
Emilee and Christopher Smith, Belleville, a boy, April 19
Dayne and Jeremy Rambo, Waterloo, a boy, April 19
Teresa and Christopher Land, Belleville, a boy, April 19
Aaliyah Drake and Dominique Haire, Belleville, a boy, April 20
Courtney O’Dell, Belleville, a boy, April 21
Lauren Bradley and Ryan Fraser, Belleville, a girl, April 22
Tiffiny and Jonathan Beauchamp, O’Fallon, a boy, April 22
Cordasha Perry and Brandon Travis, Cahokia, a girl, April 23
Kelsey Robinson and Jordan Martin, Belleville, a boy, April 24
St. Elizabeth’s Hospital
Lauren and Corey Funk, New Athens, a girl, March 21
Miesha Winters, Belleville, a girl, March 21
Brittany and Ian Gregor, Scott AFB, a girl, March 21
Kira Moran and James Jones, Cahokia, a girl, March 22
Lindsey Benvenuto-Womack and Anthony Womack, Highland, a girl, March 23
Amanda and Bryan Kessler, Freeburg, a boy, March 25
Aminah Tavares and Patrick Belk, Belleville, a girl, March 25
Kristen Johnson Barnat and Joel Barnat, O’Fallon, a girl, March 28
Danielle and Brian Koch, O’Fallon, a boy, March 29
Emily and Zachary Beyer, Waterloo, a girl, March 30
Brooke and Aaron Barnett, Breese, a boy, March 30
Carlee and Michael Frerking, Mascoutah, a girl, April 1
Samantha Tallent and Cody Schmitz, Swansea, a girl, April 3
Amy Polka and Dale Rea, Columbia, a girl, April 3
Tabitha and Jesse Adams, Belleville, a girl, April 4
Leah and Michael Haar, Carondelet, a boy, April 4
Ashley Beckham and Chad Renner, Sparta, a boy, April 4
Brittney and Cartez Beard I, Belleville, a boy, April 5
Aryana Navarrette and Deandre LeNard, Belleville, a boy, April 6
HSHS St. Joseph’s Hospital - Breese
Riley Dixon, National Stock Yards, a boy, March 1
Amanda and Paul Chapman, Highland, twin boys, March 1
Trisha and Brandon Weekly, Aviston, a girl, March 1
Lauryn and Jacob Darnell, Lebanon, a girl, March 2
Chynna and Chase VonBokel, Highland, a boy, March 2
Sarah and Kyle Albers, Carlyle, a boy, March 4
Brenna (Maas) and Dylan Alicea, Granite City, a girl, March 4
Charissa and Eric Pingleton, Nashville, a boy, March 5
Trista and Rachel Croce, Pocahontas, twin boys, March 5
Ashley and Cory Vosholler, Highland, a boy, March 9
Ashley and Kevin Chwascinski, Beckemeyer, a boy, March 10
Mary Green, Greenville, a boy, March 10
Samantha Schlaefer, Carlyle, a girl, March 14
Kelsey and Curt Dulle, Carlyle, a boy, March 16
Katelyn and Derek Hoerchler, Highland, a boy, March 16
Amanda and Brad Bandy, Highland, a boy, March 16
Laura Thoman, Aviston, a girl, March 17
Haleigh and Garett Grapperhaus, Carlyle, a girl, March 17
Lorraine Magnus, St. Peter, a girl, March 17
Tiffany and David Bryant, New Baden, a girl, March 19
Nicole and Zane Gray, Carlyle, a boy, March 20
Debra and Stuart Lankford, Breese, a girl, March 20
Paige and Jacob Timmermann, Carlyle, a boy, March 22
Chelsey Scott, Highland, a boy, March 22
Nicole Owens, Highland, a boy, March 24
Sylvia and Jeremy Weeke, Coulterville, a boy, March 25
Samantha Mitchell, Highland, a girl, March 26
Caitlyn Holcomb, Centralia, a girl, March 29
Amber Haines, Flora, a boy, March 29
Melissa Patterson, Mulberry Grove, a boy, March 29
Rhonda and Nicholas Schluckebier, Donnellson, a girl, March 30
Kendell Dehn, Patoka, a girl, March 30
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