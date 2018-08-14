O'Fallon: Public Records

Births

By Heidi Wiechert

hwiechert@bnd.com

August 14, 2018 12:21 PM

St. Elizabeth’s Hospital

  • Courtney and Nicholas Holtzman, Swansea, a boy, July 31.

  • Brittney and Ryan Bissell, Edwardsville, a girl, July 31.

  • Brittany and Adam Irwin, Nashville, a boy, July 31.

  • Jennifer and Patrick Schwomeyer, O’Fallon, a girl, Aug. 1.

  • Prianna and Otis Eanes, Belleville, a boy, Aug. 1.

  • Danielle Warr and Christopher Gardner, Swansea, a boy, Aug. 1.

  • Kirsten and Dylan Fell, St. Charles, Missouri, a girl, Aug. 2.

  • Rachelle Amerson and Ricardo Joshway, Sr., Belleville, a boy, Aug. 3.

  • Megan and Jacob Smuckler, Belleville, a boy, Aug. 3.

  • Tiffani Hobson and Shymon Wilson, Centreville, a boy, Aug. 5.

  • Sierra L. and Marcus R. Smith, Caseyville, a boy, Aug. 6.

  • Josie and Justin Blasdel, O’Fallon, a girl, Aug. 7.

  • Tramill Slaughter and Joshua Akins, East St. Louis, a girl, Aug. 8.

  Comments  