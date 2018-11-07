Highland News Leader

Highland Middle School Honor Rolls

For the News Leader

November 07, 2018 12:00 AM

Highland Middle School Honor Roll, Quarter 1

Eighth Grade – High Honor Roll

Acinelli, Mackenzie Lynn

Basden, Cole Charles

Beard, Macey Lee

Beiermann, Madison Kate

Bollman, Dylan Wade

Brown, Katie Ann

Chen, Jessica Mei

Crask, Addison Mae

Daiber, Lucille Farrell

Diamond, Hollyn Olivia

Drysdale, Ella Jane

Duong, Van Thu

Eads, Krista Lyn

Emig, Mason Joseph

Fogg, Joanna Lynn

Fuller, Kelly Ann

Geest, Nolan Scott

Giffhorn, Dylan Scott

Grieve, Michayla Layne

Grohmann, Maggie Elizabeth

Hanvey, Grace Helen

Heinzmann, Olivia Kathleen

Henrichs, Raeghan Kay

Hoepker, Abigail Karena

Hogg, Shayden Nicole

Holzinger, Owen Albert

Hughes, Kendal Jackson

Irving, Isaac Levi

Janini, Lauren Isabelle

Jansen, Joseph Andrew

Ketcham, Kylie Kendyl

Kopsic, Abigail Theresa

Kruse, Kye Evan

Lackey, Brooklynn Marie

Larson, Kayla Ashley

Markus, Gage Joseph

McPhillips, Bailey

Michael, Ava Gayle

Mobley, Dana Nicole

Olliges, Jessica Catherine

Powell, Talen Alexa

Robertson, Mazzy Sandra

Rock, Madeline Marie

Sandberg, Isabelle Marie

Schlarmann, Garrett Daniel

Schoeck, Nicholas William

Seitz, Sydney Louise

Smith, Ethan Dale

Steinbeck, Mason James

Thiems, Zoe Dean

Werner, Austin Michael

Wilke, Grace Elle

Wojcikiewicz, Kaci Anne

Wuebbels, Brent Allen

Eighth Grade – Honor Roll

Altadonna, Cade Patrick

Armistead, Danielle Marie

Burns, Camryn Louise

Carter, Gabrielle Renee

Choat, Cheyenne Jordan

Cook, Isaac David

Dant, Karli Renee

Dortch, Maddison Elizabeth

Drake, Kyra Aileen

Ernst, Blake Ryan

Fohne, Caleb John

Friesner, Morgan Danyel

Hampsch, Elyza Joy

Henning, Austin William

Hess, Kyle Matthew

Hughes, Carter Henry

Hunter, Breanna Crystal Nichole

Janiszewski, Britney Krystelle

Korte, Brenden Andrew

Korte, Gabriel Robert

Kunz, Tyson Jacob

Lederman, Taylor Paige

Lewis, Brodan Matthew

Mansholt, Riley Anne

Marshall, Megan Laura

Massa, Jackson Lloyd

May, Sonia Sevilla

McPhillips, Julia

Miles, Avery Cecelia

Miles, Maci Lynn

Miller, Aidan Bradley

Moore, Nathan Pearce

Neumann, Chloe Marie

Niebrugge, Lillian Grace

Nishwitz, Hailey Renee

Offermann, Lacie Nicole

Penn, Emilee Irene

Pfister, Maggie Louise

Powers, Logan Matthew

Prott, Colton William Allen

Range, Kenna Marie

Rednour, Grant James

Reiman, Mary Renae

Rinderer, Allie Kay

Smith, Mikayla Mae

Stallard, Shane Martin

Thole, Carter Jacob

Trauernicht, Madalyn Alyssa

Vrell, Talon Samuel-Wayne

Wakeley, Braden Mitchell

Wutzler, Makenna Grace

Zarinelli, Blake Christopher

Seventh Grade – High Honor Roll

Belford, Easton Michael

Bitticks, John Thomas

Bruns, Morgan Patricia

Buck, Olivia Rose

Burton, Garrett Lee

Caminiti, Emma Joy

Casper, Kaleigh Elizabeth

Chalfant, Abigail Christine

Clemons, Trent Andrew

Comish, Timothy Evan

Dressler, Taylor Renae

Duft, Dylan James

Ellis, Cole Joseph

Ernst, Emma Marie

Eyrich, Spencer Jack

Feldt, Sophia Grace

Frank, Katie Sue

Friederich, Cami Bryn

Goodwin, Adilyn Joyce

Griffith-Lercher, Ava Charisma

Haller, Madison Paige

Hapack, Sophie Mae

Henschen, Emma Marie

Houchins, Cale Anthony

Huckleberry, Hannah Victoria

Hunsche, Brooke Lynn

Hunter, Madison Elizabeth

Hyre, Kalysta Ann

Keeney, Tarryn Grace

Koishor, Trey Samuel

Korte, Claire Elise

Korte, Reese Alexandria

LaRose, Alex James

Lewis, Jacob Zachary

Loyet, Audrey Ellen

Loyet, Kaden Matthew

Marshall, Mackenzie Taylor

Morris, Luke Joseph

Nicklin, Leanora Anne

Oliver, Jacob Brian Nicholas

Ottensmeier, Jake Allen

Owen, Sabrina Goncalo

Parkerson, Sophie Brooke

Pollard, Maya Lei

Ray, Ashlyn Nicole

Saathoff, Naomi Sue

Schroeder, Lacey Marie

