Highland Middle School Honor Rolls

Highland Middle School Honor Roll, Quarter 1
Eighth Grade – High Honor Roll
Acinelli, Mackenzie Lynn
Basden, Cole Charles
Beard, Macey Lee
Beiermann, Madison Kate
Bollman, Dylan Wade
Brown, Katie Ann
Chen, Jessica Mei
Crask, Addison Mae
Daiber, Lucille Farrell
Diamond, Hollyn Olivia
Drysdale, Ella Jane
Duong, Van Thu
Eads, Krista Lyn
Emig, Mason Joseph
Fogg, Joanna Lynn
Fuller, Kelly Ann
Geest, Nolan Scott
Giffhorn, Dylan Scott
Grieve, Michayla Layne
Grohmann, Maggie Elizabeth
Hanvey, Grace Helen
Heinzmann, Olivia Kathleen
Henrichs, Raeghan Kay
Hoepker, Abigail Karena
Hogg, Shayden Nicole
Holzinger, Owen Albert
Hughes, Kendal Jackson
Irving, Isaac Levi
Janini, Lauren Isabelle
Jansen, Joseph Andrew
Ketcham, Kylie Kendyl
Kopsic, Abigail Theresa
Kruse, Kye Evan
Lackey, Brooklynn Marie
Larson, Kayla Ashley
Markus, Gage Joseph
McPhillips, Bailey
Michael, Ava Gayle
Mobley, Dana Nicole
Olliges, Jessica Catherine
Powell, Talen Alexa
Robertson, Mazzy Sandra
Rock, Madeline Marie
Sandberg, Isabelle Marie
Schlarmann, Garrett Daniel
Schoeck, Nicholas William
Seitz, Sydney Louise
Smith, Ethan Dale
Steinbeck, Mason James
Thiems, Zoe Dean
Werner, Austin Michael
Wilke, Grace Elle
Wojcikiewicz, Kaci Anne
Wuebbels, Brent Allen
Eighth Grade – Honor Roll
Altadonna, Cade Patrick
Armistead, Danielle Marie
Burns, Camryn Louise
Carter, Gabrielle Renee
Choat, Cheyenne Jordan
Cook, Isaac David
Dant, Karli Renee
Dortch, Maddison Elizabeth
Drake, Kyra Aileen
Ernst, Blake Ryan
Fohne, Caleb John
Friesner, Morgan Danyel
Hampsch, Elyza Joy
Henning, Austin William
Hess, Kyle Matthew
Hughes, Carter Henry
Hunter, Breanna Crystal Nichole
Janiszewski, Britney Krystelle
Korte, Brenden Andrew
Korte, Gabriel Robert
Kunz, Tyson Jacob
Lederman, Taylor Paige
Lewis, Brodan Matthew
Mansholt, Riley Anne
Marshall, Megan Laura
Massa, Jackson Lloyd
May, Sonia Sevilla
McPhillips, Julia
Miles, Avery Cecelia
Miles, Maci Lynn
Miller, Aidan Bradley
Moore, Nathan Pearce
Neumann, Chloe Marie
Niebrugge, Lillian Grace
Nishwitz, Hailey Renee
Offermann, Lacie Nicole
Penn, Emilee Irene
Pfister, Maggie Louise
Powers, Logan Matthew
Prott, Colton William Allen
Range, Kenna Marie
Rednour, Grant James
Reiman, Mary Renae
Rinderer, Allie Kay
Smith, Mikayla Mae
Stallard, Shane Martin
Thole, Carter Jacob
Trauernicht, Madalyn Alyssa
Vrell, Talon Samuel-Wayne
Wakeley, Braden Mitchell
Wutzler, Makenna Grace
Zarinelli, Blake Christopher
Seventh Grade – High Honor Roll
Belford, Easton Michael
Bitticks, John Thomas
Bruns, Morgan Patricia
Buck, Olivia Rose
Burton, Garrett Lee
Caminiti, Emma Joy
Casper, Kaleigh Elizabeth
Chalfant, Abigail Christine
Clemons, Trent Andrew
Comish, Timothy Evan
Dressler, Taylor Renae
Duft, Dylan James
Ellis, Cole Joseph
Ernst, Emma Marie
Eyrich, Spencer Jack
Feldt, Sophia Grace
Frank, Katie Sue
Friederich, Cami Bryn
Goodwin, Adilyn Joyce
Griffith-Lercher, Ava Charisma
Haller, Madison Paige
Hapack, Sophie Mae
Henschen, Emma Marie
Houchins, Cale Anthony
Huckleberry, Hannah Victoria
Hunsche, Brooke Lynn
Hunter, Madison Elizabeth
Hyre, Kalysta Ann
Keeney, Tarryn Grace
Koishor, Trey Samuel
Korte, Claire Elise
Korte, Reese Alexandria
LaRose, Alex James
Lewis, Jacob Zachary
Loyet, Audrey Ellen
Loyet, Kaden Matthew
Marshall, Mackenzie Taylor
Morris, Luke Joseph
Nicklin, Leanora Anne
Oliver, Jacob Brian Nicholas
Ottensmeier, Jake Allen
Owen, Sabrina Goncalo
Parkerson, Sophie Brooke
Pollard, Maya Lei
Ray, Ashlyn Nicole
Saathoff, Naomi Sue
Schroeder, Lacey Marie
Schubel, Chase Matthew
Schultz, Abigail Olivia
Schultz, Alexandra Olivia
Selvidge, Ava Pauline
