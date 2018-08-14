St. Elizabeth’s Hospital
- Courtney and Nicholas Holtzman, Swansea, a boy, July 31.
- Brittney and Ryan Bissell, Edwardsville, a girl, July 31.
- Brittany and Adam Irwin, Nashville, a boy, July 31.
- Jennifer and Patrick Schwomeyer, O’Fallon, a girl, Aug. 1.
- Prianna and Otis Eanes, Belleville, a boy, Aug. 1.
- Danielle Warr and Christopher Gardner, Swansea, a boy, Aug. 1.
- Kirsten and Dylan Fell, St. Charles, Missouri, a girl, Aug. 2.
- Rachelle Amerson and Ricardo Joshway, Sr., Belleville, a boy, Aug. 3.
- Megan and Jacob Smuckler, Belleville, a boy, Aug. 3.
- Tiffani Hobson and Shymon Wilson, Centreville, a boy, Aug. 5.
- Sierra L. and Marcus R. Smith, Caseyville, a boy, Aug. 6.
- Josie and Justin Blasdel, O’Fallon, a girl, Aug. 7.
- Tramill Slaughter and Joshua Akins, East St. Louis, a girl, Aug. 8.
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