Schubel, Chase Matthew

Schultz, Abigail Olivia

Schultz, Alexandra Olivia

Selvidge, Ava Pauline

Siedhoff, Sophia Jo

Snyder, Julia Ruth

Stehlik, Madison Pamela

Taylor, Larissa Ann

Tompkins, Elaina Jo

Wellen, Harleigh Nycole

Wetzler, Elizabeth Ann

Wilson, Fayanna Rea

Yann, Nicole Marie

Seventh Grade – Honor Roll

Allen, Ava Vaniece

Bellm, Reece Theann

Bloemker, Kylie Ann

Bohn, Julie Adelle

Border, Jameson Grey

Branson, Richard Russell

Darling, Mason Eli

Davis, Mackenzie Jo

Donoho, Sophia Grace

Duckworth, Kylie Lynn

Esmon, Jake Robert

Fears, Lexie Marie

Feeny, Lucas Wayne

Frey, Riley Elizabeth

Galow, Gideon Joshua

Gilliam, Tanner Ray

Gould, Kalei Summar

Grotefendt, Jack Allen

Hodge, Isabelle Corryn

Kelly, Laney Jo

King, Emma Claire

Korte, Zane Henry

Maas, Lauren Renee

Mancinas, Dallas Michael

McLaughlin, Zoe Paige

McTeer, Chloe Lynn

Mettler, Bailey Marie

Meyer, Jonathan Darryl

Morris, Caitlyn Rheann

Munie, Adam Gene

Pacatte, Chase Samuel

Pugh, Eva Delaney

Ray, Anna Rose

Reiss, Todd Rolland

Schrage, Taylor Jean

Starwalt, Bo Jacob

Stephenson, Tanner Dreux

Tebbe, Bryce David

Thomilson, Mya Carolen

Useini, Asije

Walker, George Frederick

Walker, Maxwell James

Zobrist, Chase Luke

Sixth Grade – High Honor Roll

Athmer, Joshua David

Beard, Peyton Ann

Beckemeyer, Celia Claire

Box, Breckin Todd

Buss, Sydney Rose

Canterberry, Ryan Thomas

Cooper, Evan Daniel

Coziar, Sydney Brooke

Dapkus, Caden Mitchell

Emig, Madison Claire

Fenton, Grace Elise

Fletcher, Bethany Rose

Froehlich, Kayne Alexander

Hampsch, Malachi Duke

Haselhorst, Mason Kade

Hawkins, Blaise Whitefield

Henschen, Jack Michael-Charles

Hogg, Sayde Lynn

Holcmann, Trent Joseph

Jansen, William Stanley

Jeremiah, Lily Jane

Kampwerth, Ellie Rose

Ketcham, Koy Kerry

Kleiboeker, Paige Elizabeth

Knebel, Chase Michael

Knobloch, Christian Andrew

LaRose, Ava Michelle

Levin, William Todd

Manier, Ella Marion

Mitchell, Thomas Matthew

Oller, Gage Thomas

Rice, Margaret Anna

Schlarmann, Lola Kay

Schoen, Luke Nolan

Schwarz, Morgan Grace

Sowers, Kylee Madaline

Stewart, Taylor Elizabeth

Stock, Trent Joseph

Stone, Luke Matthew

Strubinger, Evan Wayne

Wilken, Olivia Lauren

Wojcikiewicz, Josie Kay

Sixth Grade – Honor Roll

Adolph, Alan Edward

Boeser, Ruby Dianne

Bojarzin, Michael Eric

Burkett, Matthew Lane

Burrows, Landen Carter

Burton, Ella Elizabeth

Carlton, Presley Shea

Chen, Aerin

Chen, Julia Lea

Colburn, Jared Samuel

Cook, Makayla Rochelle

Cramer, Anna Michelle

Di Maggio, Alexia Maria

Diercks, Ella Marie

England, Cameron Joseph

Ethridge, Emma Grace

Fisher, Ava Leigh

Fleming, Sophia Brook

Fogg, Alexandra Grace

Fridley, Hunter Garrett

Friedrich, Ava Elizabeth

Fuhler, Bernard Anthony

Garrison, Donovan Mykel

Greenwald, Ethan Franklin

Hohm, Sylvia Midori

Hoppes, Logan Ray

Huelskamp, Samuel Vaughn

Johnson, Lexi Claire

Kelly, Brionna Adele

Kemper, Anna James

Kernan, Luke Raymond

Klostermann, Nathan James

Knebel, Alivia Grace

Korsmeyer, Alissa Janice

Lake, Dylan Reece

Muench-Huelsmann, Hailey Marie

Pace, Alyson Marie

Pasley, Elijah Scott

Perez, Adrianna Elizabeth

Pohlman, Wesley James

Prott, Jonathan Edward-Joseph

Rakers, Tyson Dennis

Reinarman, Alex Landon

Rittenhouse, Claire Elizabeth

Ritz, Hailey Nicole

Rottmann, August Ailene

Schrage, Emma Jan

Schrumpf, Libbi Dean

Schuepbach, Mya Ann

Schuman, Matthew John

Seger, Ellen Ryan

Sharp, Savannah Elise

Shirley, Madalyn May

Siemaszkiewicz, Mariska Lillian

Stanley, Jennilyn Cheyenne

Starwalt, Avery Grace

Stratton, Noah Lee

Thole, Rylee Rose

Troxell, Ethan Carter

Van Deursen, Holly Lynn

Voss, Jayce David

Wheat, Myla Rae

Wiblemo, Alyssa Kay

Williams, Kayleigh Marie

Williamson, Claire Diane

Wilson, Kaitlyn Elizabeth

Zobrist, Ashton John

  Comments  