Siedhoff, Sophia Jo
Snyder, Julia Ruth
Stehlik, Madison Pamela
Taylor, Larissa Ann
Tompkins, Elaina Jo
Wellen, Harleigh Nycole
Wetzler, Elizabeth Ann
Wilson, Fayanna Rea
Yann, Nicole Marie
Seventh Grade – Honor Roll
Allen, Ava Vaniece
Bellm, Reece Theann
Bloemker, Kylie Ann
Bohn, Julie Adelle
Border, Jameson Grey
Branson, Richard Russell
Darling, Mason Eli
Davis, Mackenzie Jo
Donoho, Sophia Grace
Duckworth, Kylie Lynn
Esmon, Jake Robert
Fears, Lexie Marie
Feeny, Lucas Wayne
Frey, Riley Elizabeth
Galow, Gideon Joshua
Gilliam, Tanner Ray
Gould, Kalei Summar
Grotefendt, Jack Allen
Hodge, Isabelle Corryn
Kelly, Laney Jo
King, Emma Claire
Korte, Zane Henry
Maas, Lauren Renee
Mancinas, Dallas Michael
McLaughlin, Zoe Paige
McTeer, Chloe Lynn
Mettler, Bailey Marie
Meyer, Jonathan Darryl
Morris, Caitlyn Rheann
Munie, Adam Gene
Pacatte, Chase Samuel
Pugh, Eva Delaney
Ray, Anna Rose
Reiss, Todd Rolland
Schrage, Taylor Jean
Starwalt, Bo Jacob
Stephenson, Tanner Dreux
Tebbe, Bryce David
Thomilson, Mya Carolen
Useini, Asije
Walker, George Frederick
Walker, Maxwell James
Zobrist, Chase Luke
Sixth Grade – High Honor Roll
Athmer, Joshua David
Beard, Peyton Ann
Beckemeyer, Celia Claire
Box, Breckin Todd
Buss, Sydney Rose
Canterberry, Ryan Thomas
Cooper, Evan Daniel
Coziar, Sydney Brooke
Dapkus, Caden Mitchell
Emig, Madison Claire
Fenton, Grace Elise
Fletcher, Bethany Rose
Froehlich, Kayne Alexander
Hampsch, Malachi Duke
Haselhorst, Mason Kade
Hawkins, Blaise Whitefield
Henschen, Jack Michael-Charles
Hogg, Sayde Lynn
Holcmann, Trent Joseph
Jansen, William Stanley
Jeremiah, Lily Jane
Kampwerth, Ellie Rose
Ketcham, Koy Kerry
Kleiboeker, Paige Elizabeth
Knebel, Chase Michael
Knobloch, Christian Andrew
LaRose, Ava Michelle
Levin, William Todd
Manier, Ella Marion
Mitchell, Thomas Matthew
Oller, Gage Thomas
Rice, Margaret Anna
Schlarmann, Lola Kay
Schoen, Luke Nolan
Schwarz, Morgan Grace
Sowers, Kylee Madaline
Stewart, Taylor Elizabeth
Stock, Trent Joseph
Stone, Luke Matthew
Strubinger, Evan Wayne
Wilken, Olivia Lauren
Wojcikiewicz, Josie Kay
Sixth Grade – Honor Roll
Adolph, Alan Edward
Boeser, Ruby Dianne
Bojarzin, Michael Eric
Burkett, Matthew Lane
Burrows, Landen Carter
Burton, Ella Elizabeth
Carlton, Presley Shea
Chen, Aerin
Chen, Julia Lea
Colburn, Jared Samuel
Cook, Makayla Rochelle
Cramer, Anna Michelle
Di Maggio, Alexia Maria
Diercks, Ella Marie
England, Cameron Joseph
Ethridge, Emma Grace
Fisher, Ava Leigh
Fleming, Sophia Brook
Fogg, Alexandra Grace
Fridley, Hunter Garrett
Friedrich, Ava Elizabeth
Fuhler, Bernard Anthony
Garrison, Donovan Mykel
Greenwald, Ethan Franklin
Hohm, Sylvia Midori
Hoppes, Logan Ray
Huelskamp, Samuel Vaughn
Johnson, Lexi Claire
Kelly, Brionna Adele
Kemper, Anna James
Kernan, Luke Raymond
Klostermann, Nathan James
Knebel, Alivia Grace
Korsmeyer, Alissa Janice
Lake, Dylan Reece
Muench-Huelsmann, Hailey Marie
Pace, Alyson Marie
Pasley, Elijah Scott
Perez, Adrianna Elizabeth
Pohlman, Wesley James
Prott, Jonathan Edward-Joseph
Rakers, Tyson Dennis
Reinarman, Alex Landon
Rittenhouse, Claire Elizabeth
Ritz, Hailey Nicole
Rottmann, August Ailene
Schrage, Emma Jan
Schrumpf, Libbi Dean
Schuepbach, Mya Ann
Schuman, Matthew John
Seger, Ellen Ryan
Sharp, Savannah Elise
Shirley, Madalyn May
Siemaszkiewicz, Mariska Lillian
Stanley, Jennilyn Cheyenne
Starwalt, Avery Grace
Stratton, Noah Lee
Thole, Rylee Rose
Troxell, Ethan Carter
Van Deursen, Holly Lynn
Voss, Jayce David
Wheat, Myla Rae
Wiblemo, Alyssa Kay
Williams, Kayleigh Marie
Williamson, Claire Diane
Wilson, Kaitlyn Elizabeth
Zobrist, Ashton John
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